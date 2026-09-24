Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
Άρης: Η φανέλα του «αυτοκράτορα» για τη σεζόν 2026-27, φωτογραφίες
Άρης: Η φανέλα του «αυτοκράτορα» για τη σεζόν 2026-27, φωτογραφίες
Ο Άρης έχει υψηλούς στόχους σε Ελλάδα και Ευρώπη αυτή τη σεζόν
Στο περιθώριο της media day της Πέμπτης στο Αλεξάνδρειο ο Άρης εκτός από το νέο γήπεδο παρουσίασε και τη νέα του φανέλα.
Ο Άρης που έχει στόχο να πάει έως το τέλος στο Euro Cup και να πλασαριστεί όσο πιο ψηλά μπορεί στη Stoiximan Basket League δημιούργησε μια φανέλα που αναμένεται να γίνει ανάρπαστη από τον κόσμο της ομάδας.
Τον «αυτοκράτορα» του ελληνικού μπάσκετ ντύνει πλέον η Puma ενώ στην φανέλα υπάρχει ο χορηγός της ΚΑΕ Άρης, η Stoiximan.
Ο Άρης που έχει στόχο να πάει έως το τέλος στο Euro Cup και να πλασαριστεί όσο πιο ψηλά μπορεί στη Stoiximan Basket League δημιούργησε μια φανέλα που αναμένεται να γίνει ανάρπαστη από τον κόσμο της ομάδας.
Τον «αυτοκράτορα» του ελληνικού μπάσκετ ντύνει πλέον η Puma ενώ στην φανέλα υπάρχει ο χορηγός της ΚΑΕ Άρης, η Stoiximan.
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