Η κόρη του Κερτ Κομπέιν και της Κόρτνεϊ Λοβ εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί μετά από 8 χρόνια, δείτε φωτογραφία

στην ειδική προβολή της ταινίας «The Deputy» που πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, φορώντας καφέ δερμάτινο τζάκετ, μαύρο σορτς με δαντελένιο τελείωμα, ένα σκισμένο μαύρο T-shirt με στάμπα, λευκές μυτερές μπότες και τσάντα στην ίδια απόχρωση.



Η τελευταία φορά που η 34χρονη είχε περπατήσει σε κόκκινο χαλί ήταν το 2018, σε μία σειρά από εκδηλώσεις. Η Κομπέιν είχε εμφανιστεί στο fashion show Moschino x H&M στη Νέα Υόρκη, στα 4th Annual Fashion Los Angeles Awards του The Daily Front Row στο Μπέβερλι Χιλς, καθώς και στα εγκαίνια του καταστήματος Other Peoples Children, μαζί με τη μητέρα της.



Παρόλα αυτά, τον Ιούνιο του 2019 οι φωτογράφοι την είχαν εντοπίσει σε μία δημόσια έξοδό της, στην πρώτη σειρά της επίδειξης Moschino Spring/Summer 20 Menswear and Women’s Resort Collection στα Universal Studios Hollywood.