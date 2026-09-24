Θάλεια Ματίκα: Τα 18 χρόνια κοινής πορείας με τον Τάσο Ιορδανίδη, η οικονομική καταστροφή και οι απρογραμμάτιστες εγκυμοσύνες

μίλησε για τον γάμο τους, την οικονομική καταστροφή με την οποία ήρθαν αντιμέτωποι, αλλά και για τις απρογραμμάτιστες εγκυμοσύνες και τους τοκετούς της.



Αναφερόμενη στον Τάσο Ιορδανίδη, η Θάλεια Ματίκα ξεκίνησε να λέει πως από την αρχή της σχέσης τους ήξερε ότι ήθελε να δημιουργήσουν οικογένεια:

Η ηθοποιός επισήμανε πως λόγω δουλειάς αλλά και των παιδιών τους, δεν περνούν πολύ χρόνο μαζί ως ζευγάρι: «Στο σπίτι δεν είμαστε τόσο μαζί. Λείπει ο Τάσος όλη μέρα. Ζωή δεν έχουμε για να πω την αλήθεια. Αυτή τη ζωή που είχαμε πριν από τα παιδιά δεν την έχουμε πλέον. Δηλαδή τα ξενύχτια, η ανεμελιά αυτή δεν υπάρχει. Είμαστε με το ρολόι στο χέρι», είπε.

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Έπειτα θυμήθηκε τη στιγμή που γεννήθηκαν ο γιος και η κόρη της: «Ο γιος μου θα γίνει 14 και η κόρη μου 10. Είναι πολύ μακρινά τα πράγματα. Θυμάμαι τους δύο φυσιολογικούς τοκετούς... Δεν υπήρχε τίποτα το φυσιολογικό εκεί. Ήταν πάρα πολύ δύσκολοι οι τοκετοί μου, ειδικά με τον γιο μου ήταν 18 ώρες. Τελικά ο γυναικολόγος μου με κουτάλες μου τον έβγαλε τον γιο μου. Είναι μία στιγμή που νομίζω δεν θα την ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Ήταν μία τρομακτική στιγμή».Και οι δύο εγκυμοσύνες προέκυψαν εκτός προγράμματος, όπως αποκάλυψε: «Μένω έγκυος χωρίς προγραμματισμό και στο πρώτο και στο δεύτερο παιδί. Ήθελα πάντα κορίτσι, δεν το κρύβω. Παρόλα αυτά να πω ότι η σχέση μαμά-γιος είναι μία πολύ ιδιαίτερη σχέση που δεν περίμενα ότι θα είναι έτσι. Έχει έναν ερωτισμό η σχέση της μαμάς με τον γιο».Η Θάλεια Ματίκα, σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ανέφερε πως θα απορρίψει επαγγελματικές προτάσεις για τα παιδιά της και περιγράφοντας τη σχέση τους, εξομολογήθηκε: «Για την κόρη μου μαμά, κολλητή, είμαι τα πάντα» και συμπλήρωσε πως από μικρά τους μιλούσε για όλα, γεγονός που τους έχει δημιουργήσει την ανάγκη να της μιλούν για ό,τι τους αφορά: «Έχουν ανάγκη να μου τα πούνε όλα. Έχουμε τρομερή επικοινωνία και με τους δύο», δήλωσε.