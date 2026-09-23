Ρένια Λουιζίδου: Με τον σύζυγο μου είμαστε παντρεμένοι 29 χρόνια, είναι σίγουρα ο άνθρωπός μου





Η Κατερίνα Καινούργιου τότε τη ρώτησε εάν ήταν πολύ ερωτευμένη στην αρχή της σχέσης τους, με τη Ρένια Λουιζίδου να εξηγεί πως ντρέπεται να μιλάει γι' αυτά τα θέματα δημόσια. Παρόλα αυτά, επισήμανε πως δεν την κέρδισε μόνο η εμφάνιση του συζύγου της, αλλά η ο τρόπος με τον οποίο μπορούσαν να επικοινωνήσουν: «Ντρέπομαι να λέω τέτοια πράγματα. Είναι σίγουρα ο άνθρωπός μου. Δεν ήταν οπτικό μόνο. Θέλω να πω ότι δεν ήμουν σίγουρη ότι είδα έναν άνθρωπο και επειδή μου αρέσει οπτικά ταιριάζω μαζί του. Είχα πολλές αμφιβολίες αν ταιριάζουν οι ζωές μας. Και εκείνος. Κάτι μας τράβηξε και βήμα βήμα ήρθαμε πάρα πολύ κοντά, ανοιχτήκαμε πολύ ο ένας στον άλλον, με ειλικρίνεια ακόμα και στα πράγματα που ο καθένας μας έχει και δεν είναι για πολύ διαφήμιση. Το πήραμε αυτό το ρίσκο και δούλεψε», είπε.



«30 χρόνια μετά θυμάμαι ακόμα την πρώτη στιγμή που τον είδα. Αλλά θυμάμαι και από εκεί και πέρα πολύ πιο σημαντικά από την πρώτη στιγμή», πρόσθεσε κλείνοντας.

Εικοσιεννέα χρόνια γάμου μετρά η Ρένια Λουιζίδου με τον σύζυγό της Θάνο Κωνσταντάκη και παρόλο που δεν γνωρίζει πιο είναι το μυστικό της επιτυχημένης σχέσης τους, είναι σίγουρη πως έχει βρει τον άνθρωπό της.Η ηθοποιός εξομολογήθηκε σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου πως όταν γνώρισε τον σύζυγό της είχε πολλές αμφιβολίες, όπως και εκείνος, ωστόσο αποφάσισαν να πάρουν το ρίσκο και έκτοτε είναι αχώριστοι.«Με τον σύζυγο μου είμαστε παντρεμένοι 29 χρόνια», ανέφερε αρχικά η Ρένια Λουιζίδου και όταν ρωτήθηκε πώς έχουν καταφέρει να μείνουν ενωμένοι όλο αυτό το διάστημα, απάντησε: «Έλα ντε; Πολλά μπορείς να πεις και τίποτα να μην είναι... Ποιος να ξέρει ποιο είναι το μυστικό μιας επιτυχημένης σχέσης; Αν το ξέραμε, θα το κάναμε όλοι. Είναι το τυχερό σου, η χημεία στο ζευγάρι. Σίγουρα, όταν περνάει τόσος πολύ καιρός, αλλάζουν οι άνθρωποι. Το ερώτημα είναι αν αλλάζουν προς την ίδια κατεύθυνση ή ο ένας αλλάζει από δω και ο άλλος προς τα εκεί. Θέλω να πω ότι είσαι που είσαι κάποιος, όταν συναντηθείς με τον άλλον άνθρωπο, από κει και πέρα πρέπει και μαζί να διαγράψετε μια πορεία, μέσα στην οποία θα αλλάξουν και θα αναθεωρηθούν πράγματα. Είναι πολύ εύκολο να μην συντονιστείς. Τώρα, πως συντονίζεσαι, ένας Θεός το ξέρει».