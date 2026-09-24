Καλώδιο ή αγωγός; Η διάκριση που παραλείπει η Άγκυρα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας βάζει, σε ανακοίνωσή του, στην ίδια κατηγορία δραστηριότητες (πόντιση καλωδίων στην υφαλκοκρηπίδα της) που το Διεθνές Δίκαιο αντιμετωπίζει διαφορετικά