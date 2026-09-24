Άρης: Η φανέλα του «αυτοκράτορα» για τη σεζόν 2026-27, φωτογραφίες
SPORTS
Άρης Φανέλα Βασίλης Σπανούλης

Άρης: Η φανέλα του «αυτοκράτορα» για τη σεζόν 2026-27, φωτογραφίες

Ο Άρης έχει υψηλούς στόχους σε Ελλάδα και Ευρώπη αυτή τη σεζόν

Άρης: Η φανέλα του «αυτοκράτορα» για τη σεζόν 2026-27, φωτογραφίες
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Στο περιθώριο της media day της Πέμπτης στο Αλεξάνδρειο ο Άρης εκτός από το νέο γήπεδο παρουσίασε και τη νέα του φανέλα. 

Ο Άρης που έχει στόχο να πάει έως το τέλος στο Euro Cup και να πλασαριστεί όσο πιο ψηλά μπορεί στη Stoiximan Basket League δημιούργησε μια φανέλα που αναμένεται να γίνει ανάρπαστη από τον κόσμο της ομάδας. 

Τον «αυτοκράτορα» του ελληνικού μπάσκετ ντύνει πλέον η Puma ενώ στην φανέλα υπάρχει ο χορηγός της ΚΑΕ Άρης, η Stoiximan. 

Άρης: Η φανέλα του «αυτοκράτορα» για τη σεζόν 2026-27, φωτογραφίες
Άρης: Η φανέλα του «αυτοκράτορα» για τη σεζόν 2026-27, φωτογραφίες
Άρης: Η φανέλα του «αυτοκράτορα» για τη σεζόν 2026-27, φωτογραφίες
1 ΣΧΟΛΙΟ

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