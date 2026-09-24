Επέτειος γάμου για τον Γιώργο Αγγελόπουλο και τη σύζυγό του: 3 χρόνια τρωγόμαστε, έγραψε με χιούμορ η Δήμητρα Βαμβακούση
Επέτειος γάμου για τον Γιώργο Αγγελόπουλο και τη σύζυγό του: 3 χρόνια τρωγόμαστε, έγραψε με χιούμορ η Δήμητρα Βαμβακούση
Το ζευγάρι παντρεύτηκε την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023 στον Iερό Nαό Αγίων Ισιδώρων στον Λυκαβηττό
Επέτειο γάμου έχουν ο Γιώργος Αγγελόπουλος και η Δήμητρα Βαμβακούση και η τελευταία το γιόρτασε με μία χιουμοριστική ανάρτηση.
Η Δήμητρα Βαμβακούση, την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου ανέβασε στα stories της στο Instagram μία φωτογραφία με την ανθοδέσμη που της πήρε ο σύζυγός της, με εννέα κόκκινα τριαντάφυλλα και ένα λευκό, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πάνα σε αυτή: «3 χρόνια τρωγόμαστε».
Δείτε τη φωτογραφία
Η σύζυγος του νικητή του Survivor μοιράστηκε στη συνέχεια κάποια βίντεο από την ημέρα που ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας το 2023, στον Iερό Nαό Αγίων Ισιδώρων στον Λυκαβηττό, με την ίδια σε ένα από αυτά να παρουσιάζεται στο αυτοκίνητο που κατευθυνόταν στην εκκλησία πριν το μυστήριο και να λέει πως δεν είχε καθόλου άγχος.
Η Δήμητρα Βαμβακούση έκανε μία ακόμη ανάρτηση στο προφίλ της, δημοσιεύοντας μία κοινή φωτογραφία της με τον Γιώργο Αγγελόπουλο, στην οποία στέκονται πλάτη-πλάτη και στη λεζάντα έγραψε: «Απλά μια υπενθύμιση για το ποιον επέλεξα για να πάω στον "πόλεμο"».
Η Δήμητρα Βαμβακούση, την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου ανέβασε στα stories της στο Instagram μία φωτογραφία με την ανθοδέσμη που της πήρε ο σύζυγός της, με εννέα κόκκινα τριαντάφυλλα και ένα λευκό, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πάνα σε αυτή: «3 χρόνια τρωγόμαστε».
Δείτε τη φωτογραφία
Η σύζυγος του νικητή του Survivor μοιράστηκε στη συνέχεια κάποια βίντεο από την ημέρα που ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας το 2023, στον Iερό Nαό Αγίων Ισιδώρων στον Λυκαβηττό, με την ίδια σε ένα από αυτά να παρουσιάζεται στο αυτοκίνητο που κατευθυνόταν στην εκκλησία πριν το μυστήριο και να λέει πως δεν είχε καθόλου άγχος.
Η Δήμητρα Βαμβακούση έκανε μία ακόμη ανάρτηση στο προφίλ της, δημοσιεύοντας μία κοινή φωτογραφία της με τον Γιώργο Αγγελόπουλο, στην οποία στέκονται πλάτη-πλάτη και στη λεζάντα έγραψε: «Απλά μια υπενθύμιση για το ποιον επέλεξα για να πάω στον "πόλεμο"».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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