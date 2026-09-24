Γιώτα Τσιμπρικίδου για τη μητρότητα: Είναι μία δύσκολη διαδρομή, εγώ δεν τη βίωσα εύκολα

Αναφερόμενη στο όνομα που θα πάρει η κόρη της, αποκάλυψε ότι:

«

».

Στη συνέχεια, η

Γιώτα Τσιμπρικίδου

περιέγραψε την καθημερινότητα με το μωρό, σημειώνοντας πως έχουν αρχίσει να βρίσκουν τους ρυθμούς τους:

«

Θα έχει δύο ονόματα η μικρή από τη γιαγιά από την πλευρά του μπαμπά και από τον πατέρα μου που τον έχω χάσει. Οπότε θα τη φωνάζουμε Φίλια και τα ονόματα είναι Τριανταφυλλιά -ΑλεξάνδραΓενικά είναι καλόβολη και το έχουμε σχεδόν βρει, αλλά είναι μωρό και έχει τις μέρες της, τις καλές ή τις δύσκολες, οι οποίες δεν συνδυάζονται με τις μέρες που έχεις δουλειά ή όχι