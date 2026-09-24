Θάλεια Ματίκα: Τα 18 χρόνια κοινής πορείας με τον Τάσο Ιορδανίδη, η οικονομική καταστροφή και οι απρογραμμάτιστες εγκυμοσύνες
Θάλεια Ματίκα: Τα 18 χρόνια κοινής πορείας με τον Τάσο Ιορδανίδη, η οικονομική καταστροφή και οι απρογραμμάτιστες εγκυμοσύνες
«Είμαι πάρα πολύ ερωτευμένη, θέλω να είναι εκεί μαζί μου όταν τα παιδιά μας ανοίξουν τα φτερά τους», είπε η ηθοποιός για τον σύζυγό της
Πολύ ερωτευμένη δήλωσε πως παραμένει η Θάλεια Ματίκα μετά από 18 χρόνια κοινής πορείας με τον Τάσο Ιορδανίδη, σημειώνοντας πως τον θέλει δίπλα της όταν τα παιδιά τους ανοίξουν τα φτερά τους.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η ηθοποιός μίλησε για τον γάμο τους, την οικονομική καταστροφή με την οποία ήρθαν αντιμέτωποι, αλλά και για τις απρογραμμάτιστες εγκυμοσύνες και τους τοκετούς της.
Αναφερόμενη στον Τάσο Ιορδανίδη, η Θάλεια Ματίκα ξεκίνησε να λέει πως από την αρχή της σχέσης τους ήξερε ότι ήθελε να δημιουργήσουν οικογένεια: «Είναι πολύ ωραίος τύπος. Ανακαλύπτεις καινούρια ταλέντα με τον Τάσο κάθε φορά, δεν ξέρεις τι θα του πάει. Ό,τι δοκιμάζει νομίζω ότι είναι καλός σε αυτό. Ο Τάσος έχει ένα καλό. Δεν έχει καθόλου ψώνιο μέσα του. Είναι ένας κανονικός γήινος άνθρωπος και ξέρει τι θέλει από μικρός. Ήθελε οικογένεια, το ήξερε, από τότε που με γνώρισε. Μου λέει κάτι ατάκες "το λιμάνι μου είναι το σπίτι μου, με το που γυρίζω μέσα είμαι ευτυχισμένος", πράγματα που δεν τα ακούς εύκολα στη σημερινή εποχή», είπε και πρόσθεσε πως είναι ο άνθρωπός της: «Είμαστε 18 χρόνια μαζί με τον Τάσο. Είμαι πάρα πολύ ερωτευμένη. Τον λατρεύω. Πέρα από τον έρωτα, είναι η συντροφικότητα, είναι πολύ σημαντική. Είναι ο άνθρωπός μου. Είναι αυτός που θα μείνει -αν όλα πάνε καλά- όταν τα παιδιά μας ανοίξουν τα φτερά τους. Θέλω να είναι εκεί μαζί μου».
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Η οικονομική καταστροφή
Όπως ανέφερε η Θάλεια Ματίκα, μαζί με τον Τάσο Ιορδανίδη έχουν αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες κατά τη διάρκεια του γάμου τους, από τις οποίες βγήκαν πιο δυνατοί. Η οικονομική τους καταστροφή ήταν μία από αυτές: «Έχουμε υποστεί οικονομική καταστροφή και ξεκινήσαμε ξανά υπό του μηδενός, όχι από το μηδέν. Να είναι καλά ο Τάσος. Τότε είχαμε τα παιδιά, και τα δύο. Τότε ήρθε και ο κορονοϊός. Ήταν όλο καταστροφικό το σενάριο. Αλλά ο Τάσος έχει ένα φοβερό πράγμα. Όταν πέφτει και πέφτει πολύ χαμηλά, μπορεί και ξανασηκώνεται. Με αξιοπρέπεια πάντα και προσπάθεια. Δεν το βάζει κάτω. Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που με συγκινούν γιατί εγώ σαν χαρακτήρας είμαι πιο φοβική. Ο Τάσος έχει μια φοβερή τόλμη και πυγμή, που το κάνει πράξη. Δεν ξέρω πως το κάνει αυτό. Αυτό είναι χάρισμα, νομίζω. Βέβαια, αυτό του έχει αφήσει σαν κατάλοιπο. Έχει γίνει εργασιομανής, με την έννοια ότι κάνει πάρα πολλές δουλειές και του λέω "ήρεμα, μην πάθεις τίποτα"», εξήγησε.
Οι εγκυμοσύνες, οι τοκετοί και οι σχέση με τα παιδιά τους
Η ηθοποιός επισήμανε πως λόγω δουλειάς αλλά και των παιδιών τους, δεν περνούν πολύ χρόνο μαζί ως ζευγάρι: «Στο σπίτι δεν είμαστε τόσο μαζί. Λείπει ο Τάσος όλη μέρα. Ζωή δεν έχουμε για να πω την αλήθεια. Αυτή τη ζωή που είχαμε πριν από τα παιδιά δεν την έχουμε πλέον. Δηλαδή τα ξενύχτια, η ανεμελιά αυτή δεν υπάρχει. Είμαστε με το ρολόι στο χέρι», είπε.
Έπειτα θυμήθηκε τη στιγμή που γεννήθηκαν ο γιος και η κόρη της: «Ο γιος μου θα γίνει 14 και η κόρη μου 10. Είναι πολύ μακρινά τα πράγματα. Θυμάμαι τους δύο φυσιολογικούς τοκετούς... Δεν υπήρχε τίποτα το φυσιολογικό εκεί. Ήταν πάρα πολύ δύσκολοι οι τοκετοί μου, ειδικά με τον γιο μου ήταν 18 ώρες. Τελικά ο γυναικολόγος μου με κουτάλες μου τον έβγαλε τον γιο μου. Είναι μία στιγμή που νομίζω δεν θα την ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Ήταν μία τρομακτική στιγμή».
Και οι δύο εγκυμοσύνες προέκυψαν εκτός προγράμματος, όπως αποκάλυψε: «Μένω έγκυος χωρίς προγραμματισμό και στο πρώτο και στο δεύτερο παιδί. Ήθελα πάντα κορίτσι, δεν το κρύβω. Παρόλα αυτά να πω ότι η σχέση μαμά-γιος είναι μία πολύ ιδιαίτερη σχέση που δεν περίμενα ότι θα είναι έτσι. Έχει έναν ερωτισμό η σχέση της μαμάς με τον γιο».
Η Θάλεια Ματίκα, σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ανέφερε πως θα απορρίψει επαγγελματικές προτάσεις για τα παιδιά της και περιγράφοντας τη σχέση τους, εξομολογήθηκε: «Για την κόρη μου μαμά, κολλητή, είμαι τα πάντα» και συμπλήρωσε πως από μικρά τους μιλούσε για όλα, γεγονός που τους έχει δημιουργήσει την ανάγκη να της μιλούν για ό,τι τους αφορά: «Έχουν ανάγκη να μου τα πούνε όλα. Έχουμε τρομερή επικοινωνία και με τους δύο», δήλωσε.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η ηθοποιός μίλησε για τον γάμο τους, την οικονομική καταστροφή με την οποία ήρθαν αντιμέτωποι, αλλά και για τις απρογραμμάτιστες εγκυμοσύνες και τους τοκετούς της.
Αναφερόμενη στον Τάσο Ιορδανίδη, η Θάλεια Ματίκα ξεκίνησε να λέει πως από την αρχή της σχέσης τους ήξερε ότι ήθελε να δημιουργήσουν οικογένεια: «Είναι πολύ ωραίος τύπος. Ανακαλύπτεις καινούρια ταλέντα με τον Τάσο κάθε φορά, δεν ξέρεις τι θα του πάει. Ό,τι δοκιμάζει νομίζω ότι είναι καλός σε αυτό. Ο Τάσος έχει ένα καλό. Δεν έχει καθόλου ψώνιο μέσα του. Είναι ένας κανονικός γήινος άνθρωπος και ξέρει τι θέλει από μικρός. Ήθελε οικογένεια, το ήξερε, από τότε που με γνώρισε. Μου λέει κάτι ατάκες "το λιμάνι μου είναι το σπίτι μου, με το που γυρίζω μέσα είμαι ευτυχισμένος", πράγματα που δεν τα ακούς εύκολα στη σημερινή εποχή», είπε και πρόσθεσε πως είναι ο άνθρωπός της: «Είμαστε 18 χρόνια μαζί με τον Τάσο. Είμαι πάρα πολύ ερωτευμένη. Τον λατρεύω. Πέρα από τον έρωτα, είναι η συντροφικότητα, είναι πολύ σημαντική. Είναι ο άνθρωπός μου. Είναι αυτός που θα μείνει -αν όλα πάνε καλά- όταν τα παιδιά μας ανοίξουν τα φτερά τους. Θέλω να είναι εκεί μαζί μου».
Δείτε το βίντεο
Η οικονομική καταστροφή
Όπως ανέφερε η Θάλεια Ματίκα, μαζί με τον Τάσο Ιορδανίδη έχουν αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες κατά τη διάρκεια του γάμου τους, από τις οποίες βγήκαν πιο δυνατοί. Η οικονομική τους καταστροφή ήταν μία από αυτές: «Έχουμε υποστεί οικονομική καταστροφή και ξεκινήσαμε ξανά υπό του μηδενός, όχι από το μηδέν. Να είναι καλά ο Τάσος. Τότε είχαμε τα παιδιά, και τα δύο. Τότε ήρθε και ο κορονοϊός. Ήταν όλο καταστροφικό το σενάριο. Αλλά ο Τάσος έχει ένα φοβερό πράγμα. Όταν πέφτει και πέφτει πολύ χαμηλά, μπορεί και ξανασηκώνεται. Με αξιοπρέπεια πάντα και προσπάθεια. Δεν το βάζει κάτω. Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που με συγκινούν γιατί εγώ σαν χαρακτήρας είμαι πιο φοβική. Ο Τάσος έχει μια φοβερή τόλμη και πυγμή, που το κάνει πράξη. Δεν ξέρω πως το κάνει αυτό. Αυτό είναι χάρισμα, νομίζω. Βέβαια, αυτό του έχει αφήσει σαν κατάλοιπο. Έχει γίνει εργασιομανής, με την έννοια ότι κάνει πάρα πολλές δουλειές και του λέω "ήρεμα, μην πάθεις τίποτα"», εξήγησε.
Οι εγκυμοσύνες, οι τοκετοί και οι σχέση με τα παιδιά τους
Η ηθοποιός επισήμανε πως λόγω δουλειάς αλλά και των παιδιών τους, δεν περνούν πολύ χρόνο μαζί ως ζευγάρι: «Στο σπίτι δεν είμαστε τόσο μαζί. Λείπει ο Τάσος όλη μέρα. Ζωή δεν έχουμε για να πω την αλήθεια. Αυτή τη ζωή που είχαμε πριν από τα παιδιά δεν την έχουμε πλέον. Δηλαδή τα ξενύχτια, η ανεμελιά αυτή δεν υπάρχει. Είμαστε με το ρολόι στο χέρι», είπε.
Έπειτα θυμήθηκε τη στιγμή που γεννήθηκαν ο γιος και η κόρη της: «Ο γιος μου θα γίνει 14 και η κόρη μου 10. Είναι πολύ μακρινά τα πράγματα. Θυμάμαι τους δύο φυσιολογικούς τοκετούς... Δεν υπήρχε τίποτα το φυσιολογικό εκεί. Ήταν πάρα πολύ δύσκολοι οι τοκετοί μου, ειδικά με τον γιο μου ήταν 18 ώρες. Τελικά ο γυναικολόγος μου με κουτάλες μου τον έβγαλε τον γιο μου. Είναι μία στιγμή που νομίζω δεν θα την ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Ήταν μία τρομακτική στιγμή».
Και οι δύο εγκυμοσύνες προέκυψαν εκτός προγράμματος, όπως αποκάλυψε: «Μένω έγκυος χωρίς προγραμματισμό και στο πρώτο και στο δεύτερο παιδί. Ήθελα πάντα κορίτσι, δεν το κρύβω. Παρόλα αυτά να πω ότι η σχέση μαμά-γιος είναι μία πολύ ιδιαίτερη σχέση που δεν περίμενα ότι θα είναι έτσι. Έχει έναν ερωτισμό η σχέση της μαμάς με τον γιο».
Η Θάλεια Ματίκα, σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ανέφερε πως θα απορρίψει επαγγελματικές προτάσεις για τα παιδιά της και περιγράφοντας τη σχέση τους, εξομολογήθηκε: «Για την κόρη μου μαμά, κολλητή, είμαι τα πάντα» και συμπλήρωσε πως από μικρά τους μιλούσε για όλα, γεγονός που τους έχει δημιουργήσει την ανάγκη να της μιλούν για ό,τι τους αφορά: «Έχουν ανάγκη να μου τα πούνε όλα. Έχουμε τρομερή επικοινωνία και με τους δύο», δήλωσε.
Η ηθποιός, κλείνοντας, αποκάλυψε πως όταν τα παιδιά της παρακολούθησαν την παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» όπου πρωταγωνιστεί με τον Τάσο Ιορδανίδη: «Κλαίγανε και τα δύο με λυγμούς. Το πίστεψαν ότι είναι αλήθεια. Έχουμε μέσα έντονους τσακωμούς και υπάρχει μέσα το θέμα της απιστίας και το είχαν πιστέψει».
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