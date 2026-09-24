Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
Στο περίμενε οι μαθητές για τα σχολικά λεωφορεία στην Ανατολική Αττική, οι γονείς κάνουν «βάρδιες» για να πάνε τα παιδιά σχολείο
Στο περίμενε οι μαθητές για τα σχολικά λεωφορεία στην Ανατολική Αττική, οι γονείς κάνουν «βάρδιες» για να πάνε τα παιδιά σχολείο
Περίπου 150 μαθητές του 2ου Γυμνασίου Νέας Μάκρης παραμένουν χωρίς σχολικό λεωφορείο, ενώ 17 δρομολόγια στην Ανατολική Αττική έχουν κηρυχθεί άγονα - Τι απαντά η Περιφέρεια Αττικής
Η σχολική χρονιά έχει αρχίσει, τα μαθήματα έχουν ξεκινήσει, όμως για πολλές οικογένειες στην Ανατολική Αττική η διαδρομή από το σπίτι στο σχολείο εξακολουθεί να μην είναι αυτονόητη. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Νέα Μάκρη βρίσκεται αντιμέτωπη με ελλείψεις στα μαθητικά δρομολόγια. Περίπου 150 μαθητές του 2ου Γυμνασίου παραμένουν χωρίς σχολική μεταφορά, σύμφωνα με τους γονείς, ενώ καταγράφονται 17 άγονα δρομολόγια στην ευρύτερη περιοχή.
Το protothema.gr αποτυπώνει τις αντιδράσεις των γονέων, την απάντηση της Περιφέρειας Αττικής αλλά και τι προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο.
Πιο αναλυτικά,
Στη Νέα Μάκρη, στον Μαραθώνα, στον Νέο Βουτζά, στο Μάτι και σε άλλες περιοχές της Ανατολικής Αττικής, γονείς καταγγέλλουν ότι μαθητές εξακολουθούν να μένουν χωρίς οργανωμένη σχολική μεταφορά, με αποτέλεσμα οικογένειες να αναλαμβάνουν οι ίδιες το κόστος και την καθημερινή οργάνωση της μετακίνησης. Η εικόνα που περιγράφουν οι γονείς είναι αυτή μιας ιδιότυπης «αλυσίδας»: ένας γονέας μεταφέρει δύο ή τρία παιδιά, ένας γείτονας αναλαμβάνει την επόμενη ημέρα, οι παππούδες επιστρατεύονται από άλλες περιοχές και οι μονογονεϊκές οικογένειες καλούνται να διαχειριστούν ένα πρόβλημα που δεν μπορούν πάντοτε να λύσουν με ίδια μέσα.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή το 2ο Γυμνάσιο Νέας Μάκρης, όπου, σύμφωνα με τους γονείς, περίπου 150 από τους 195 μαθητές δεν εξυπηρετούνται σήμερα από τα προβλεπόμενα σχολικά δρομολόγια. Το πρόβλημα, όπως λένε, δεν είναι καινούργιο αφού ήδη από το προηγούμενο σχολικό έτος υπήρχαν σοβαρές ελλείψεις, ενώ και το 2026-2027 η κατάσταση παραμένει χωρίς ‘θεραπεία’.
Η Περιφέρεια Αττικής, από την πλευρά της, μέσω της αρμόδιας Αντιπεριφερειάρχου Παιδείας κ.Ερρικας Πρεζεράκου, υποστηρίζει ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σύνθετο πρόβλημα, το οποίο έχει λάβει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις στην Ανατολική Αττική λόγω της αύξησης του γενικού πληθυσμού στην περιοχή, της γεωγραφικής διασποράς των οικισμών, της έλλειψης διαθέσιμων αναδόχων και οδηγών, αλλά και της αποχώρησης του ΚΤΕΛ, που μέχρι πέρσι εξυπηρετούσε το μεγαλύτερο όγκο των δρομολογίων, από σημαντικό μέρος του έργου.
Οι μαρτυρίες γονέων μαθητών του 2ου Γυμνασίου Νέας Μάκρης αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος στην καθημερινότητα των οικογενειών. Όπως περιγράφουν, πέρυσι από τα τρία προβλεπόμενα δρομολόγια λειτούργησε τελικά μόνο ένα, το οποίο μπορούσε να εξυπηρετήσει περίπου 50 από τους 215 μαθητές του σχολείου. Φέτος, σύμφωνα με τους ίδιους, από την αρχή της σχολικής χρονιάς δεν λειτουργεί κανένα από τα τρία δρομολόγια, που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών.
«Είμαι δημόσιος υπάλληλος και αναρωτιέμαι πόσες άδειες μπορώ να δικαιούμαι τον χρόνο», περιγράφει μία μητέρα, εξηγώντας ότι η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη για τους γονείς που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα καθώς οι άδειες είναι ακόμη πιο ‘δυσεύρετες’. Το πρόβλημα γίνεται οξύτερο στις μονογονεϊκές οικογένειες ή σε όσους γονείς αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και οι μετακινήσεις είναι δυσχερείς. Τα παιδιά μεταφέρονται έτσι από φίλους, γείτονες ή συγγενείς. Το σύστημα αυτό, όμως, δεν μπορεί να λειτουργήσει επ’ αόριστον. «Αν αρρωστήσει το δικό μου παιδί, τελευταία στιγμή θα “κρεμάσω” και τη γειτόνισσα ή τη φίλη που πρέπει να μεταφέρει και το δικό της παιδί», είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα, που μεταφέρει άλλη μητέρα.
Άλλες οικογένειες, όπως λένε, επιστρατεύουν παππούδες και γιαγιάδες που μετακινούνται ακόμη και από το Μαρούσι για να μπορέσουν να μεταφέρουν τα παιδιά στο σχολείο. Για οικογένειες με δύο ή τρία παιδιά, η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο περίπλοκη, καθώς οι γονείς πρέπει να συνδυάσουν διαφορετικά σχολικά ωράρια και διαφορετικές διαδρομές. «Και επειδή υπάρχουν ακόμη κενά, ποιος θα πάρει το παιδί όταν σχολάει στις 11.30;».
Η απουσία σχολικού λεωφορείου μετατρέπεται έτσι σε πρόβλημα εργασίας, χρόνου, οικογενειακού προγραμματισμού και τελικά εισοδήματος.
Το protothema.gr αποτυπώνει τις αντιδράσεις των γονέων, την απάντηση της Περιφέρειας Αττικής αλλά και τι προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο.
Πιο αναλυτικά,
Στη Νέα Μάκρη, στον Μαραθώνα, στον Νέο Βουτζά, στο Μάτι και σε άλλες περιοχές της Ανατολικής Αττικής, γονείς καταγγέλλουν ότι μαθητές εξακολουθούν να μένουν χωρίς οργανωμένη σχολική μεταφορά, με αποτέλεσμα οικογένειες να αναλαμβάνουν οι ίδιες το κόστος και την καθημερινή οργάνωση της μετακίνησης. Η εικόνα που περιγράφουν οι γονείς είναι αυτή μιας ιδιότυπης «αλυσίδας»: ένας γονέας μεταφέρει δύο ή τρία παιδιά, ένας γείτονας αναλαμβάνει την επόμενη ημέρα, οι παππούδες επιστρατεύονται από άλλες περιοχές και οι μονογονεϊκές οικογένειες καλούνται να διαχειριστούν ένα πρόβλημα που δεν μπορούν πάντοτε να λύσουν με ίδια μέσα.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή το 2ο Γυμνάσιο Νέας Μάκρης, όπου, σύμφωνα με τους γονείς, περίπου 150 από τους 195 μαθητές δεν εξυπηρετούνται σήμερα από τα προβλεπόμενα σχολικά δρομολόγια. Το πρόβλημα, όπως λένε, δεν είναι καινούργιο αφού ήδη από το προηγούμενο σχολικό έτος υπήρχαν σοβαρές ελλείψεις, ενώ και το 2026-2027 η κατάσταση παραμένει χωρίς ‘θεραπεία’.
Η Περιφέρεια Αττικής, από την πλευρά της, μέσω της αρμόδιας Αντιπεριφερειάρχου Παιδείας κ.Ερρικας Πρεζεράκου, υποστηρίζει ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σύνθετο πρόβλημα, το οποίο έχει λάβει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις στην Ανατολική Αττική λόγω της αύξησης του γενικού πληθυσμού στην περιοχή, της γεωγραφικής διασποράς των οικισμών, της έλλειψης διαθέσιμων αναδόχων και οδηγών, αλλά και της αποχώρησης του ΚΤΕΛ, που μέχρι πέρσι εξυπηρετούσε το μεγαλύτερο όγκο των δρομολογίων, από σημαντικό μέρος του έργου.
Οι μαρτυρίες γονέων μαθητών του 2ου Γυμνασίου Νέας Μάκρης αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος στην καθημερινότητα των οικογενειών. Όπως περιγράφουν, πέρυσι από τα τρία προβλεπόμενα δρομολόγια λειτούργησε τελικά μόνο ένα, το οποίο μπορούσε να εξυπηρετήσει περίπου 50 από τους 215 μαθητές του σχολείου. Φέτος, σύμφωνα με τους ίδιους, από την αρχή της σχολικής χρονιάς δεν λειτουργεί κανένα από τα τρία δρομολόγια, που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών.
«Πέρσι είχαμε ένα δρομολόγιο. Φέτος κανένα»
«Είμαι δημόσιος υπάλληλος και αναρωτιέμαι πόσες άδειες μπορώ να δικαιούμαι τον χρόνο», περιγράφει μία μητέρα, εξηγώντας ότι η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη για τους γονείς που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα καθώς οι άδειες είναι ακόμη πιο ‘δυσεύρετες’. Το πρόβλημα γίνεται οξύτερο στις μονογονεϊκές οικογένειες ή σε όσους γονείς αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και οι μετακινήσεις είναι δυσχερείς. Τα παιδιά μεταφέρονται έτσι από φίλους, γείτονες ή συγγενείς. Το σύστημα αυτό, όμως, δεν μπορεί να λειτουργήσει επ’ αόριστον. «Αν αρρωστήσει το δικό μου παιδί, τελευταία στιγμή θα “κρεμάσω” και τη γειτόνισσα ή τη φίλη που πρέπει να μεταφέρει και το δικό της παιδί», είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα, που μεταφέρει άλλη μητέρα.
Άλλες οικογένειες, όπως λένε, επιστρατεύουν παππούδες και γιαγιάδες που μετακινούνται ακόμη και από το Μαρούσι για να μπορέσουν να μεταφέρουν τα παιδιά στο σχολείο. Για οικογένειες με δύο ή τρία παιδιά, η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο περίπλοκη, καθώς οι γονείς πρέπει να συνδυάσουν διαφορετικά σχολικά ωράρια και διαφορετικές διαδρομές. «Και επειδή υπάρχουν ακόμη κενά, ποιος θα πάρει το παιδί όταν σχολάει στις 11.30;».
Η απουσία σχολικού λεωφορείου μετατρέπεται έτσι σε πρόβλημα εργασίας, χρόνου, οικογενειακού προγραμματισμού και τελικά εισοδήματος.
Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που αναδεικνύουν οι γονείς αφορά τα χιλιομετρικά όρια για τη δωρεάν μεταφορά. Το ισχύον πλαίσιο προβλέπει διαφορετικά όρια ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και τρόπο μεταφοράς. Για τη μεταφορά με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών, το όριο για τους μαθητές Γυμνασίου είναι τα 3 χιλιόμετρα. Η πρόβλεψη αυτή, όμως, αφορά την απόσταση και όχι κατ’ ανάγκην την πραγματική δυσκολία ή επικινδυνότητα της διαδρομής. Σύμφωνα όμως με όσα παραθέτουν οι γονείς του Νέου Βουτζά και του Ματιού, ένα παιδί μπορεί να βρίσκεται θεωρητικά σε απόσταση μικρότερη των τριών χιλιομέτρων από το σχολείο, αλλά η διαδρομή στην προκειμένη περίπτωση, απαιτεί τη διέλευση της λεωφόρου Μαραθώνος – «που είναι ταχείας κυκλοφορίες και χωρίς ανισόπεδη διάβαση» - να περιλαμβάνει δρόμους χωρίς πεζοδρόμια και να έχει σημαντική ανηφορική κλίση. Πράγματι, το εν λόγω σχολείο βρίσκεται στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη, στην είσοδο του Νέου Βουτζά, σε σημείο με έντονη κλίση. Έτσι, η «απόσταση» ως μαθηματικό μέγεθος μπορεί να απέχει σημαντικά από την πραγματική προσβασιμότητα μιας διαδρομής για έναν 12χρονο μαθητή που μεταφέρει καθημερινά και τη σχολική του τσάντα.
Το παράδοξο των «3 χιλιομέτρων»
Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο θέτει συγκεκριμένα χιλιομετρικά κριτήρια, αλλά ακριβώς αυτή η διάσταση –η ασφάλεια και η πραγματική βατότητα της διαδρομής– αποτελεί ένα από τα σημεία που ζητούν οι γονείς να επανεξεταστούν.
Σύμφωνα με την Ένωση Γονέων του Δήμου Μαραθώνα, το πρόβλημα αφορά συνολικά 17 δρομολόγια στην περιοχή, τα οποία χαρακτηρίζονται άγονα, ενώ εκτιμάται ότι επηρεάζονται περισσότερα από 300 παιδιά σε επτά ή οκτώ σχολικές μονάδες.
17 άγονα δρομολόγια στην περιοχή, λένε οι γονείς
Ωστόσο, το γεγονός ότι η Ανατολική Αττική αντιμετωπίζει επαναλαμβανόμενα προβλήματα με άγονα δρομολόγια δεν αποτελεί νέο φαινόμενο.
Υπογραμμίζεται, ότι σε επίσημες αποφάσεις της Περιφέρειας Αττικής για το προηγούμενο σχολικό έτος καταγράφονται επανειλημμένες προσφυγές σε διαδικασίες διαπραγμάτευσης για άγονα και νέα δρομολόγια στην Ανατολική Αττική. Σε μία από τις διαδικασίες του 2024-2025 είχαν ενταχθεί 61 άγονα και νέα δρομολόγια!
Αλλά ακόμη και μετά την ανάθεση, το πρόβλημα δεν εξαφανίζεται αυτόματα. Τα επίσημα πρακτικά της Περιφέρειας καταγράφουν περιπτώσεις παραιτήσεων αναδόχων, τροποποιήσεων δρομολογίων, επιβολής ποινικών ρητρών και εκ νέου προσφυγής σε διαπραγματεύσεις για την Ανατολική Αττική.
Η απάντηση της Περιφέρειας είναι ότι η Ανατολική Αττική έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον πυκνό αστικό ιστό της Αθήνας. Η περιοχή έχει αναπτυχθεί πληθυσμιακά, με νέες οικογένειες να εγκαθίστανται σε Νέα Μάκρη, Μαραθώνα, Ραφήνα, Πικέρμι, Γραμματικό, Μάτι, Νέο Βουτζά και άλλες περιοχές, ενώ τα σχολεία δεν βρίσκονται πάντοτε κοντά στις κατοικίες των μαθητών.
Γιατί η Ανατολική Αττική έχει μεγαλύτερο πρόβλημα;
Η αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Καινοτομίας και Κοινωνικής Πολιτικής Έρρικα Πρεζεράκου δηλώνει, ότι η Περιφέρεια μεταφέρει σήμερα περίπου 35.000 μαθητές καθημερινά με περίπου 2.300 δρομολόγια, έναντι περίπου 1.670 δρομολογίων πριν από δύο χρόνια. Η ίδια υποστηρίζει ότι, όταν ανέλαβε η σημερινή διοίκηση, υπήρχαν 103 άγονα δρομολόγια σε σύνολο περίπου 1.670, ενώ σήμερα ο συνολικός αριθμός έχει αυξηθεί περίπου στα 2.300, καθώς προστέθηκαν νέες ανάγκες.
Σύμφωνα με σχετικά στοιχεία της Περιφέρειας, το 2024 αναφερόταν ότι περίπου 31.000 μαθητές μετακινούνταν καθημερινά με περίπου 1.785 δρομολόγια, ενώ επιπλέον σχεδόν 4.000 μαθητές χρησιμοποιούσαν Ειδικά Μαθητικά Δελτία στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Επομένως, δεν αμφισβητείται η αύξηση των αναγκών. Ωστόσο, το ερώτημα είναι εάν το μοντέλο ανάθεσης μπορεί να ακολουθήσει τον ρυθμό αυτής της αύξησης.
Η Περιφέρεια υποστηρίζει ότι μέσα σε περίπου δύο χρόνια προστέθηκαν περίπου 500-600 δρομολόγια στο σύστημα. Παράλληλα, άλλαξε και το προφίλ των μαθητών που μετακινούνται. Από ένα σύστημα που αρχικά είχε σχεδιαστεί κυρίως για απομακρυσμένες περιοχές και ειδικά σχολεία, εντάχθηκαν σταδιακά και μαθητές Προτύπων, Πειραματικών, Μουσικών και άλλων σχολικών μονάδων. Η Περιφέρεια τόνίζει, ότι αυτή η διεύρυνση αύξησε σημαντικά το έργο που πρέπει να ανατεθεί στους ιδιώτες μεταφορείς.
Από τα 1.670 στα 2.300 δρομολόγια
Όμως η αύξηση των διαθέσιμων πιστώσεων δεν σημαίνει αυτομάτως ότι υπάρχει και διαθέσιμος ανάδοχος.
Όπως εξηγεί η κ.Πρεζεράκου, υπάρχει και ένα ευρύτερο πρόβλημα στην αγορά μεταφορών: η έλλειψη επαγγελματιών οδηγών. Η τουριστική περίοδος απορροφά σημαντικό μέρος του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού, ιδιαίτερα στην Αττική και στα νησιά. Η ίδια η Περιφέρεια είχε αναδείξει ήδη από το 2024 την έλλειψη οδηγών ως έναν από τους παράγοντες που δυσκολεύουν τη λειτουργία του συστήματος, σημειώνοντας ότι οι οδηγοί απορροφώνται και από τον τουριστικό κλάδο. «Ενώ είχαμε συμφωνήσει να αναλάβει εταιρεία δρομολόγια την περασμένη εβδομάδα, ενημερώθηκα τελευταία στιγμή ότι οι οδηγοί τους βρίσκονται ακόμη στα νησιά», δηλώνει η Αντιπεριφερειάρχης. Έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος αφού υπάρχουν περισσότεροι μαθητές, άρα και ανάγκη για περισσότερα δρομολόγια, δηλαδή περισσότερα λεωφορεία και περισσότερους οδηγούς ενώ ο ανταγωνισμός με την τουριστική αγορά αναδεικνύει την αδυναμία κάλυψης όλων των δρομολογίων. Ειδικά στην Ανατολική Αττική το πρόβλημα είναι ακόμη εντονότερο, καθώς οι μεγάλες αποστάσεις αυξάνουν το λειτουργικό κόστος.
Το πρόβλημα της αγοράς: λεωφορεία υπάρχουν, οδηγοί δεν επαρκούν
Ένα ακόμη κομμάτι του παζλ είναι η αποχώρηση του ΚΤΕΛ από σημαντικό τμήμα του έργου.
Τι συνέβη με το ΚΤΕΛ
Σύμφωνα με την κ. Πρεζεράκου, το ΚΤΕΛ κάλυπτε περίπου 1.500 παιδιά και αποτελούσε επί χρόνια έναν από τους βασικούς παρόχους στις περιοχές εκτός του πυκνού αστικού ιστού.
Όπως υποστηρίζει, η οικονομική κατάσταση του φορέα δημιούργησε προβλήματα στην εκτέλεση των δρομολογίων και τελικά έπαψε να συμμετέχει με τον ίδιο τρόπο στο σύστημα.
Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, διαπιστώθηκε πως το ΚΤΕΛ έχει οφειλές στο δημόσιο ύψους περίπου 12 εκατ. ευρώ, γεγονός που καθιστά απαγορευτική τη συμμετοχή του φορέα σε διαγωνισμό ως ανάδοχος δρομολογίων.
Μία σημαντική εξέλιξη, η οποία θα πρέπει να αποτυπωθεί, είναι ότι με την
Τι άλλαξε φέτος στην αποζημίωση των μεταφορέων
ΚΥΑ 812/4.8.2026 τροποποιήθηκε η βάση υπολογισμού του ελάχιστου κόστους για τα δρομολόγια στη μητροπολιτική περιφέρεια Αττικής και στη μητροπολιτική ενότητα Θεσσαλονίκης. Το προηγούμενο καθεστώς προέβλεπε ελάχιστο κόστος ισοδύναμο με πέντε χιλιόμετρα, ενώ η νέα ρύθμιση το ορίζει στο ισοδύναμο των 12 χιλιομέτρων για τα δρομολόγια που ανατίθενται ανά μονή ή διπλή διαδρομή. Πρόκειται συνεπώς για πολύ σημαντική αλλαγή στη βάση αποζημίωσης.
Η ρύθμιση προβλέπει επιπλέον δαπάνη έως 1,5 εκατ. ευρώ για το 2026 και περίπου 7 εκατ. ευρώ για το 2027 και κάθε επόμενο έτος, η οποία καλύπτεται μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων και του κρατικού προϋπολογισμού.
Όσο για το πόσα χρήματα δίνονται για τη μεταφορά μαθητών, σύμφωνα με δηλώσεις του υφυπουργού Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη, η χρηματοδότηση που κατευθύνεται στις 13 Περιφέρειες για τη μεταφορά μαθητών αυξήθηκε από 170 εκατ. ευρώ το 2019 σε 235 εκατ. ευρώ το 2026, δηλαδή κατά περισσότερο από 38%. Κατά συνέπεια, το πρόβλημα δεν μπορεί να αποδοθεί απλώς στην απουσία χρηματοδότησης. Η άλλη πλευρά του προβλήματος είναι η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας ανάθεσης, η διαθεσιμότητα αναδόχων, οι οδηγοί, η γεωγραφία κάθε περιοχής και η συνεχής μεταβολή των αναγκών.
Η Περιφέρεια δεν μπορεί απλώς να επιλέξει έναν μεταφορέα κατά βούληση. Η σχολική μεταφορά πραγματοποιείται στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων και το ισχύον σύστημα βασίζεται σε διαγωνιστικές διαδικασίες και στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών. Η Περιφέρεια Αττικής έχει, για παράδειγμα, δεσμεύσει συνολικά 161 εκατ. ευρώ για την εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών για τη μεταφορά μαθητών στα σχολικά έτη 2025-2026, 2026-2027 και 2027-2028. Όταν ένας διαγωνισμός αποβαίνει άγονος, υπάρχουν δυνατότητες προσφυγής σε διαδικασίες διαπραγμάτευσης υπό τις προϋποθέσεις που θέτει το νομοθετικό πλαίσιο. Αυτό ακριβώς καταγράφεται και στις αποφάσεις της Περιφέρειας Αττικής: επαναλαμβανόμενες διαδικασίες διαπραγμάτευσης για άγονα δρομολόγια, νέες αναθέσεις, τροποποιήσεις και αντικαταστάσεις αναδόχων. Το πρόβλημα, συνεπώς, δεν είναι ότι «δεν υπάρχει διαδικασία» αλλά ότι σε ορισμένες περιοχές η διαδικασία δεν οδηγεί εγκαίρως σε διαθέσιμο ανάδοχο.
Το σύστημα των διαγωνισμών και το «άγονο» δρομολόγιο
Η κ. Πρεζεράκου υποστηρίζει ότι από πέρυσι έχουν πραγματοποιηθεί 144 διαγωνιστικές διαδικασίες για την κάλυψη των αναγκών και ότι η Περιφέρεια προχωρά σε νέες διαδικασίες σχεδόν κάθε εβδομάδα. Η ίδια, στις 17 Σεπτεμβρίου είχε δηλώσει δημόσια ότι η Περιφέρεια εργάζεται καθημερινά για την επίλυση του προβλήματος και ότι είχε προγραμματιστεί νέα διαδικασία για τα δρομολόγια της Ανατολικής Αττικής. Όπως υπογράμμισε στο protothema.gr, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου αναμένεται νέα προσπάθεια ανάθεσης, με στόχο να καλυφθούν επιπλέον δρομολόγια στην περιοχή της Νέας Μάκρης και της Ραφήνας. Η εξέλιξη αυτή, ωστόσο, είναι ακόμη προγραμματισμένη και όχι ολοκληρωμένη. Συνεπώς, μέχρι την έκδοση των σχετικών αποφάσεων δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο ότι όλα τα συγκεκριμένα δρομολόγια θα έχουν καλυφθεί.
Περιφέρεια: «Κάναμε 144 διαδικασίες»
Υπάρχει, πάντως, ένα δικαίωμα που αρκετοί γονείς ενδέχεται να μη γνωρίζουν. Το θεσμικό πλαίσιο της μαθητικής μεταφοράς προβλέπει επιδότηση όταν η οργανωμένη μεταφορά δεν είναι εφικτή και η μετακίνηση πραγματοποιείται με ευθύνη των γονέων, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και διαδικασίες. Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει προβλέψει από το ισχύον πλαίσιο τη δυνατότητα οικονομικής αποζημίωσης για οικογένειες που αναγκάζονται να μεταφέρουν οι ίδιες τα παιδιά τους. Αυτό, προφανώς, δεν αποτελεί υποκατάστατο της σχολικής μεταφοράς αλλά λειτουργεί ως μηχανισμός αντιστάθμισης όταν το προβλεπόμενο σύστημα δεν μπορεί να εξυπηρετήσει.
Το επίδομα για τους γονείς όταν δεν υπάρχει δρομολόγιο
Οι γονείς που αντιμετωπίζουν τέτοιο πρόβλημα θα πρέπει να απευθύνονται στη σχολική μονάδα και να ζητούν ενημέρωση για τη διαδικασία υποβολής αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς η επιδότηση συνδέεται με συγκεκριμένα κριτήρια και βεβαιώσεις.
Τι γίνεται με τις απουσίες;
Ένα ακόμη πρακτικό ζήτημα είναι εάν ένας μαθητής, που δεν μπορεί να πάει στο σχολείο επειδή δεν υπάρχει το προβλεπόμενο δρομολόγιο θεωρείται ότι απουσιάζει αδικαιολόγητα.
Το Υπουργείο Παιδείας έχει εκδώσει εγκύκλιο για περιπτώσεις απουσιών που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του μαθητή αλλά σε αντικειμενικούς λόγους ανωτέρας βίας.
Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως ότι κάθε απουσία λόγω προβλήματος μεταφοράς διαγράφεται χωρίς διαδικασία. Η αναγνώριση μιας συγκεκριμένης περίπτωσης εξαρτάται από το ισχύον πλαίσιο, τα πραγματικά περιστατικά και την αρμόδια σχολική/εκπαιδευτική αρχή. Γι’ αυτό και το ζήτημα χρειάζεται σαφή έγγραφη οδηγία προς τα σχολεία όταν το πρόβλημα μεταφοράς είναι αντικειμενικά διαπιστωμένο και αφορά μεγάλο αριθμό μαθητών.
Η Ανατολική Αττική δεν διαθέτει το πυκνό δίκτυο αστικής συγκοινωνίας του κέντρου της Αθήνας, επισημαίνουν οι γονείς της περιοχής. Ένα παιδί μπορεί να χρειάζεται να χρησιμοποιήσει περισσότερα του ενός μέσα, να περιμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα ή να προσαρμόσει την άφιξή του στο σχολείο σε ένα δρομολόγιο που δεν έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για το σχολικό του ωράριο.
Τα δρομολόγια της Ανατολικής Αττικής δεν είναι τα ίδια με της Αθήνας
Η παλαιότερη επίσημη αποτύπωση της Περιφέρειας δείχνει ότι η δημόσια συγκοινωνία χρησιμοποιείται ήδη για περίπου 4.000 μαθητές μέσω Ειδικών Μαθητικών Δελτίων, ενώ η οργανωμένη μεταφορά με δημόσιες συμβάσεις αφορά δεκάδες χιλιάδες παιδιά. Άρα, δεν είναι αυτονόητη η λύση να χρησιμοποιήσουν τα παιδιά την αστική συγκοινωνία στις αραιοκατοικημένες περιοχές.
Η Ανατολική Αττική έχει αντιμετωπίσει αντίστοιχα προβλήματα και τα προηγούμενα χρόνια.
Το πρόβλημα δεν είναι μόνο της Νέας Μάκρης
Σε κοινοβουλευτική ερώτηση του Σεπτεμβρίου 2025 αναφερόταν ότι κατά το σχολικό έτος 2023-2024 είχαν κηρυχθεί άγονα 155 δρομολόγια στην Ανατολική Αττική, με περισσότερους από 1.200 μαθητές να μένουν χωρίς μεταφορική κάλυψη, ενώ 39 από τα 610 προβλεπόμενα δρομολόγια ειδικής αγωγής δεν υλοποιήθηκαν, επηρεάζοντας 159 μαθητές.
Για το 2024-2025 καταγράφονται, επίσης, διαδικασίες για δεκάδες άγονα δρομολόγια και επαναλαμβανόμενες προσπάθειες ανάθεσης.
Όπως προκύπτει, αφού παρόμοια προβλήματα επανέρχονται, το ζήτημα του 2ου Γυμνασίου Νέας Μάκρης δεν αποτελεί ένα ‘έκτακτο περιστατικό’ της φετινής χρονιάς.
Μία σημαντική μελλοντική παρέμβαση αφορά στα σχολεία ειδικής αγωγής: το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τον Μάιο του 2026 πρόγραμμα προμήθειας 706 νέων ηλεκτρικών ή υβριδικών σχολικών λεωφορείων, συνολικού προϋπολογισμού 219 εκατ. ευρώ, για τη μεταφορά περίπου 11.000 μαθητών με αναπηρία. Σύμφωνα με το Υπουργείο, το πρόγραμμα αναμένεται να καλύψει έως και το 70% των αναγκών μετακίνησης και προβλέπει επίσης υποδομές φόρτισης και ψηφιακή πλατφόρμα παρακολούθησης των μεταφορών.
Το νέο σχέδιο για τα ειδικά σχολεία
Αν και ιδιαίτερα σημαντική παρέμβαση, δεν αποτελεί άμεση λύση για τα παιδιά της Νέας Μάκρης και των άλλων περιοχών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα σήμερα. Η ίδια η Περιφέρεια αναγνωρίζει ότι τα οφέλη αυτής της αλλαγής θα φανούν σε βάθος χρόνου.
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