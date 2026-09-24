Cardi B: Φουντώνουν οι φήμες για σχέση με γνωστό τερματοφύλακα, εθεάθη μαζί του στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου
Cardi B: Φουντώνουν οι φήμες για σχέση με γνωστό τερματοφύλακα, εθεάθη μαζί του στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου
Η 33χρονη ράπερ και ο 27χρονος Μαντούκα Οκόγιε έχουν εμφανιστεί μαζί και σε άλλες εκδηλώσεις μόδας
Στο πλευρό του γνωστού τερματοφύλακα, Μαντούκα Οκόγιε εθεάθη η Cardi B στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου, ενισχύοντας τις φήμες που τους θέλουν να είναι ζευγάρι.
Η 33χρονη ράπερ και ο 27χρονος Γερμανονιγηριανός ποδοσφαιριστής εθεάθησαν μαζί την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, λίγη ώρα αφότου η Cardi B περπάτησε στην πασαρέλα για την εκδήλωση της Vogue World.
Λογαριασμός θαυμαστών της ράπερ δημοσίευσε στο X ένα βίντεο διάρκειας περίπου ενός λεπτού, στο οποίο οι δυο τους φαίνονται να συνομιλούν, ενώ απολαμβάνουν το ποτό τους σε πάρτι μετά την εκδήλωση.
Δείτε το βίντεο
Οι δύο σταρ, οι οποίοι συνεργάζονται με τον στιλίστα Κόλιν Κάρτερ, έχουν εμφανιστεί μαζί και σε άλλες εκδηλώσεις μόδας στην Ευρώπη. Τον Ιούλιο του 2026, ο Κάρτερ είχε επιμεληθεί τις εμφανίσεις τόσο του Οκόγιε όσο και της ράπερ, οι οποίοι κάθονταν ο ένας δίπλα στον άλλον στην πρώτη σειρά του σόου του Jean Paul Gaultier για τη συλλογή Haute Couture Φθινόπωρο/Χειμώνας, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού.
Την ίδια εβδομάδα, η Daily Mail δημοσίευσε φωτογραφίες της τραγουδίστριας και του ποδοσφαιριστή να γελούν μαζί, ενώ στέκονταν σε ένα μπαλκόνι σε άλλη εκδήλωση.
Η Cardi B έχει τρία παιδιά με τον εν διαστάσει σύζυγό της, Offset, και ένα ακόμη παιδί με τον Στέφον Ντιγκς. Σε συνέντευξή της στη Vogue Arabia, που δημοσιεύτηκε στις 27 Αυγούστου, η ράπερ είχε μιλήσει για τον Οκόγιε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα ήθελε να περάσει περισσότερο χρόνο μαζί του. «Ήταν πραγματικά πολύ γλυκός. Όταν τον βλέπεις στα social media, δείχνει πολύ αυστηρός, σοβαρός, αλλά είναι πολύ καλός άνθρωπος» είχε πει.
Η 33χρονη ράπερ και ο 27χρονος Γερμανονιγηριανός ποδοσφαιριστής εθεάθησαν μαζί την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, λίγη ώρα αφότου η Cardi B περπάτησε στην πασαρέλα για την εκδήλωση της Vogue World.
Λογαριασμός θαυμαστών της ράπερ δημοσίευσε στο X ένα βίντεο διάρκειας περίπου ενός λεπτού, στο οποίο οι δυο τους φαίνονται να συνομιλούν, ενώ απολαμβάνουν το ποτό τους σε πάρτι μετά την εκδήλωση.
Δείτε το βίντεο
Cardi B Spotted with Maduka Okoye in Milan last Night 🇮🇹 pic.twitter.com/qS5o8VHRAV— HYPETRIBE (@hypetribeng) September 23, 2026
Την ίδια εβδομάδα, η Daily Mail δημοσίευσε φωτογραφίες της τραγουδίστριας και του ποδοσφαιριστή να γελούν μαζί, ενώ στέκονταν σε ένα μπαλκόνι σε άλλη εκδήλωση.
Cardi B may have found a new love in the City of Love, months on from her split from NFL star Stefon Diggs 👀❤️ https://t.co/vJh5tAtdNA 🔗 pic.twitter.com/SL1Luzpgpk— Daily Mail US (@Daily_MailUS) July 9, 2026
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