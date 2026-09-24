Νικ Κάνον για Μαράια Κάρεϊ δέκα χρόνια μετά το διαζύγιο: Ήταν η καλύτερη φίλη και δασκάλα μου
Νικ Κάνον για Μαράια Κάρεϊ δέκα χρόνια μετά το διαζύγιο: Ήταν η καλύτερη φίλη και δασκάλα μου
Μιλάμε σχεδόν κάθε μέρα, κυρίως για τα παιδιά, είπε ο ηθοποιός
Δέκα χρόνια μετά το διαζύγιό του από τη Μαράια Κάρεϊ, ο Νικ Κάνον αναφέρθηκε στη σχέση τους, χαρακτηρίζοντάς την «την καλύτερη φίλη και δασκάλα» του.
Ο ηθοποιός μίλησε για τη σχέση που διατηρεί σήμερα με την τραγουδίστρια, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Us Weekly, τονίζοντας πως οι δυο τους επικοινωνούν συχνά, κυρίως για τα δύο παιδιά τους, Μονρόε και Μορόκαν.
Ο Νικ Κάνον μίλησε με ιδιαίτερα θετικά λόγια για τη Μαράια Κάρεϊ, περιγράφοντάς την ως σημαντική παρουσία στη ζωή: «Πάντα λέω ότι η Μαράια Κάρεϊ ήταν η καλύτερη φίλη και η καλύτερη δασκάλα μου. Αυτό που έμαθα περισσότερο από εκείνη είναι πώς να κρατάω αυτό που είναι αληθινό και να δημιουργώ τους δικούς μου κόσμους, χωρίς να αφήνω την εξωτερική ενέργεια να διεισδύσει. Παρά τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει στη ζωή της, η πίστη και η ικανότητά της να απομονώνει την αρνητική ενέργεια είναι αυτά που την κρατούν δυνατή. Νιώθεις ότι τη γνωρίζεις, αλλά εκείνη κρατάει για τον εαυτό της όλα τα πράγματα που έχουν πραγματική σημασία για εκείνη».
Όπως εξήγησε, η επικοινωνία τους είναι συχνή, ενώ τόνισε πως και οι δύο δεν επηρεάζονταν με δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι δεν διατηρούν καλές σχέσεις: «Μιλάμε σχεδόν κάθε μέρα ή κάθε δεύτερη μέρα, κυρίως για τα παιδιά. Γελούσαμε με τα δημοσιεύματα που ισχυρίζονταν ότι δεν είμαστε κοντά. Αναρωτιόμουν: "Ποιος λέει στον κόσμο τέτοια πράγματα;"».
Ο ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στις φήμες περί πιθανής επανασύνδεσης με την τραγουδίστρια, παραπέμποντας στο ντοκιμαντέρ του, που θα προβληθεί στο Netflix, για περισσότερες απαντήσεις: «Από την άλλη πλευρά, έχω ακούσει ότι τα ξαναβρίσκουμε. Θα αποκαλύψω την αλήθεια στο ντοκιμαντέρ. Είμαι πάντα ανοιχτός σε αυτό το ενδεχόμενο».
Το πρώην ζευγάρι παντρεύτηκε το 2008 και απέκτησε τα δίδυμα Μονρόε και Μορόκαν το 2011. Οι δυο τους ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους το 2015, ενώ το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε έναν χρόνο αργότερα.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο ηθοποιός μίλησε για τη σχέση που διατηρεί σήμερα με την τραγουδίστρια, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Us Weekly, τονίζοντας πως οι δυο τους επικοινωνούν συχνά, κυρίως για τα δύο παιδιά τους, Μονρόε και Μορόκαν.
Ο Νικ Κάνον μίλησε με ιδιαίτερα θετικά λόγια για τη Μαράια Κάρεϊ, περιγράφοντάς την ως σημαντική παρουσία στη ζωή: «Πάντα λέω ότι η Μαράια Κάρεϊ ήταν η καλύτερη φίλη και η καλύτερη δασκάλα μου. Αυτό που έμαθα περισσότερο από εκείνη είναι πώς να κρατάω αυτό που είναι αληθινό και να δημιουργώ τους δικούς μου κόσμους, χωρίς να αφήνω την εξωτερική ενέργεια να διεισδύσει. Παρά τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει στη ζωή της, η πίστη και η ικανότητά της να απομονώνει την αρνητική ενέργεια είναι αυτά που την κρατούν δυνατή. Νιώθεις ότι τη γνωρίζεις, αλλά εκείνη κρατάει για τον εαυτό της όλα τα πράγματα που έχουν πραγματική σημασία για εκείνη».
Nick Cannon Sets the Record Straight on Where He Stands With Mariah Carey 10 Years After Divorce https://t.co/U6tBjfR9Vb— E! News (@enews) September 23, 2026
Ο ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στις φήμες περί πιθανής επανασύνδεσης με την τραγουδίστρια, παραπέμποντας στο ντοκιμαντέρ του, που θα προβληθεί στο Netflix, για περισσότερες απαντήσεις: «Από την άλλη πλευρά, έχω ακούσει ότι τα ξαναβρίσκουμε. Θα αποκαλύψω την αλήθεια στο ντοκιμαντέρ. Είμαι πάντα ανοιχτός σε αυτό το ενδεχόμενο».
Το πρώην ζευγάρι παντρεύτηκε το 2008 και απέκτησε τα δίδυμα Μονρόε και Μορόκαν το 2011. Οι δυο τους ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους το 2015, ενώ το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε έναν χρόνο αργότερα.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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