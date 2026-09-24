Η Τζέσικα Λανγκ θυμήθηκε τη συμμετοχή της στον «King Kong»: Πώς πήρε τον ρόλο παρά την αρχική απόρριψη
Η Τζέσικα Λανγκ θυμήθηκε τη συμμετοχή της στον «King Kong»: Πώς πήρε τον ρόλο παρά την αρχική απόρριψη
Η ηθοποιός έκανε το ντεμπούτο της στη μεγάλη οθόνη με την ταινία του 1976
Τη συμμετοχή της στην ταινία «King Kong» του 1976 θυμήθηκε η Τζέσικα Λανγκ, αποκαλύπτοντας ότι στην αρχή την είχαν απορρίψει. Παρόλα αυτά, με τη βοήθεια του ατζέντη της κατέφερε να εξασφαλίσει τελικά τον ρόλο.
Μιλώντας στην εκπομπή «Live With Kelly and Mark», η 77χρονη σήμερα ηθοποιός περιέγραψε πώς βρέθηκε να διεκδικεί τον ρόλο, ενώ τότε μόλις είχε επιστρέψει στη Νέα Υόρκη από το Παρίσι και εργαζόταν ως σερβιτόρα. «Μόλις είχα επιστρέψει από το Παρίσι. Ζούσα στο Παρίσι και γύρισα στη Νέα Υόρκη γιατί σκέφτηκα ότι ίσως θα έπρεπε να κάνω κάτι, ξέρετε, να σπουδάσω υποκριτική ή κάτι τέτοιο», είπε αρχικά.
Όπως εξήγησε, άρχισε να παρακολουθεί μαθήματα υποκριτικής στη Νέα Υόρκη και λίγο αργότερα επικοινώνησε μαζί της ένα πρακτορείο μοντέλων, το οποίο είχε προσεγγίσει ο Ιταλός παραγωγός Ντίνο Ντε Λαουρέντις, αναζητώντας μια άγνωστη ηθοποιό για την ταινία.
«Με ρώτησαν αν ήθελα να πετάξω μέχρι το Λος Άντζελες για να κάνω ένα δοκιμαστικό μπροστά στην κάμερα. Και σκέφτηκα, "Ουάου, να το κάνω;". Εργαζόμουν ως σερβιτόρα και έμενα σε ένα διαμέρισμα στον πέμπτο όροφο χωρίς ασανσέρ στο Γουέστ Βίλατζ. Και σκέφτηκα, "Ναι, μπορώ να πετάξω μέχρι το Λος Άντζελες και να κάνω ένα δοκιμαστικό. Γιατί όχι;"», θυμήθηκε.
Η πρώτη εντύπωση, πάντως, δεν ήταν ενθαρρυντική. Η Λανγκ θυμήθηκε ότι όταν την πήγαν στα στούντιο της MGM, οι υπεύθυνοι «την κοίταξαν μία φορά και δεν ενδιαφέρθηκαν». «Τότε ο ατζέντης στη Νέα Υόρκη τους είπε: "Την φέρατε ως εδώ αεροπορικώς. Βάλτε την τουλάχιστον μπροστά στην κάμερα. Ρίξτε της μια ματιά". Έτσι κι έκαναν. Και τελικά, με προσέλαβαν», πρόσθεσε.
Σε συνέντευξή της στο PEOPLE τον Ιανουάριο του 1977, η Λανγκ είχε μιλήσει και για το πόσο απρόσμενο ήταν για εκείνη το γεγονός ότι το ντεμπούτο της έγινε σε μια τόσο μεγάλη παραγωγή. «Ο Ντίνο λέει ότι θα γίνω η επόμενη Μέριλιν Μονρόε. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι η πρώτη μου δουλειά ως ηθοποιού θα ήταν σε μια ταινία τέτοιου μεγέθους. Δεν ήταν καθόλου έτσι όπως φανταζόμουν ότι θα ξεκινούσα στον χώρο», είχε πει τότε.
Η ίδια είχε παραδεχθεί, πάντως, ότι μετά την κυκλοφορία της ταινίας η συνέχεια δεν ήταν εύκολη. «Η ταινία βγήκε και εγώ απορρίφθηκα εντελώς. Δηλαδή, δεν δέχτηκα άλλη πρόταση για χρόνια», είχε δηλώσει.
Η καριέρα της, ωστόσο, εξελίχθηκε διαφορετικά. Το 1982 πρωταγωνίστησε στην ταινία «Frances», ρόλος που της χάρισε την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ, ενώ το 1985 υποδύθηκε την Πάτσι Κλάιν στο «Sweet Dreams», εξασφαλίζοντας ακόμη μία υποψηφιότητα.
Αργότερα ενσάρκωσε και την Τζόαν Κρόφορντ στη μίνι σειρά «Feud: Bette and Joan» του 2017, ερμηνεία για την οποία προτάθηκε για Emmy και Χρυσή Σφαίρα.
Μιλώντας στην εκπομπή «Live With Kelly and Mark», η 77χρονη σήμερα ηθοποιός περιέγραψε πώς βρέθηκε να διεκδικεί τον ρόλο, ενώ τότε μόλις είχε επιστρέψει στη Νέα Υόρκη από το Παρίσι και εργαζόταν ως σερβιτόρα. «Μόλις είχα επιστρέψει από το Παρίσι. Ζούσα στο Παρίσι και γύρισα στη Νέα Υόρκη γιατί σκέφτηκα ότι ίσως θα έπρεπε να κάνω κάτι, ξέρετε, να σπουδάσω υποκριτική ή κάτι τέτοιο», είπε αρχικά.
Όπως εξήγησε, άρχισε να παρακολουθεί μαθήματα υποκριτικής στη Νέα Υόρκη και λίγο αργότερα επικοινώνησε μαζί της ένα πρακτορείο μοντέλων, το οποίο είχε προσεγγίσει ο Ιταλός παραγωγός Ντίνο Ντε Λαουρέντις, αναζητώντας μια άγνωστη ηθοποιό για την ταινία.
«Με ρώτησαν αν ήθελα να πετάξω μέχρι το Λος Άντζελες για να κάνω ένα δοκιμαστικό μπροστά στην κάμερα. Και σκέφτηκα, "Ουάου, να το κάνω;". Εργαζόμουν ως σερβιτόρα και έμενα σε ένα διαμέρισμα στον πέμπτο όροφο χωρίς ασανσέρ στο Γουέστ Βίλατζ. Και σκέφτηκα, "Ναι, μπορώ να πετάξω μέχρι το Λος Άντζελες και να κάνω ένα δοκιμαστικό. Γιατί όχι;"», θυμήθηκε.
Jessica Lange Says She Was Turned Down After ‘One Look’ for 1976 ‘King Kong’ Film, but Later Hired for Breakout Role https://t.co/JEMjPwewyR— People (@people) September 23, 2026
Σε συνέντευξή της στο PEOPLE τον Ιανουάριο του 1977, η Λανγκ είχε μιλήσει και για το πόσο απρόσμενο ήταν για εκείνη το γεγονός ότι το ντεμπούτο της έγινε σε μια τόσο μεγάλη παραγωγή. «Ο Ντίνο λέει ότι θα γίνω η επόμενη Μέριλιν Μονρόε. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι η πρώτη μου δουλειά ως ηθοποιού θα ήταν σε μια ταινία τέτοιου μεγέθους. Δεν ήταν καθόλου έτσι όπως φανταζόμουν ότι θα ξεκινούσα στον χώρο», είχε πει τότε.
Η ίδια είχε παραδεχθεί, πάντως, ότι μετά την κυκλοφορία της ταινίας η συνέχεια δεν ήταν εύκολη. «Η ταινία βγήκε και εγώ απορρίφθηκα εντελώς. Δηλαδή, δεν δέχτηκα άλλη πρόταση για χρόνια», είχε δηλώσει.
Η καριέρα της, ωστόσο, εξελίχθηκε διαφορετικά. Το 1982 πρωταγωνίστησε στην ταινία «Frances», ρόλος που της χάρισε την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ, ενώ το 1985 υποδύθηκε την Πάτσι Κλάιν στο «Sweet Dreams», εξασφαλίζοντας ακόμη μία υποψηφιότητα.
Αργότερα ενσάρκωσε και την Τζόαν Κρόφορντ στη μίνι σειρά «Feud: Bette and Joan» του 2017, ερμηνεία για την οποία προτάθηκε για Emmy και Χρυσή Σφαίρα.
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