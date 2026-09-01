Νέα περιπέτεια υγείας για τον Λάιονελ Ρίτσι: Στη ΜΕΘ μετά τη συναυλία στο Σεντ Λούις, δείτε βίντεο

Οι γιατροί τού είχαν συστήσει ξεκούραση

Βίντεο που δημοσιεύθηκαν τότε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον έδειχναν να αναγκάζεται να καθίσει αρκετές φορές ενώ ερμήνευε το «Dancing on the Ceiling».«Όταν ζαλίζεσαι, κάθεσαι κάτω», είχε πει ο ίδιος στο κοινό, επιχειρώντας παράλληλα να συνεχίσει κανονικά το πρόγραμμά του.Παρά την προσπάθειά του, χρειάστηκε τελικά να κάνει διάλειμμα, αφήνοντας το συγκρότημά του στη σκηνή να συνεχίσει να παίζει για περίπου 15 λεπτά.Σχεδόν μία ώρα αργότερα, ο σαξοφωνίστας Ντίνο Σόλντο ενημέρωσε τους θεατές ότι η συναυλία δεν επρόκειτο να συνεχιστεί, καθώς ο Λάιονελ Ρίτσι «δεν αισθανόταν καλά».Ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε τότε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια αναβλήθηκαν δύο ακόμη προγραμματισμένες εμφανίσεις του, στο Σικάγο και στο Κολόμπους του Οχάιο.Η Live Nation είχε ανακοινώσει μετά το περιστατικό ότι, έπειτα από σύσταση των γιατρών να ξεκουραστεί ώστε να επανέλθει πλήρως, ο Ρίτσι ανέβαλε τις δύο επόμενες συναυλίες της περιοδείας του.Ο ίδιος επέστρεψε στη συνέχεια στη σκηνή και είχε σπεύσει να καθησυχάσει τους θαυμαστές του σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.«Σας ευχαριστώ για κάθε μήνυμα, κάθε καλό λόγο και για όλη σας την αγάπη. Είμαι καλά και είμαι ευγνώμων για όλους εσάς», είχε γράψει σε ανάρτησή του στο Instagram τον περασμένο μήνα.Η νέα εισαγωγή του στο νοσοκομείο, αυτή τη φορά μετά τη συναυλία στο Σεντ Λούις, επαναφέρει την ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του 77χρονου καλλιτέχνη, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων και νεότερη ενημέρωση για το πότε θα μπορέσει να επιστρέψει στις εμφανίσεις του.