Ο Τραμπ υποδέχθηκε προσωπικά τον Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ σε σπάνια διπλωματική κίνηση, δείτε βίντεο

Η άφιξη του Κινέζου προέδρου στη βάση Άντριους με τιμές αρχηγού κράτους και στο επίκεντρο η κούρσα για την τεχνητή νοημοσύνη





Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ υποδέχθηκαν τον







Μια σπάνια κίνηση από τον Αμερικανό πρόεδρο Η προσωπική παρουσία Αμερικανού προέδρου στην πίστα της βάσης Άντριους για την υποδοχή ξένου ηγέτη θεωρείται εξαιρετικά σπάνια κίνηση.



Σύμφωνα με τους Financial Times, η τελευταία αντίστοιχη περίπτωση στη συγκεκριμένη βάση καταγράφηκε το 1962, όταν ο πρόεδρος Τζον Φ. Κένεντι είχε υποδεχθεί τον Βρετανό πρωθυπουργό Χάρολντ Μακμίλαν.



Η απόφαση του Τραμπ να βρεθεί ο ίδιος στο αεροδρόμιο ερμηνεύεται ως ένδειξη της σημασίας που αποδίδει η Ουάσιγκτον στην επίσκεψη του Κινέζου προέδρου, την πρώτη κρατική επίσκεψη του Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία



Η επίσκεψη πραγματοποιείται από τις 23 έως τις 25 Σεπτεμβρίου και περιλαμβάνει σειρά επίσημων εκδηλώσεων.



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Κόκκινο χαλί στον Λευκό Οίκο και κρατικό δείπνο Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να λάβει πλήρεις τιμές, μεταξύ των οποίων 21 κανονιοβολισμούς στον Νότιο Κήπο του Λευκού Οίκου, ιδιωτικό τσάι με τον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ, καθώς και επίσκεψη στα Εθνικά Αρχεία.



Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος έχει προσκαλέσει στο κρατικό δείπνο της Πέμπτης κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας τεχνολογίας, μεταξύ των οποίων εκπροσώπους από τις OpenAI, Apple, xAI, Microsoft, Nvidia και Meta.



Η επιλογή αυτή αναδεικνύει τον κεντρικό ρόλο που έχει αποκτήσει η τεχνητή νοημοσύνη στις σχέσεις Ουάσιγκτον – Πεκίνου.



Σε μια ασυνήθιστα θερμή υποδοχή για τα δεδομένα της αμερικανικής διπλωματίας, ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στην πίστα της βάσης Άντριους για να καλωσορίσει προσωπικά τον Σι Τζινπίνγκ , ο οποίος ξεκίνησε την κρατική επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες , με την τεχνητή νοημοσύνη, την τεχνολογική κυριαρχία και τις γεωπολιτικές εντάσεις να βρίσκονται στο επίκεντρο των συνομιλιών.Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ υποδέχθηκαν τον Κινέζο πρόεδρο και τη σύζυγό του Πενγκ Λιγιουάν στη στρατιωτική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσιγκτον, λίγο μετά τη 1:00 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας.Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία και είχαν σύντομη συνομιλία μπροστά στις κάμερες, ενώ η άφιξη του Σι συνοδεύτηκε από τιμές με κόκκινο χαλί, άγημα υποδοχής και πτήση δύο βομβαρδιστικών B-1 πάνω από τη βάση.Η επίσκεψη πραγματοποιείται από τις 23 έως τις 25 Σεπτεμβρίου και περιλαμβάνει σειρά επίσημων εκδηλώσεων.Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποιεί μια προσωπική υποδοχή στην πίστα ως μήνυμα υψηλού συμβολισμού. Τον Αύγουστο του 2025 είχε υποδεχθεί προσωπικά τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στο Άνκορατζ της Αλάσκας.Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να λάβει πλήρεις τιμές, μεταξύ των οποίων 21 κανονιοβολισμούς στον Νότιο Κήπο του Λευκού Οίκου, ιδιωτικό τσάι με τον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ, καθώς και επίσκεψη στα Εθνικά Αρχεία.Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος έχει προσκαλέσει στο κρατικό δείπνο της Πέμπτης κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας τεχνολογίας, μεταξύ των οποίων εκπροσώπους από τις OpenAI, Apple, xAI, Microsoft, Nvidia και Meta.Η επιλογή αυτή αναδεικνύει τον κεντρικό ρόλο που έχει αποκτήσει η τεχνητή νοημοσύνη στις σχέσεις Ουάσιγκτον – Πεκίνου.

Η νέα κούρσα για την τεχνητή νοημοσύνη Η αντιπαράθεση ΗΠΑ και Κίνας για την ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα της συνάντησης.



Οι δύο χώρες ανταγωνίζονται εδώ και χρόνια για την τεχνολογική υπεροχή, ωστόσο η κούρσα για την τεχνητή νοημοσύνη έχει ανεβάσει ακόμη περισσότερο τη σημασία της αντιπαράθεσης.



Αρκετά στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας έχουν προειδοποιήσει για τους κινδύνους από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της AI, όμως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει υιοθετήσει διαφορετική προσέγγιση, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ πρέπει να επενδύσουν ακόμη περισσότερο ώστε να διατηρήσουν το προβάδισμά τους έναντι της Κίνας.



«Υπάρχει μια ΑΡΡΩΣΤΗ συνωμοσία εναντίον της AI και των Data Centers και ο μόνος που χαίρεται είναι η Κίνα. Όποιος κερδίσει την AI, κερδίζει! Εμείς προηγούμαστε της Κίνας και όλων των άλλων και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε», είχε γράψει ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα Truth Social.



Ο ίδιος και στελέχη της κυβέρνησής του έχουν υποστηρίξει επανειλημμένα ότι η πρωτοπορία στην τεχνητή νοημοσύνη συνδέεται άμεσα με την οικονομική και στρατιωτική ισχύ μιας χώρας.



Εμπόριο, δασμοί και γεωπολιτικές ισορροπίες Οι συνομιλίες Τραμπ και Σι αναμένεται να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από τις εμπορικές σχέσεις και τους δασμούς έως τις κρίσιμες πρώτες ύλες και την τεχνολογία.



Παρά τη συμβολική θερμότητα της υποδοχής, οι διαφορές μεταξύ των δύο χωρών παραμένουν βαθιές. Η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο εξακολουθούν να ανταγωνίζονται για την παγκόσμια επιρροή, με την τεχνολογία να αποτελεί πλέον ένα από τα σημαντικότερα πεδία αντιπαράθεσης.



Η επιλογή του Τραμπ να υποδεχθεί προσωπικά τον Σι στην άφιξή του δείχνει πάντως την προσπάθεια της αμερικανικής πλευράς να δώσει στη συνάντηση χαρακτήρα κορυφαίας διπλωματικής σημασίας.