Λάιονελ Ρίτσι: Ξανά στο νοσοκομείο έναν περίπου μήνα μετά το εξιτήριο
Λάιονελ Ρίτσι: Ξανά στο νοσοκομείο έναν περίπου μήνα μετά το εξιτήριο
Ο 77χρονος τραγουδιστής νοσηλεύεται με κολπική μαρμαρυγή
Στο νοσοκομείο επέστρεψε ο Λάιονελ Ρίτσι, έπειτα από νέο πρόβλημα με την καρδιά του. Ο 77χρονος τραγουδιστής πήρε εξιτήριο μετά από νοσηλεία του στα τέλη Αυγούστου, ενώ πρόσφατα φωτογραφήθηκε χαμογελαστός σε δημόσια εμφάνισή του στο Μπέβερλι Χιλς.
Σύμφωνα με το TMZ, ο Ρίτσι νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή και λαμβάνει θεραπεία για κολπική μαρμαρυγή. Πηγές που μίλησαν στο μέσο ανέφεραν ότι οι γιατροί τον υποβάλλουν σε κατάλυση για κολπική μαρμαρυγή.
Μετά το νέο πρόβλημα υγείας του, οι επόμενες τρεις ημερομηνίες της περιοδείας «Sing a Song All Night Long» του Λάιονελ Ρίτσι και των Earth, Wind & Fire ακυρώθηκαν. Οι συναυλίες ήταν προγραμματισμένες για το Σάββατο στο Σαν Φρανσίσκο, στις 30 Σεπτεμβρίου στο Σικάγο και στις 2 Οκτωβρίου στο Κολόμπους του Οχάιο.
Πρόκειται για την τρίτη νοσηλεία του Λάιονελ Ρίτσι μέσα σε διάστημα τριών μηνών. Ο τραγουδιστής είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο του Σεντ Λούις μετά από συναυλία τον Αύγουστο και είχε παραμείνει για αρκετές ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, υποβαλλόμενος σε εξετάσεις για καρδιολογικά προβλήματα.
Μετά από τρεις ημέρες νοσηλείας πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του. Είχε επίσης μεταφερθεί εσπευσμένα σε νοσοκομείο τον περασμένο Ιούνιο, όταν αισθάνθηκε ζάλη κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Σεντ Πολ. Τότε, είχε αναγκαστεί να διακόψει πρόωρα την εμφάνισή του, προτού οι διασώστες τον μεταφέρουν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.
Φωτογραφία: Shutterstock
Σύμφωνα με το TMZ, ο Ρίτσι νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή και λαμβάνει θεραπεία για κολπική μαρμαρυγή. Πηγές που μίλησαν στο μέσο ανέφεραν ότι οι γιατροί τον υποβάλλουν σε κατάλυση για κολπική μαρμαρυγή.
Μετά το νέο πρόβλημα υγείας του, οι επόμενες τρεις ημερομηνίες της περιοδείας «Sing a Song All Night Long» του Λάιονελ Ρίτσι και των Earth, Wind & Fire ακυρώθηκαν. Οι συναυλίες ήταν προγραμματισμένες για το Σάββατο στο Σαν Φρανσίσκο, στις 30 Σεπτεμβρίου στο Σικάγο και στις 2 Οκτωβρίου στο Κολόμπους του Οχάιο.
🚨 Lionel Richie hospitalized again amid ongoing heart issues; 3 shows canceled.— TMZ (@TMZ) September 22, 2026
Exclusive: https://t.co/CXGXhVUx35 pic.twitter.com/YhqnVJnnVt
Μετά από τρεις ημέρες νοσηλείας πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του. Είχε επίσης μεταφερθεί εσπευσμένα σε νοσοκομείο τον περασμένο Ιούνιο, όταν αισθάνθηκε ζάλη κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Σεντ Πολ. Τότε, είχε αναγκαστεί να διακόψει πρόωρα την εμφάνισή του, προτού οι διασώστες τον μεταφέρουν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.
Φωτογραφία: Shutterstock
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