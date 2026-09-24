Ξέσπασε ο Νίκος Μπάρκουλης για βίντεο που κυκλοφορεί με τον πατέρα του: Πρόκειται για έκτρωμα, θα το φτάσω εκεί που δεν φτάνει
Ξέσπασε ο Νίκος Μπάρκουλης για βίντεο που κυκλοφορεί με τον πατέρα του: Πρόκειται για έκτρωμα, θα το φτάσω εκεί που δεν φτάνει
«Αφήνεις άνω κάτω τελείες και αφήνεις να εννοηθεί τι ακριβώς; Ότι ο πατέρας μου ήταν ναρκομανής;», είπε ο γιος του αείμνηστου Ανδρέα Μπάρκουλη
Δημόσια ξέσπασε ο Νίκος Μπάρκουλης για ένα βίντεο που κυκλοφορεί με το πρόσωπο του πατέρα του Ανδρέα Μπάρκουλη στο Youtube, δηλώνοντας πως πρόκειται για έκτρωμα και σκοπεύει να κυνηγήσει την υπόθεση και το πρόσωπο που κρύβεται πίσω από αυτό, μέχρι να σταματήσει να διαδίδει ψευδείς και ανακριβείς πληροφορίες για ανθρώπους που δεν βρίσκονται πλέον εν ζωή.
Σε ανάρτηση που έκανε την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου ο γιος του αείμνηστου ηθοποιού, εξήγησε πως υπάρχει ένα βίντεο με τίτλο «Κατέστρεψαν τους εαυτούς τους και τους φίλους τους: Ναρκoμανείς, αλκοολικοί και τύραννοι της Ελλάδας», στο οποίο περιλαμβάνεται και ο πατέρας του και αισθάνθηκε την ανάγκη να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα.
Ο Νίκος Μπάρκουλης στο βίντεο που ανέβασε ο ίδιος στο Instagram είπε αρχικά: «Γενικά προσπαθώ να μην αναφέρω το όνομα του πατέρα μου γιατί δεν θέλω να θυμίζω τη μνήμη του για λάθος λόγους, για λάθος σκοπούς και θα ήθελα στα κεφάλια όλων αυτών των ανθρώπων να υπάρχει μια όμορφη ανάμνηση για τον πατέρα μου. Όμως, δεν γίνεται να μην μιλήσω γι’ αυτό το έκτρωμα που υπάρχει για βίντεο. Ο τίτλος σε αυτό το βίντεο λέει "Κατέστρεψαν τους εαυτούς τους και τους φίλους τους: Ναρκομανείς, αλκοολικοί και τύραννοι της Ελλάδας". Με ένα thumbnail που λέει ναρκoμανείς και βλέπω την εικόνα του πατέρα μου πάνω αριστερά. Δεν ξέρω από πού να το πιάσω και πού να το τελειώσω με την πάρτη σου αλήθεια».
Δείτε το βίντεο
Όπως ανέφερε, δεν είναι κατά των ντοκιμαντέρ, ωστόσο θεωρεί πως ο τρόπος που παρουσιάζονται γεγονότα που αφορούν στη ζωή του Ανδρέα Μπάρκουλη είναι προσβλητικός και δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα: «Δεν είμαι καθόλου κατά στο να κάνεις κάποιο ντοκιμαντέρ, ο καθένας έχει ελεύθερη γνώμη να μιλήσει. Απλά το πώς παρουσιάζεις κάποια πράγματα και το πώς αναφέρεσαι σε κάποια πράγματα είναι τελείως λάθος. Ο τίτλος και το thumbnail είναι πάρα πολύ προσβλητικοί και για τον πατέρα μου και για άλλους ανθρώπους είτε εν ζωή είτε όχι. Το ότι βγαίνεις να μιλήσεις για ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους -συγκεκριμένα ο πατέρας μου εδώ και δέκα χρόνια- και τολμάς να μαυρίσεις το όνομά του με παραπληροφόρηση, σε κατατάσσει στο χειρότερο είδος ανθρώπων. Και αυτό είναι πραγματικά η μεγαλύτερη αλήθεια», δήλωσε.
Ο Νίκος Μπάρκουλης τόνισε πως ο πατέρας του δεν είχε ενοχλήσει ποτέ άλλον άνθρωπο, γι' αυτό και θεωρεί πως είναι άδικο να γίνονται τέτοιες αναφορές προς το πρόσωπό του: «Ας μην σχολιάσουμε ότι τα μισά που λέει στο βίντεο για τον πατέρα μου και για τους άλλους είναι παραπληροφόρηση. Ακόμα και ο τρόπος που μιλάς και η χρονική σειρά είναι ό,τι να ναι. Τοποθετείς και αφήνεις άνω κάτω τελείες και αφήνεις να εννοηθεί τι ακριβώς; Ότι ο πατέρας μου ήταν ναρκομανής; Εγώ σου λέω ότι μπορεί να ήταν και ο χειρότερος. Από τη στιγμή που δεν πείραξε κανέναν άνθρωπο, δεν έχεις δικαίωμα να σχολιάσεις έναν νεκρό άνθρωπο που δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του, με τέτοιο σκοπό. Και δεν λέω, μπορεί να μην ήξερες την ύπαρξή μου, αλλά πιστεύεις ότι όσο ζω κι αναπνέω δεν θα βγω να μιλήσω γι’αυτό το πράγμα;».
Τη στιγμή που μιλούσε στην κάμερα ο γιος του ηθοποιού δέχτηκε ένα μήνυμα από follower του που τον ενημέρωνε πως υπήρχε και δεύτερο παρόμοιο βίντεο: «Κάποιος μου έστειλε μόλις τώρα ότι υπάρχουν δύο βίντεο. Θα τρελαθώ. Αδερφέ δεν είσαι με τα καλά σου. Οι περισσότεροι από αυτούς που έχεις στα βίντεό σου δεν είναι καν εν ζωή», είπε.
Έπειτα μοιράστηκε το όνομα του καναλιού και ζήτησε από τον κόσμο να κάνει αναφορές: «Σας παρακαλώ θα ήθελα να κάνετε μια αναφορά για να το ρίξουμε. Δεν γίνεται να ανεβάζει για νεκρούς ανθρώπους τέτοια πράγματα. Μπορεί να είναι η δουλειά του καθενός, αλλά οφείλεις να μιλάς με σεβασμό για έναν άλλον άνθρωπο, χωρίς να προκαλείς για τα κλικ. Θα το φτάσω εκεί που δεν φτάνει. Θα σε κυνηγάω μέχρι την τελευταία πτώση, μέχρι να το καταλάβεις και να το σταματήσεις», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.
Στο τέλος ο Νίκος Μπάρκουλης απολογήθηκε για την έντασή του: «Ζητώ συγγνώμη που βγάζω τόσο αρνητική ενέργεια, δεν το συνηθίζω και ούτε θέλω να βγάζω αρνητική ενέργεια για κανέναν άνθρωπο».
Σε ανάρτηση που έκανε την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου ο γιος του αείμνηστου ηθοποιού, εξήγησε πως υπάρχει ένα βίντεο με τίτλο «Κατέστρεψαν τους εαυτούς τους και τους φίλους τους: Ναρκoμανείς, αλκοολικοί και τύραννοι της Ελλάδας», στο οποίο περιλαμβάνεται και ο πατέρας του και αισθάνθηκε την ανάγκη να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα.
Ο Νίκος Μπάρκουλης στο βίντεο που ανέβασε ο ίδιος στο Instagram είπε αρχικά: «Γενικά προσπαθώ να μην αναφέρω το όνομα του πατέρα μου γιατί δεν θέλω να θυμίζω τη μνήμη του για λάθος λόγους, για λάθος σκοπούς και θα ήθελα στα κεφάλια όλων αυτών των ανθρώπων να υπάρχει μια όμορφη ανάμνηση για τον πατέρα μου. Όμως, δεν γίνεται να μην μιλήσω γι’ αυτό το έκτρωμα που υπάρχει για βίντεο. Ο τίτλος σε αυτό το βίντεο λέει "Κατέστρεψαν τους εαυτούς τους και τους φίλους τους: Ναρκομανείς, αλκοολικοί και τύραννοι της Ελλάδας". Με ένα thumbnail που λέει ναρκoμανείς και βλέπω την εικόνα του πατέρα μου πάνω αριστερά. Δεν ξέρω από πού να το πιάσω και πού να το τελειώσω με την πάρτη σου αλήθεια».
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Όπως ανέφερε, δεν είναι κατά των ντοκιμαντέρ, ωστόσο θεωρεί πως ο τρόπος που παρουσιάζονται γεγονότα που αφορούν στη ζωή του Ανδρέα Μπάρκουλη είναι προσβλητικός και δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα: «Δεν είμαι καθόλου κατά στο να κάνεις κάποιο ντοκιμαντέρ, ο καθένας έχει ελεύθερη γνώμη να μιλήσει. Απλά το πώς παρουσιάζεις κάποια πράγματα και το πώς αναφέρεσαι σε κάποια πράγματα είναι τελείως λάθος. Ο τίτλος και το thumbnail είναι πάρα πολύ προσβλητικοί και για τον πατέρα μου και για άλλους ανθρώπους είτε εν ζωή είτε όχι. Το ότι βγαίνεις να μιλήσεις για ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους -συγκεκριμένα ο πατέρας μου εδώ και δέκα χρόνια- και τολμάς να μαυρίσεις το όνομά του με παραπληροφόρηση, σε κατατάσσει στο χειρότερο είδος ανθρώπων. Και αυτό είναι πραγματικά η μεγαλύτερη αλήθεια», δήλωσε.
Ο Νίκος Μπάρκουλης τόνισε πως ο πατέρας του δεν είχε ενοχλήσει ποτέ άλλον άνθρωπο, γι' αυτό και θεωρεί πως είναι άδικο να γίνονται τέτοιες αναφορές προς το πρόσωπό του: «Ας μην σχολιάσουμε ότι τα μισά που λέει στο βίντεο για τον πατέρα μου και για τους άλλους είναι παραπληροφόρηση. Ακόμα και ο τρόπος που μιλάς και η χρονική σειρά είναι ό,τι να ναι. Τοποθετείς και αφήνεις άνω κάτω τελείες και αφήνεις να εννοηθεί τι ακριβώς; Ότι ο πατέρας μου ήταν ναρκομανής; Εγώ σου λέω ότι μπορεί να ήταν και ο χειρότερος. Από τη στιγμή που δεν πείραξε κανέναν άνθρωπο, δεν έχεις δικαίωμα να σχολιάσεις έναν νεκρό άνθρωπο που δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του, με τέτοιο σκοπό. Και δεν λέω, μπορεί να μην ήξερες την ύπαρξή μου, αλλά πιστεύεις ότι όσο ζω κι αναπνέω δεν θα βγω να μιλήσω γι’αυτό το πράγμα;».
Τη στιγμή που μιλούσε στην κάμερα ο γιος του ηθοποιού δέχτηκε ένα μήνυμα από follower του που τον ενημέρωνε πως υπήρχε και δεύτερο παρόμοιο βίντεο: «Κάποιος μου έστειλε μόλις τώρα ότι υπάρχουν δύο βίντεο. Θα τρελαθώ. Αδερφέ δεν είσαι με τα καλά σου. Οι περισσότεροι από αυτούς που έχεις στα βίντεό σου δεν είναι καν εν ζωή», είπε.
Έπειτα μοιράστηκε το όνομα του καναλιού και ζήτησε από τον κόσμο να κάνει αναφορές: «Σας παρακαλώ θα ήθελα να κάνετε μια αναφορά για να το ρίξουμε. Δεν γίνεται να ανεβάζει για νεκρούς ανθρώπους τέτοια πράγματα. Μπορεί να είναι η δουλειά του καθενός, αλλά οφείλεις να μιλάς με σεβασμό για έναν άλλον άνθρωπο, χωρίς να προκαλείς για τα κλικ. Θα το φτάσω εκεί που δεν φτάνει. Θα σε κυνηγάω μέχρι την τελευταία πτώση, μέχρι να το καταλάβεις και να το σταματήσεις», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.
Στο τέλος ο Νίκος Μπάρκουλης απολογήθηκε για την έντασή του: «Ζητώ συγγνώμη που βγάζω τόσο αρνητική ενέργεια, δεν το συνηθίζω και ούτε θέλω να βγάζω αρνητική ενέργεια για κανέναν άνθρωπο».
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