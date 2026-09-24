Η Ναόμι Κάμπελ συναντήθηκε με τον πρώην σύντροφό της Φλάβιο Μπριατόρε στο Grand Prix, 24 χρόνια μετά τη διάλυση του αρραβώνα τους
Η Ναόμι Κάμπελ συναντήθηκε με τον πρώην σύντροφό της Φλάβιο Μπριατόρε στο Grand Prix, 24 χρόνια μετά τη διάλυση του αρραβώνα τους
Το 56χρονο μοντέλο διατηρούσε σχέση με τον Ιταλό επιχειρηματία από το 1998 έως το 2002 - «Είναι καλύτερη ως φίλη παρά ως σύντροφος», είχε πει ο 76χρονος μετά τον χωρισμό τους
Με τον πρώην σύντροφό της Φλάβιο Μπριατόρε συναντήθηκε η Ναόμι Κάμπελ στο Grand Prix, 24 χρόνια μετά τη διάλυση του αρραβώνα τους.
Το 56χρονο μοντέλο διατηρούσε σχέση με τον Ιταλό επιχειρηματία από το 1998 έως το 2002. Κατά τη διάρκεια της τετραετούς πορείας τους, αποφάσισαν να αρραβωνιαστούν, ωστόσο, κατέληξαν πως ήταν καλύτερο να τραβήξουν χωριστούς δρόμους. Ο Μπριατότε είχε δηλώσει εκείνη την εποχή για την Κάμπελ: «Είναι υπέροχη, αλλά είναι καλύτερη ως φίλη παρά ως σύντροφος».
Το πρώην ζευγάρι διατήρησε φιλικές σχέσεις έκτοτε και οι φωτογράφοι τους έχουν εντοπίσει πολλές φορές μαζί σε κοινές εξόδους, ακόμη και σε κοινές διακοπές τους.
Η συνάντησή τους στο Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου με το μοντέλο και τον 76χρονο να κάνουν μαζί βόλτα δίπλα από την πίστα.
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Η Κάμπελ είχε επιλέξει για την εμφάνισή της λευκό παντελόνι, σε φαρδιά γραμμή, το οποίο είχε συνδυάσει με ένα απλό μαύρο τιραντέ τοπ. Η ίδια ολοκλήρωσε το look της με slip-on παπούτσια Chanel σε απρόμαυρο χρώμα και γυαλιά ηλίου.
Ο Μπριατότε, από την άλλη πλευρά, φορούσε μπλούζα πόλο σε σκούρο μπλε χρώμα, με το λογότυπο χορηγού της Formula 1 και γυαλιά ηλίου με πορτοκαλί σκελετό και ανοιχτόχρωμο φακό.
Φωτογραφίες: Reuters
Το 56χρονο μοντέλο διατηρούσε σχέση με τον Ιταλό επιχειρηματία από το 1998 έως το 2002. Κατά τη διάρκεια της τετραετούς πορείας τους, αποφάσισαν να αρραβωνιαστούν, ωστόσο, κατέληξαν πως ήταν καλύτερο να τραβήξουν χωριστούς δρόμους. Ο Μπριατότε είχε δηλώσει εκείνη την εποχή για την Κάμπελ: «Είναι υπέροχη, αλλά είναι καλύτερη ως φίλη παρά ως σύντροφος».
Το πρώην ζευγάρι διατήρησε φιλικές σχέσεις έκτοτε και οι φωτογράφοι τους έχουν εντοπίσει πολλές φορές μαζί σε κοινές εξόδους, ακόμη και σε κοινές διακοπές τους.
Η συνάντησή τους στο Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου με το μοντέλο και τον 76χρονο να κάνουν μαζί βόλτα δίπλα από την πίστα.
Δείτε φωτογραφίες
Η Κάμπελ είχε επιλέξει για την εμφάνισή της λευκό παντελόνι, σε φαρδιά γραμμή, το οποίο είχε συνδυάσει με ένα απλό μαύρο τιραντέ τοπ. Η ίδια ολοκλήρωσε το look της με slip-on παπούτσια Chanel σε απρόμαυρο χρώμα και γυαλιά ηλίου.
Ο Μπριατότε, από την άλλη πλευρά, φορούσε μπλούζα πόλο σε σκούρο μπλε χρώμα, με το λογότυπο χορηγού της Formula 1 και γυαλιά ηλίου με πορτοκαλί σκελετό και ανοιχτόχρωμο φακό.
Φωτογραφίες: Reuters
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