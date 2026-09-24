Γιώτα Τσιμπρικίδου για τη μητρότητα: Είναι μία δύσκολη διαδρομή, εγώ δεν τη βίωσα εύκολα
Γιώτα Τσιμπρικίδου για τη μητρότητα: Είναι μία δύσκολη διαδρομή, εγώ δεν τη βίωσα εύκολα
Θα έχει δύο ονόματα η κόρη μου, το ένα από τον πατέρα μου που τον έχω χάσει, είπε η ραδιοφωνική παραγωγός
Στη μητρότητα και τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει αναφέρθηκε η Γιώτα Τσιμπρικίδου, περιγράφοντάς την ως «μια δύσκολη διαδρομή», την οποία δεν βίωσε εύκολα, όπως είπε.
Η ραδιοφωνική παραγωγός έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, εξηγώντας πως το πρώτο διάστημα της μητρότητας δυσκολεύτηκε, καθώς χρειάστηκε να προσαρμοστεί σε νέες ισορροπίες, ενώ η απουσία των δικών της ανθρώπων έκανε την καθημερινότητα ακόμη πιο απαιτητική.
Όπως είπε: «Νομίζω ότι όλη αυτή η διαδρομή είναι μια δύσκολη διαδρομή. Εγώ δηλαδή δεν την βίωσα εύκολα. Είχε δυσκολίες, μέσα στο καλοκαίρι, με όλο τον κόσμο να λείπει, ακόμη και τους δικούς μου ανθρώπους, μέχρι και ο άντρας μου με τις συναυλίες του. Είναι δύσκολα, είναι νέες ισορροπίες στη ζωή γενικά, αλλά ταυτόχρονα σου σκάει ένα χαμόγελο το μωρό και κάπως τα ξεχνάς όλα».
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Αναφερόμενη στο όνομα που θα πάρει η κόρη της, αποκάλυψε ότι: «Θα έχει δύο ονόματα η μικρή από τη γιαγιά από την πλευρά του μπαμπά και από τον πατέρα μου που τον έχω χάσει. Οπότε θα τη φωνάζουμε Φίλια και τα ονόματα είναι Τριανταφυλλιά -Αλεξάνδρα».
Στη συνέχεια, η Γιώτα Τσιμπρικίδου περιέγραψε την καθημερινότητα με το μωρό, σημειώνοντας πως έχουν αρχίσει να βρίσκουν τους ρυθμούς τους: «Γενικά είναι καλόβολη και το έχουμε σχεδόν βρει, αλλά είναι μωρό και έχει τις μέρες της, τις καλές ή τις δύσκολες, οι οποίες δεν συνδυάζονται με τις μέρες που έχεις δουλειά ή όχι».
Η ραδιοφωνική παραγωγός έγινε μητέρα για πρώτη φορά στις 8 Μαΐου, ενώ στις 22 Νοεμβρίου είχε ανακοινώσει με μία ανάρτηση στο Instagram πως ήταν έγκυος.
Η ραδιοφωνική παραγωγός έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, εξηγώντας πως το πρώτο διάστημα της μητρότητας δυσκολεύτηκε, καθώς χρειάστηκε να προσαρμοστεί σε νέες ισορροπίες, ενώ η απουσία των δικών της ανθρώπων έκανε την καθημερινότητα ακόμη πιο απαιτητική.
Όπως είπε: «Νομίζω ότι όλη αυτή η διαδρομή είναι μια δύσκολη διαδρομή. Εγώ δηλαδή δεν την βίωσα εύκολα. Είχε δυσκολίες, μέσα στο καλοκαίρι, με όλο τον κόσμο να λείπει, ακόμη και τους δικούς μου ανθρώπους, μέχρι και ο άντρας μου με τις συναυλίες του. Είναι δύσκολα, είναι νέες ισορροπίες στη ζωή γενικά, αλλά ταυτόχρονα σου σκάει ένα χαμόγελο το μωρό και κάπως τα ξεχνάς όλα».
Δείτε το βίντεο
Αναφερόμενη στο όνομα που θα πάρει η κόρη της, αποκάλυψε ότι: «Θα έχει δύο ονόματα η μικρή από τη γιαγιά από την πλευρά του μπαμπά και από τον πατέρα μου που τον έχω χάσει. Οπότε θα τη φωνάζουμε Φίλια και τα ονόματα είναι Τριανταφυλλιά -Αλεξάνδρα».
Στη συνέχεια, η Γιώτα Τσιμπρικίδου περιέγραψε την καθημερινότητα με το μωρό, σημειώνοντας πως έχουν αρχίσει να βρίσκουν τους ρυθμούς τους: «Γενικά είναι καλόβολη και το έχουμε σχεδόν βρει, αλλά είναι μωρό και έχει τις μέρες της, τις καλές ή τις δύσκολες, οι οποίες δεν συνδυάζονται με τις μέρες που έχεις δουλειά ή όχι».
Η ραδιοφωνική παραγωγός έγινε μητέρα για πρώτη φορά στις 8 Μαΐου, ενώ στις 22 Νοεμβρίου είχε ανακοινώσει με μία ανάρτηση στο Instagram πως ήταν έγκυος.
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