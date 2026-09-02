Ο Λάιονελ Ρίτσι πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, έχει επιστρέψει στο σπίτι του στο Λος Άντζελες
Ο Λάιονελ Ρίτσι πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, έχει επιστρέψει στο σπίτι του στο Λος Άντζελες
Ο 77χρονος τραγουδιστής είχε εισαχθεί στη ΜΕΘ, όπου υποβλήθηκε σε καρδιολογικές εξετάσεις
Εξιτήριο πήρε ο Λάιονελ Ρίτσι, ο οποίος πριν από μερικές μέρες εισήχθη προληπτικά σε νοσοκομείο μετά τη συναυλία που έδωσε το βράδυ του Σαββάτου 29 Αυγούστου στο Σεντ Λούις. Πλέον, ο 77χρονος τραγουδιστής έχει επιστρέψει στο σπίτι του στο Λος Άντζελες και, σύμφωνα με το PEOPLE, «είναι πολύ καλά».
Ο Ρίτσι είχε εισαχθεί στη ΜΕΘ, όπου υποβλήθηκε σε καρδιολογικές εξετάσεις. Αναμενόταν να επιστρέψει αεροπορικώς στο σπίτι του την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου.
Κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στις 29 Αυγούστου στο The Muny του Σεντ Λούις, ο τραγουδιστής ζήτησε από την ομάδα του να του φέρει μια καρέκλα ενώ ερμήνευε το τελευταίο του τραγούδι, το «All Night Long». Αυτή την περίοδο, ο Ρίτσι βρίσκεται σε περιοδεία μαζί με τους Earth, Wind & Fire για το «Sing a Song All Night Long Tour».
Δύο μήνες νωρίτερα, κατά την έναρξη της περιοδείας τον Ιούνιο, ο Ρίτσι είχε διακόψει πρόωρα εμφάνισή του αφού αισθάνθηκε αδιαθεσία πάνω στη σκηνή, σύμφωνα με τη Minnesota Star Tribune. Τότε είχε πει στο κοινό ότι ένιωθε ζάλη και αστειεύτηκε ότι δεν είχε ξανατραγουδήσει ποτέ το «Dancing on the Ceiling» καθιστός.
«Όταν ζαλίζεσαι, κάθεσαι κάτω», είχε πει αστειευόμενος ο Ρίτσι. Στη συνέχεια ακολούθησε η αναβολή δύο συναυλίων του προκειμένου «να ξεκουραστεί και να επανέλθει πλήρως», πριν επιστρέψει στη σκηνή στις 30 Ιουνίου. «Σας ανησύχησα για λίγο, ε;», είχε πει τότε στο κοινό. «Δεν έχετε ιδέα τι έχω περάσει τις τελευταίες 24 ώρες, ακούγοντας τους φίλους μου να μου δίνουν συμβουλές για το τι πρέπει να κάνω».
Τον Ιούλιο είχε στείλει και ένα καθησυχαστικό μήνυμα μέσω Instagram, λέγοντας ότι «είναι καλά». «Σας ευχαριστώ για κάθε μήνυμα, κάθε καλή κουβέντα και για όλη την αγάπη σας. Είμαι καλά και είμαι ευγνώμων για όλους σας», είχε γράψει. «Το Πίτσμπουργκ και το Ντιτρόιτ ήταν πραγματική χαρά. Η ενέργεια, ο χορός, τα πρόσωπα στο κοινό… δημιουργήσαμε αληθινές αναμνήσεις μαζί. Τα λέμε στο Τορόντο… πάμε να διασκεδάσουμε όλη νύχτα!».
Η επόμενη συναυλία του Ρίτσι είναι προγραμματισμένη για τις 26 Σεπτεμβρίου στο Σαν Φρανσίσκο.
Φωτογραφία: Shutterstock
Ο Ρίτσι είχε εισαχθεί στη ΜΕΘ, όπου υποβλήθηκε σε καρδιολογικές εξετάσεις. Αναμενόταν να επιστρέψει αεροπορικώς στο σπίτι του την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου.
Κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στις 29 Αυγούστου στο The Muny του Σεντ Λούις, ο τραγουδιστής ζήτησε από την ομάδα του να του φέρει μια καρέκλα ενώ ερμήνευε το τελευταίο του τραγούδι, το «All Night Long». Αυτή την περίοδο, ο Ρίτσι βρίσκεται σε περιοδεία μαζί με τους Earth, Wind & Fire για το «Sing a Song All Night Long Tour».
Δύο μήνες νωρίτερα, κατά την έναρξη της περιοδείας τον Ιούνιο, ο Ρίτσι είχε διακόψει πρόωρα εμφάνισή του αφού αισθάνθηκε αδιαθεσία πάνω στη σκηνή, σύμφωνα με τη Minnesota Star Tribune. Τότε είχε πει στο κοινό ότι ένιωθε ζάλη και αστειεύτηκε ότι δεν είχε ξανατραγουδήσει ποτέ το «Dancing on the Ceiling» καθιστός.
Lionel Richie Is Back Home and ‘Doing Great’ Following 3-Day Hospitalization (Exclusive) https://t.co/Z3VQmcWpMr— People (@people) September 2, 2026
Τον Ιούλιο είχε στείλει και ένα καθησυχαστικό μήνυμα μέσω Instagram, λέγοντας ότι «είναι καλά». «Σας ευχαριστώ για κάθε μήνυμα, κάθε καλή κουβέντα και για όλη την αγάπη σας. Είμαι καλά και είμαι ευγνώμων για όλους σας», είχε γράψει. «Το Πίτσμπουργκ και το Ντιτρόιτ ήταν πραγματική χαρά. Η ενέργεια, ο χορός, τα πρόσωπα στο κοινό… δημιουργήσαμε αληθινές αναμνήσεις μαζί. Τα λέμε στο Τορόντο… πάμε να διασκεδάσουμε όλη νύχτα!».
Η επόμενη συναυλία του Ρίτσι είναι προγραμματισμένη για τις 26 Σεπτεμβρίου στο Σαν Φρανσίσκο.
Φωτογραφία: Shutterstock
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