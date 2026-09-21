Ο Λάιονελ Ρίτσι φωτογραφήθηκε χαμογελαστός σε βραδινή έξοδο μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο
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Λάιονελ Ρίτσι Νοσηλεία

Ο Λάιονελ Ρίτσι φωτογραφήθηκε χαμογελαστός σε βραδινή έξοδο μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο

Ο τραγουδιστής εισήχθη στη ΜΕΘ στα τέλη Αυγούστου μετά από συναυλία του

Ο Λάιονελ Ρίτσι φωτογραφήθηκε χαμογελαστός σε βραδινή έξοδο μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο
Γεωργία Κοτζιά
Χαμογελαστός φωτογραφήθηκε ο Λάιονελ Ρίτσι σε βραδινή του έξοδο, μερικές ημέρες μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Ο 77χρονος τραγουδιστής εθεάθη σε δείπνο στο Μπέβερλι Χιλς και δεν δίστασε να ποζάρει στον φακό, υψώνοντας τους αντίχειρές του για να δείξει στους θαυμαστές του πως αισθάνεται καλύτερα. Ο Ρίτσι είχε επιλέξει για τη βόλτα του μπλε σκούρο σακάκι και παντελόνι, μαύρη μπλούζα καθώς και λευκά αθλητικά παπούτσια.

Σύμφωνα με την Daily Mail, συνοδευόταν από τη σύντροφό του, Λίζα Παρίτζι.

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Ο Λάιονελ Ρίτσι φωτογραφήθηκε χαμογελαστός σε βραδινή έξοδο μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο




Ο Λάιονελ Ρίτσι πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Ο τραγουδιστής είχε εισαχθεί προληπτικά σε νοσοκομείο μετά τη συναυλία που έδωσε το βράδυ του Σαββάτου 29 Αυγούστου στο Σεντ Λούις, καθώς ενώ ερμήνευε το τελευταίο του τραγούδι το «All Night Long», ζήτησε από τους συνεργάτες του να του δώσουν μία καρέκλα για να καθίσει επειδή δεν αισθανόταν καλά.

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Στη ΜΕΘ όπου παρέμεινε, υποβλήθηκε σε καρδιολογικές εξετάσεις και αφού οι γιατροί βεβαιώθηκαν πως ήταν καλά, του έδωσαν την άδεια να επιστρέψει στο σπίτι του.

Φωτογραφίες: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Γεωργία Κοτζιά

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