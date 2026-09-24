Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
Σε σοβαρή κατάσταση 29χρονος Αιγύπτιος που μαχαίρωσαν στην οδό Φυλής, νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό
Σε σοβαρή κατάσταση 29χρονος Αιγύπτιος που μαχαίρωσαν στην οδό Φυλής, νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό
Αρχικά πήγε σε φαρμακείο και έπεσε για ύπνο - Ξύπνησε με αφόρητους πόνους, πήγε στην Παμμακάριστο και, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, διεκομίσθη στον «Ερυθρό Σταυρό»
Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στον «Ερυθρό Σταυρό» ένας 29χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος τραυματίστηκε από μαχαίρι στην κοιλιά, μετά από επίθεση δέχθηκε στην οδό Φυλής, στο κέντρο της Αθήνας.
Ο 29χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο «Παμμακάριστος» από φίλους του, οι οποίοι υποστήριξαν ότι δύο άγνωστοι τον μαχαίρωσαν το πρωί της Τετάρτης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο τραυματίας αρχικά είχε μεταβεί μετά την επίθεση σε φαρμακείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια επέστρεψε στο σημείο όπου διέμενε και κοιμήθηκε.
Ωστόσο, όταν ξύπνησε το πρωί της Πέμπτης, οι πόνοι είχαν επιδεινωθεί και ζήτησε από γνωστούς του να τον μεταφέρουν σε νοσοκομείο.
Από το νοσοκομείο «Παμμακάριστος» κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον «Ερυθρό Σταυρό», καθώς το τραύμα στην κοιλιά έχει προκαλέσει βλάβη στον σπλήνα και χρειάζεται εξειδικευμένη ιατρική αντιμετώπιση.
Ο 29χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση και αναζητούν στοιχεία για την ταυτότητα των δραστών.
Ο 29χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο «Παμμακάριστος» από φίλους του, οι οποίοι υποστήριξαν ότι δύο άγνωστοι τον μαχαίρωσαν το πρωί της Τετάρτης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο τραυματίας αρχικά είχε μεταβεί μετά την επίθεση σε φαρμακείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια επέστρεψε στο σημείο όπου διέμενε και κοιμήθηκε.
Ωστόσο, όταν ξύπνησε το πρωί της Πέμπτης, οι πόνοι είχαν επιδεινωθεί και ζήτησε από γνωστούς του να τον μεταφέρουν σε νοσοκομείο.
Από το νοσοκομείο «Παμμακάριστος» κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον «Ερυθρό Σταυρό», καθώς το τραύμα στην κοιλιά έχει προκαλέσει βλάβη στον σπλήνα και χρειάζεται εξειδικευμένη ιατρική αντιμετώπιση.
Ο 29χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση και αναζητούν στοιχεία για την ταυτότητα των δραστών.
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