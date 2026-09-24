Μιχάλης Αεράκης για Στάθη Μαντζώρο: Τα νέα είναι ευχάριστα, έχει συνέλθει μετά από 13 μήνες που υπέστη το εγκεφαλικό
Μιχάλης Αεράκης για Στάθη Μαντζώρο: Τα νέα είναι ευχάριστα, έχει συνέλθει μετά από 13 μήνες που υπέστη το εγκεφαλικό
Αναγνωρίζει πρόσωπα και κινεί τα χέρια του, πρόσθεσε ο ηθοποιός
Ευχάριστα είναι τα νέα για την κατάσταση της υγείας του Στάθη Μαντζώρου, καθώς όπως αποκάλυψε ο Μιχάλης Αεράκης, 13 μήνες μετά το εγκεφαλικό που υπέστη, έχει συνέλθει και είναι σε θέση να αναγνωρίζει πρόσωπα και να κινεί τα χέρια του.
Ο ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό» την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου και εξήγησε πως η σύζυγος του Στάθη Μαντζώρου τον ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις, επισημαίνοντας πως ακόμη δεν μπορεί να μιλήσει: «Τα νέα είναι ευχάριστα απ' ότι μου είπε η γυναίκα του. Έχει συνέλθει μετά από 13 μήνες. Αναγνωρίζει πρόσωπα, κινεί τα χέρια του. Τα συναισθήματά του... Δεν μπορεί να μιλήσει ακόμα», είπε χαρακτηριστικά.
Ο Μιχάλης Αεράκης, έπειτα, έκανε έκκληση στον κόσμο που τον παρακολουθεί, να στηρίξει οικονομικά την οικογένεια του ηθοποιού για να μπορέσει να μπει σε κέντρο αποκατάστασης: «Με την ευκαιρία αυτή, ζητάω ως Μιχάλης Αεράκης, εκφράζοντας και την οικογένεια, την οικονομική στήριξη. Πρέπει ο Στάθης να πάει σε ένα κέντρο αποκατάστασης και χρειάζεται κάποια χρήματα. Όποιος φίλος μπορεί να βοηθήσει», δήλωσε.
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Για την τελευταία του επίσκεψη στο νοσοκομείο ανέφερε: «Τον είδα πριν από τέσσερις μήνες που δεν είχε επαφή. Πηγαίνω τακτικά, αλλά απέφευγα να μπω μέσα στο δωμάτιο, δεν ήθελα να τον δω. Την περασμένη φορά όμως είπα "δεν πάει άλλο, θα μπω μέσα" και τον είδα. Ούτε κατάλαβε βέβαια. Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ, σίγουρα. Προσεύχομαι κάθε μέρα ο Στάθης να σταθεί στα πόδια του, να ξανασμίξουμε σε ένα τηλεοπτικό πλατό ή στο θέατρο που είναι η αγάπη του, να έρθει σε επαφή με την οικογένειά του που λατρεύει».
Ο Μιχάλης Αεράκης, τέλος, αποκάλυψε τα λόγια που θα πει στον Στάθη Μαντζώρο όταν επανέλθει πλήρως: «Να σχεδιάσουμε το αύριο. Ό,τι έγινε, έγινε. Δεν ξεγράφει, που λέμε».
Ο ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό» την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου και εξήγησε πως η σύζυγος του Στάθη Μαντζώρου τον ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις, επισημαίνοντας πως ακόμη δεν μπορεί να μιλήσει: «Τα νέα είναι ευχάριστα απ' ότι μου είπε η γυναίκα του. Έχει συνέλθει μετά από 13 μήνες. Αναγνωρίζει πρόσωπα, κινεί τα χέρια του. Τα συναισθήματά του... Δεν μπορεί να μιλήσει ακόμα», είπε χαρακτηριστικά.
Ο Μιχάλης Αεράκης, έπειτα, έκανε έκκληση στον κόσμο που τον παρακολουθεί, να στηρίξει οικονομικά την οικογένεια του ηθοποιού για να μπορέσει να μπει σε κέντρο αποκατάστασης: «Με την ευκαιρία αυτή, ζητάω ως Μιχάλης Αεράκης, εκφράζοντας και την οικογένεια, την οικονομική στήριξη. Πρέπει ο Στάθης να πάει σε ένα κέντρο αποκατάστασης και χρειάζεται κάποια χρήματα. Όποιος φίλος μπορεί να βοηθήσει», δήλωσε.
Δείτε το βίντεο
Για την τελευταία του επίσκεψη στο νοσοκομείο ανέφερε: «Τον είδα πριν από τέσσερις μήνες που δεν είχε επαφή. Πηγαίνω τακτικά, αλλά απέφευγα να μπω μέσα στο δωμάτιο, δεν ήθελα να τον δω. Την περασμένη φορά όμως είπα "δεν πάει άλλο, θα μπω μέσα" και τον είδα. Ούτε κατάλαβε βέβαια. Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ, σίγουρα. Προσεύχομαι κάθε μέρα ο Στάθης να σταθεί στα πόδια του, να ξανασμίξουμε σε ένα τηλεοπτικό πλατό ή στο θέατρο που είναι η αγάπη του, να έρθει σε επαφή με την οικογένειά του που λατρεύει».
Ο Μιχάλης Αεράκης, τέλος, αποκάλυψε τα λόγια που θα πει στον Στάθη Μαντζώρο όταν επανέλθει πλήρως: «Να σχεδιάσουμε το αύριο. Ό,τι έγινε, έγινε. Δεν ξεγράφει, που λέμε».
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