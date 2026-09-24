Ο Ζούκερμπεργκ παρουσίασε τα νέα VR γυαλιά της Meta βάρους 100 γραμμαρίων που θα κοστίζουν $1.300, πώς Instagram και Facebook θα μπουν στον κόσμο του AI

Νέα γυαλιά Meta - Rayban χωρίς κάμερα μετά τις αντιδράσεις

Από το Facebook και το Instagram στην τεχνητή νοημοσύνη

Παράλληλα, τα γυαλιά μπορούν να εμφανίζουν πολλαπλά εικονικά παράθυρα ταυτόχρονα και να συνδέονται με υπολογιστές Mac ή PC, επιτρέποντας την προβολή της οθόνης του υπολογιστή σε έναν εικονικό χώρο.Μεταξύ των νέων λειτουργιών περιλαμβάνεται ένα εικονικό πληκτρολόγιο, το οποίο μπορεί να προβάλλεται πάνω σε οποιοδήποτε γραφείο ή τραπέζι. Ωστόσο, για τους χρήστες που επιθυμούν εμπειρία gaming, υποστηρίζονται επίσης τα χειριστήρια Quest και χειριστήριο Xbox.Τα Meta VR γυαλιά αναμένεται να κυκλοφορήσουν την άνοιξη του 2027 στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία, με τιμή 1.299,99 δολάρια. Η Meta φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια νέα κατηγορία συσκευών που θα γεφυρώνει την εικονική πραγματικότητα με την καθημερινή εργασία, την ψυχαγωγία και την επικοινωνία.Η νέα γενιά έξυπνων γυαλιών της Meta παρουσιάζεται σε μια περίοδο κατά την οποία η συγκεκριμένη κατηγορία τεχνολογίας βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης συζήτησης, κυρίως λόγω των ανησυχιών για την προστασία της ιδιωτικής ζωής.Τα γυαλιά που μπορούν να καταγράφουν εικόνα και ήχο έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από οργανώσεις και ακτιβιστές για την ιδιωτικότητα, οι οποίοι εκφράζουν φόβους ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν για κρυφές καταγραφές χωρίς τη συναίνεση των ανθρώπων που βρίσκονται γύρω από τον χρήστη. Για τον λόγο αυτό, τα έξυπνα γυαλιά έχουν συχνά χαρακτηριστεί από επικριτές τους ωςΤα έξυπνα γυαλιά της Meta, επιχειρούν να απαντήσουν σε αυτές τις ανησυχίες με διαφορετικές εκδόσεις. Μία από τις νέες προτάσεις της εταιρείας είναι τα, τα οποία δεν διαθέτουν κάμερα, περιορίζοντας έτσι ένα από τα βασικά ζητήματα που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις.Τα συγκεκριμένα γυαλιά διαθέτουν μικρόφωνα και ηχεία, επιτρέποντας στους χρήστες να ακούν μουσική, να πραγματοποιούν κλήσεις και να αλληλεπιδρούν με τον βοηθό τεχνητής νοημοσύνης της Meta. Διατηρούν τον κλασικό σχεδιασμό των Ray-Ban Clubmaster και Burbank, ενώ είναι λεπτότερα και ελαφρύτερα από τις εκδόσεις με κάμερα. Η μπαταρία τους μπορεί να διαρκεί έως και 12 ώρες, ενώ η τιμή τους ανέρχεται στα 319 λίρεςη Meta παρουσίασε τα νέα, τα οποία διαθέτουν κάμερες και προσφέρουν μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας, έως και εννέα ώρες, καθώς και υποστήριξη ήχου Dolby Atmos. Η τιμή τους διαμορφώνεται στις 409 λίρες (449 ευρώ).Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης νέα μοντέλα γυαλιών με το δικό της brand, σε συνεργασία με την τραγουδίστρια και ηθοποιό Lisa, ενώ όλα τα έξυπνα γυαλιά της διαθέτουν ειδική προειδοποιητική λυχνία LED που αναβοσβήνει όταν γίνεται καταγραφή.Η Meta υποστηρίζει ότιώστε να αποτρέπεται η παραβίαση της ένδειξης εγγραφής, ωστόσο το ζήτημα της ιδιωτικότητας παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την αποδοχή της τεχνολογίας από το ευρύ κοινό.Την ίδια στιγμή, η εταιρεία επεκτείνει τη διάθεση των, των γυαλιών που διαθέτουν ενσωματωμένη εικονική οθόνη στον δεξιό φακό. Το προϊόν θα κυκλοφορήσει αρχικά στο Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά, ενώ στη συνέχεια θα διατεθεί σε Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία.Με την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή ζωή, η Meta επιχειρεί να μετατρέψει τα έξυπνα γυαλιά σε έναν νέο προσωπικό βοηθό, όμως η αποδοχή τους θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το κατά πόσο οι χρήστες και η κοινωνία θα αισθανθούν ότι η ευκολία που προσφέρουν δεν έρχεται σε βάρος της ιδιωτικής τους ζωής.Η Meta, η οποία έχει στην κατοχή της το Facebook, το Instagram και το WhatsApp, επιχειρεί να ενσωματώσει τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και τους AI πράκτορες σε όλες τις υπηρεσίες της.Τα έξυπνα γυαλιά της εταιρείας θα ενσωματώνουν το Muse, επιτρέποντας στους χρήστες να ελέγχουν τον AI βοηθό τους μέσω φωνητικών εντολών. Παράλληλα, η Meta ανακοίνωσε συνεργασίες του Muse με τις εταιρείες Shopify και Expedia.Ωστόσο, η εταιρεία αντιμετωπίζει δύο βασικές προκλήσεις: αφενός να αποδώσουν οικονομικά οι τεράστιες επενδύσεις της στην τεχνητή νοημοσύνη και αφετέρου να αναπτύξει την αγορά των έξυπνων γυαλιών, παρά τις ανησυχίες για την ιδιωτικότητα.Ο αναλυτής Avi Greengart, από την εταιρεία Techsponential, ανέφερε ότι η Meta επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ζήτημα της ιδιωτικότητας διαχωρίζοντας τα προϊόντα της σε εκδόσεις με και χωρίς κάμερα.Όλα τα νέα προϊόντα της Meta, συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων γυαλιών και του Muse, βασίζονται στο νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Muse Spark, το οποίο κυκλοφόρησε τον Απρίλιο από το τμήμα Meta Superintelligence Labs.Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να παρουσιάσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες ένα ακόμη πιο ισχυρό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης με την κωδική ονομασία Watermelon.