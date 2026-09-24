Σελένα Γκόμεζ για την επιθυμία της να γίνει μητέρα: Κάποια στιγμή θα αποκτήσω τα δικά μου παιδιά
Σελένα Γκόμεζ για την επιθυμία της να γίνει μητέρα: Κάποια στιγμή θα αποκτήσω τα δικά μου παιδιά
Η τραγουδίστρια αποκάλυψε πριν από δύο χρόνια ότι λόγω των προβλημάτων υγείας δεν μπορεί να κυοφορήσει
Στην επιθυμία της να γίνει μητέρα αναφέρθηκε η Σελένα Γκόμεζ, δηλώνοντας πως κάποια στιγμή θα αποκτήσει τα δικά της παιδιά.
Η συγκεκριμένη δήλωση έρχεται δύο χρόνια μετά την αποκάλυψη ότι δεν μπορεί να κυοφορήσει λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει. Η 34χρονη τραγουδίστρια και επιχειρηματίας μίλησε στο Φεστιβάλ Καινοτομίας του Fast Company στη Νέα Υόρκη για την πορεία της εταιρείας της Rare Beauty και Rare Impact Fund. Αναφερόμενη στο έργο του οργανισμού, δήλωσε ιδιαίτερα υπερήφανη για τον αντίκτυπο που έχει η δράση του.
«Αυτό που με κάνει περήφανη είναι ότι γνωρίζω πως πραγματικά κάνουμε τη διαφορά. Νομίζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο στίγμα γύρω από όλα αυτά. Έχω μια 13χρονη αδερφή που σημαίνει τα πάντα για εμένα και κάποια στιγμή θα αποκτήσω τα δικά μου παιδιά, και αυτό είναι κάτι που δεν θέλω να αποτελεί θέμα ταμπού» δήλωσε και συνέχισε: «Δεν με πειράζει αν οι άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι κάτι “ασυνήθιστο”, αλλά αγαπώ όσα έχουμε καταφέρει και πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε με αυτόν τον τρόπο και ελπίζω να συνεχίσουμε να κάνουμε σπουδαία πράγματα».
Η αναφορά της Γκόμεζ στην απόκτηση παιδιών ήρθε λίγες ημέρες αφότου ο σύζυγός της, Μπένι Μπλάνκο δήλωσε ότι κάνει ό,τι μπορεί για να δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια. «Κάνω ό,τι μπορώ για να προχωρήσει αυτό» είπε στην εκπομπή «Today», ενώ σε συνέντευξή του στο podcast «Open Book with Jenna» παραδέχτηκε ότι αισθάνεται έτοιμος να γίνει πατέρας.
«Κάποια από τα αρνητικά πράγματα που έζησα στην παιδική μου ηλικία είναι αυτά που με βοήθησαν πραγματικά να φτάσω εκεί που θέλω και μου έδωσαν το θάρρος και τη γενναιότητα να κάνω κάτι διαφορετικό. Δεν φοβάμαι. Θέλω να γίνω ο καλύτερος γονέας και ο καλύτερος σύντροφος. Είμαι ενθουσιασμένος για όταν έρθει επιτέλους εκείνη η μέρα» είπε ο Μπλάνκο.
Η Σελένα είχε αποκαλύψει το 2024, σε συνέντευξή της στο Vanity Fair, ότι δεν μπορεί να αποκτήσει παιδί με φυσικό τρόπο λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων του λύκου και της διπολικής διαταραχής. Πιο αναλυτικά, είχε αναφέρει: «Δεν το έχω πει ποτέ αυτό, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να κυοφορήσω τα δικά μου παιδιά. Έχω πολλά ιατρικά προβλήματα που θα έθεταν σε κίνδυνο τη ζωή μου και τη ζωή του μωρού. Ήταν κάτι που έπρεπε να πενθήσω για κάποιο διάστημα. Δεν είναι απαραίτητα ο τρόπος που το είχα φανταστεί. Πίστευα ότι θα συνέβαινε όπως συμβαίνει σε όλους».
Η τραγουδίστρια είχε εξηγήσει τότε ότι είχε συμφιλιωθεί με την πραγματικότητα, πως δεν θα μπορούσε να κυοφορήσει: «Βρίσκομαι σε πολύ καλύτερη κατάσταση με αυτό. Θεωρώ ευλογία το γεγονός ότι υπάρχουν υπέροχοι άνθρωποι που είναι πρόθυμοι να προσφέρουν τη δυνατότητα της παρένθετης μητρότητας ή της υιοθεσίας. Στο τέλος της ημέρας, δεν με νοιάζει. Θα είναι δικό μου. Θα είναι το μωρό μου».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η συγκεκριμένη δήλωση έρχεται δύο χρόνια μετά την αποκάλυψη ότι δεν μπορεί να κυοφορήσει λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει. Η 34χρονη τραγουδίστρια και επιχειρηματίας μίλησε στο Φεστιβάλ Καινοτομίας του Fast Company στη Νέα Υόρκη για την πορεία της εταιρείας της Rare Beauty και Rare Impact Fund. Αναφερόμενη στο έργο του οργανισμού, δήλωσε ιδιαίτερα υπερήφανη για τον αντίκτυπο που έχει η δράση του.
«Αυτό που με κάνει περήφανη είναι ότι γνωρίζω πως πραγματικά κάνουμε τη διαφορά. Νομίζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο στίγμα γύρω από όλα αυτά. Έχω μια 13χρονη αδερφή που σημαίνει τα πάντα για εμένα και κάποια στιγμή θα αποκτήσω τα δικά μου παιδιά, και αυτό είναι κάτι που δεν θέλω να αποτελεί θέμα ταμπού» δήλωσε και συνέχισε: «Δεν με πειράζει αν οι άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι κάτι “ασυνήθιστο”, αλλά αγαπώ όσα έχουμε καταφέρει και πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε με αυτόν τον τρόπο και ελπίζω να συνεχίσουμε να κάνουμε σπουδαία πράγματα».
Selena Gomez breaks silence on motherhood plans after heartbreaking confession https://t.co/dniWM3aN9K— HELLO! (@hellomag) September 24, 2026
«Κάποια από τα αρνητικά πράγματα που έζησα στην παιδική μου ηλικία είναι αυτά που με βοήθησαν πραγματικά να φτάσω εκεί που θέλω και μου έδωσαν το θάρρος και τη γενναιότητα να κάνω κάτι διαφορετικό. Δεν φοβάμαι. Θέλω να γίνω ο καλύτερος γονέας και ο καλύτερος σύντροφος. Είμαι ενθουσιασμένος για όταν έρθει επιτέλους εκείνη η μέρα» είπε ο Μπλάνκο.
Η Σελένα είχε αποκαλύψει το 2024, σε συνέντευξή της στο Vanity Fair, ότι δεν μπορεί να αποκτήσει παιδί με φυσικό τρόπο λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων του λύκου και της διπολικής διαταραχής. Πιο αναλυτικά, είχε αναφέρει: «Δεν το έχω πει ποτέ αυτό, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να κυοφορήσω τα δικά μου παιδιά. Έχω πολλά ιατρικά προβλήματα που θα έθεταν σε κίνδυνο τη ζωή μου και τη ζωή του μωρού. Ήταν κάτι που έπρεπε να πενθήσω για κάποιο διάστημα. Δεν είναι απαραίτητα ο τρόπος που το είχα φανταστεί. Πίστευα ότι θα συνέβαινε όπως συμβαίνει σε όλους».
Η τραγουδίστρια είχε εξηγήσει τότε ότι είχε συμφιλιωθεί με την πραγματικότητα, πως δεν θα μπορούσε να κυοφορήσει: «Βρίσκομαι σε πολύ καλύτερη κατάσταση με αυτό. Θεωρώ ευλογία το γεγονός ότι υπάρχουν υπέροχοι άνθρωποι που είναι πρόθυμοι να προσφέρουν τη δυνατότητα της παρένθετης μητρότητας ή της υιοθεσίας. Στο τέλος της ημέρας, δεν με νοιάζει. Θα είναι δικό μου. Θα είναι το μωρό μου».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα