Βικτώρια Δέλλα: Οι νέες φωτογραφίες της στο Instagram και το σχόλιο «η Γωγώ Μαστροκώστα μελαχρινή»
Βικτώρια Δέλλα: Οι νέες φωτογραφίες της στο Instagram και το σχόλιο «η Γωγώ Μαστροκώστα μελαχρινή»
Ο Χάρης Σιανίδης, στενός φίλος του μοντέλου και γυμνάστριας που έφυγε από τη ζωή, αναφέρθηκε στην ομοιότητά τους
Νέα ανάρτηση της Βικτώριας Δέλλα με φωτογραφίες της, προκάλεσε σχόλια για την ομοιότητά με τη μητέρα της, Γωγώ Μαστροκώστα.
Η κόρη του Τραϊανού Δέλλα και του μοντέλου και γυμνάστριας που έφυγε πριν από τέσσερις μήνες από τη ζωή, έκανε την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου μία δημοσίευση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, κοινοποιώντας τρεις selfies της. «Μία καθαρή καρδιά πάντα νικά» σημείωσε στη λεζάντα.
Η εμφάνισή της συγκέντρωσε σχόλια, μεταξύ των οποίων και εκείνο του Χάρη Σιανίδη, στενού φίλου της εκλιπούσας μητέρας της, ο οποίος αναφέρθηκε στην ομοιότητά της με τη Γωγώ Μαστροκώστα: «Η Γωγώ μελαχρινή. Είσαι κούκλα αγάπη μου».
Δείτε την ανάρτησή της
Το σχόλιο του Χάρη Σιανίδη
Στις 25 Μαΐου, η Γωγώ Μαστροκώστα έχασε τη μάχη με τον καρκίνο στα 56 της χρόνια, έπειτα από δύο εβδομάδες νοσηλείας στον «Ευαγγελισμό». Η κόρη της έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση, μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.
Η κόρη του Τραϊανού Δέλλα και του μοντέλου και γυμνάστριας που έφυγε πριν από τέσσερις μήνες από τη ζωή, έκανε την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου μία δημοσίευση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, κοινοποιώντας τρεις selfies της. «Μία καθαρή καρδιά πάντα νικά» σημείωσε στη λεζάντα.
Η εμφάνισή της συγκέντρωσε σχόλια, μεταξύ των οποίων και εκείνο του Χάρη Σιανίδη, στενού φίλου της εκλιπούσας μητέρας της, ο οποίος αναφέρθηκε στην ομοιότητά της με τη Γωγώ Μαστροκώστα: «Η Γωγώ μελαχρινή. Είσαι κούκλα αγάπη μου».
Δείτε την ανάρτησή της
Το σχόλιο του Χάρη Σιανίδη
Στις 25 Μαΐου, η Γωγώ Μαστροκώστα έχασε τη μάχη με τον καρκίνο στα 56 της χρόνια, έπειτα από δύο εβδομάδες νοσηλείας στον «Ευαγγελισμό». Η κόρη της έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση, μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.
Όπως έγραψε η Βικτώρια Δέλλα: «Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά. Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγισε ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια. Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου. Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει. Σ’ αγαπάω πολύ».
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