Η Ναόμι Κάμπελ συναντήθηκε με τον πρώην σύντροφό της Φλάβιο Μπριατόρε στο Grand Prix, 24 χρόνια μετά τη διάλυση του αρραβώνα τους

τους, αποφάσισαν να αρραβωνιαστούν, ωστόσο, κατέληξαν πως ήταν καλύτερο να τραβήξουν χωριστούς δρόμους. Ο Μπριατότε είχε δηλώσει εκείνη την εποχή για την Κάμπελ: «Είναι υπέροχη, αλλά είναι καλύτερη ως φίλη παρά ως σύντροφος».

Το πρώην ζευγάρι διατήρησε φιλικές σχέσεις έκτοτε και οι φωτογράφοι τους έχουν εντοπίσει πολλές φορές μαζί σε κοινές εξόδους, ακόμη και σε κοινές διακοπές τους.

Η Κάμπελ είχε επιλέξει για την εμφάνισή της λευκό παντελόνι, σε φαρδιά γραμμή, το οποίο είχε συνδυάσει με ένα απλό μαύρο τιραντέ τοπ. Η ίδια ολοκλήρωσε το look της με

slip-on παπούτσια Chanel σε απρόμαυρο χρώμα και γυαλιά ηλίου.

Ο Μπριατότε, από την άλλη πλευρά, φορούσε μπλούζα πόλο σε σκούρο μπλε χρώμα, με το λογότυπο χορηγού της Formula 1 και γυαλιά ηλίου με πορτοκαλί σκελετό και ανοιχτόχρωμο φακό.