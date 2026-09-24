«Χαμηλός αλλά αυξανόμενος» ο κίνδυνος επίθεσης της Ρωσίας σε χώρα του ΝΑΤΟ τους επόμενους μήνες, εκτιμούν οι Δανοί: Τα σενάρια που επεξεργάζονται