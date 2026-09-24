«Ή εμείς ή κανείς»: Αντιδράσεις από το δίλημμα Τσίπρα - Ο πρώτος πληθυντικός και οι δημοσκοπήσεις, όλο το παρασκήνιο
«Ή εμείς ή κανείς»: Αντιδράσεις από το δίλημμα Τσίπρα - Ο πρώτος πληθυντικός και οι δημοσκοπήσεις, όλο το παρασκήνιο
Το «ή εμείς ή κανείς» του προέδρου της ΕΛΑΣ πυροδότησε συζητήσεις για το μήνυμα και τους αποδέκτες του
Την επιστροφή σε υψηλούς αντιπολιτευτικούς τόνους σηματοδοτεί η χθεσινή συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξη Τσίπρα, καθώς εμφανίστηκε αποφασισμένος για την διεκδίκηση της πρωτιάς στις επόμενες εθνικές εκλογές, θέτοντας δημόσια το εκλογικό του δίλημμα.
Η επανεμφάνιση, ωστόσο, του πρώην Πρωθυπουργού -για πρώτη φορά μετά την τριπλή παρουσία του στη ΔΕΘ- προκάλεσε ντόμινο αντιδράσεων εντός και εκτός ΕΛΑΣ, αφού το δίλημμα «ή εμείς ή κανείς» πυροδότησε σειρά αντιδράσεων, πολώνει κατακόρυφα το πολιτικό κλίμα.
Στην οπτική του πρώην Πρωθυπουργού, το δίλημμα που έθεσε αποκτά νόημα στη λογική του «αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός που είναι πιο κοντά του», όπως είπε, την στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε τις τελευταίες ημέρες να θέσει μια διπλή ατζέντα.
Συγκεκριμένα, στην στρατηγική της Αμαλίας προηγήθηκε η «κοινωνική ατζέντα», δηλαδή η ανάδειξη του μεγαλύτερου προβλήματος για την ελληνική κοινωνία στην παρούσα φάση, ήτοι το κόστος της ενέργειας και ακολούθησε με την συνέντευξή του η «πολιτική ατζέντα», δηλαδή ένα σκληρό προεκλογικό δίλημμα που συνοψίστηκε στη φράση «ή εμείς ή κανείς».
Για τους συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού το δίλημμα που τέθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα αποτελεί ένα «βροντερό παρών» του στη διεκδίκηση της εξουσίας, αλλά και μια «αντικειμενική πραγματικότητα», αφού η ΕΛ.Α.Σ έχει παγιωθεί στη δεύτερη θέση δημοσκοπικά, οπότε και η αριθμητική της υπεροχή έναντι του ΠΑΣΟΚ «νομιμοποιεί» τη χθεσινή διατύπωση του διλήμματος από τον Πρόεδρό της.
Συγκεκριμένα, το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας χρησιμοποίησε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο, λέγοντας «ή εμείς» στο πρώτο σκέλος του διλήμματός του προκάλεσε έντονη αμηχανία, αλλά και προβληματισμό ακόμη και σε στελέχη στην περίμετρο της ΕΛ.Α.Σ, καθώς, όπως εξηγούσαν, η χρήση του «εμείς» παραπέμπει σε ένα «υπουργικό συμβούλιο», το οποίο αυτόματα θα αποτελέσει σημείο σύγκρισης για τους πολίτες με το σημερινό υπουργικό συμβούλιο της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
Πολύ περισσότερο, όταν τα στελέχη της ΕΛ.Α.Σ που έχουν αναλάβει ρόλους Τομεαρχών δεν διαθέτουν ούτε κυβερνητική, ούτε πολιτική εμπειρία, ενώ η είσοδος παλιών στελεχών, προερχόμενων από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, καθυστερεί και θα εξελιχθεί υπό προϋποθέσεις.
Η επανεμφάνιση, ωστόσο, του πρώην Πρωθυπουργού -για πρώτη φορά μετά την τριπλή παρουσία του στη ΔΕΘ- προκάλεσε ντόμινο αντιδράσεων εντός και εκτός ΕΛΑΣ, αφού το δίλημμα «ή εμείς ή κανείς» πυροδότησε σειρά αντιδράσεων, πολώνει κατακόρυφα το πολιτικό κλίμα.
Το δίλημμα«Το κρίσιμο είναι να έχεις απαντήσεις για τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα στην ελληνική κοινωνία, ένα σχέδιο ρεαλιστικό, εναλλακτικό όμως για την επόμενη μέρα», τόνισε ο κ. Τσίπρας μιλώντας στον ΣΚΑΪ και συνέχισε, λέγοντας πως «αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα είναι με αυτόν που θα είναι ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά και σε επίπεδο εμπειρίας είναι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, η ΕΛ.Α.Σ. Άρα, να το πω αλλιώς: ή εμείς ή κανείς, ή Μητσοτάκης. Αυτή είναι η πραγματικότητα».
Στην οπτική του πρώην Πρωθυπουργού, το δίλημμα που έθεσε αποκτά νόημα στη λογική του «αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός που είναι πιο κοντά του», όπως είπε, την στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε τις τελευταίες ημέρες να θέσει μια διπλή ατζέντα.
Η διπλή ατζέντα
Συγκεκριμένα, στην στρατηγική της Αμαλίας προηγήθηκε η «κοινωνική ατζέντα», δηλαδή η ανάδειξη του μεγαλύτερου προβλήματος για την ελληνική κοινωνία στην παρούσα φάση, ήτοι το κόστος της ενέργειας και ακολούθησε με την συνέντευξή του η «πολιτική ατζέντα», δηλαδή ένα σκληρό προεκλογικό δίλημμα που συνοψίστηκε στη φράση «ή εμείς ή κανείς».
Για τους συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού το δίλημμα που τέθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα αποτελεί ένα «βροντερό παρών» του στη διεκδίκηση της εξουσίας, αλλά και μια «αντικειμενική πραγματικότητα», αφού η ΕΛ.Α.Σ έχει παγιωθεί στη δεύτερη θέση δημοσκοπικά, οπότε και η αριθμητική της υπεροχή έναντι του ΠΑΣΟΚ «νομιμοποιεί» τη χθεσινή διατύπωση του διλήμματος από τον Πρόεδρό της.
Οι αντιδράσειςΩστόσο, από τις πρώτες ώρες μετά την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, καταγράφηκε μεγάλη κινητικότητα εντός του προοδευτικού χώρου, αφού ο πρώην Πρωθυπουργός εμφανίστηκε αποφασισμένος μεν για να διεκδικήσει σκληρά την πρωτιά, αλλά ταυτόχρονα πολύ κατηγορηματικός στις διατυπώσεις του για τα δεδομένα του κόμματός του.
Συγκεκριμένα, το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας χρησιμοποίησε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο, λέγοντας «ή εμείς» στο πρώτο σκέλος του διλήμματός του προκάλεσε έντονη αμηχανία, αλλά και προβληματισμό ακόμη και σε στελέχη στην περίμετρο της ΕΛ.Α.Σ, καθώς, όπως εξηγούσαν, η χρήση του «εμείς» παραπέμπει σε ένα «υπουργικό συμβούλιο», το οποίο αυτόματα θα αποτελέσει σημείο σύγκρισης για τους πολίτες με το σημερινό υπουργικό συμβούλιο της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
Πολύ περισσότερο, όταν τα στελέχη της ΕΛ.Α.Σ που έχουν αναλάβει ρόλους Τομεαρχών δεν διαθέτουν ούτε κυβερνητική, ούτε πολιτική εμπειρία, ενώ η είσοδος παλιών στελεχών, προερχόμενων από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, καθυστερεί και θα εξελιχθεί υπό προϋποθέσεις.
Κίνηση υψηλού ρίσκουΣτην κατεύθυνση αυτή, «η σύγκριση του “εμείς” της ΝΔ και του “εμείς” της ΕΛ.Α.Σ είναι κίνηση υψηλού ρίσκου» σχολίασε στο «ΘΕΜΑ» ιστορικό στέλεχος του χώρου, την ώρα αλαζονεία και εσωστρέφεια καταλογίζουν πρώην σύντροφοι του Αλέξη Τσίπρα και οι πολιτικοί του αντίπαλοι στο δεύτερο σκέλος του διλήμματός του, το «ή κανείς». Αφενός, «το κανείς δεν ανταποκρίνεται στην τρέχουσα πολιτική πραγματικότητα» όπως τόνιζαν χθες στελέχη του χώρου, με δεδομένο ότι προπορεύεται στις δημοσκοπήσεις ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Και αφετέρου, μια τόσο κατηγορηματική διατύπωση κόβει κάθε δυνητική γέφυρα συνεργασίας και συνεννόησης με προοδευτικές δυνάμεις, όπως το ΠΑΣΟΚ, σε μια στιγμή που και το άθροισμα των δύο κομμάτων υπολείπεται αυτού της ΝΔ.
Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε περίπου χθες και ο πρώην Υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης, απαντώντας στο ενδεχόμενο μεταπήδησής του στην ΕΛ.Α.Σ πως «κοινά σημεία υπάρχουν, υπάρχουν και αποκλίσεις. Από εκεί και πέρα, εγώ οφείλω να συνεχίσω με την παρουσία μου στο Κοινοβούλιο το επόμενο διάστημα, αναδεικνύοντας τα ζητήματα που θεωρώ κρίσιμα από τη σκοπιά των δυνάμεων της Αριστεράς και της κοινωνικής πλειοψηφίας… Στον δρόμο προς τις εκλογές, όλοι μας –και βάζω και τον εαυτό μου μέσα– πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία αναγκαίων συγκλίσεων για ευρύτερες συμμαχίες».
Υπό αυτήν την έννοια, δεν ήταν λίγοι, όσοι ανέγνωσαν το δίλημμα του Αλέξη Τσίπρα χθες ως μια «εναγώνια προσπάθεια να ανακόψει τη δημοσκοπική κάθοδο», αλλά και μια απόπειρα πόλωσης του κομματικού και κοινωνικού ακροατηρίου γύρω από το πρόσωπό του, σε μια στιγμή που το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει σημάδια οριακής ανάκαμψης και αντοχής απέναντι στην πίεση της ΕΛ.Α.Σ, ενώ στον πολιτικό ορίζοντα διαφαίνεται η έλευση του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, στο οποίο ο Αλέξης Τσίπρας απέδωσε χθες ρόλο ρυθμιστή, αφού υποστήριξε ότι θα αναδιατάξει το υπάρχον πολιτικό σκηνικό.
Με το βλέμμα στον ΔραγασάκηΜάλιστα, ορισμένα στελέχη του χώρου εκτιμούν πως ο απόλυτος τρόπος, με τον οποίο ο Αλέξης Τσίπρας διατύπωσε χθες το δίλημμά του, ήτοι «ή εμείς ή κανείς» συνιστά μια έμμεση απάντηση σε κινήσεις ή προτροπές συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων, όπως αυτές έχουν εκδηλωθεί τις τελευταίες ημέρες από στελέχη του προοδευτικού χώρου (Χάρης Τσιόκας, Χάρης Καστανίδης, Γιώργος Σιακαντάρης), με προμετωπίδα τις σχετικές διαδοχικές δηλώσεις του πρώην Αντιπροέδρου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννη Δραγασάκη.
Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε περίπου χθες και ο πρώην Υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης, απαντώντας στο ενδεχόμενο μεταπήδησής του στην ΕΛ.Α.Σ πως «κοινά σημεία υπάρχουν, υπάρχουν και αποκλίσεις. Από εκεί και πέρα, εγώ οφείλω να συνεχίσω με την παρουσία μου στο Κοινοβούλιο το επόμενο διάστημα, αναδεικνύοντας τα ζητήματα που θεωρώ κρίσιμα από τη σκοπιά των δυνάμεων της Αριστεράς και της κοινωνικής πλειοψηφίας… Στον δρόμο προς τις εκλογές, όλοι μας –και βάζω και τον εαυτό μου μέσα– πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία αναγκαίων συγκλίσεων για ευρύτερες συμμαχίες».
Οι δημοσκοπήσεις και ο... ΣαμαράςΣε κάθε περίπτωση, η χθεσινή διατύπωση του εκλογικού διλήμματος του Αλέξη Τσίπρα δεν έρχεται εν κενώ, αλλά σε μια συνθήκη που οι δημοσκοπήσεις φέρνουν την ΕΛ.Α.Σ παγιωμένη στη δεύτερη θέση, αλλά σημειώνοντας μικρές απώλειες και σίγουρα χωρίς ανοδική φορά, στοιχείο, που κατά ασφαλείς πληροφορίες, έχουν πυροδοτήσει ντόμινο βελτιωτικών αλλαγών στην Αμαλίας, με πρώτο το ανακάτεμα της τράπουλας ως προς τα πρόσωπα που στελεχώνουν σε καίριες θέσεις τον νέο κομματικό φορέα.
Υπό αυτήν την έννοια, δεν ήταν λίγοι, όσοι ανέγνωσαν το δίλημμα του Αλέξη Τσίπρα χθες ως μια «εναγώνια προσπάθεια να ανακόψει τη δημοσκοπική κάθοδο», αλλά και μια απόπειρα πόλωσης του κομματικού και κοινωνικού ακροατηρίου γύρω από το πρόσωπό του, σε μια στιγμή που το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει σημάδια οριακής ανάκαμψης και αντοχής απέναντι στην πίεση της ΕΛ.Α.Σ, ενώ στον πολιτικό ορίζοντα διαφαίνεται η έλευση του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, στο οποίο ο Αλέξης Τσίπρας απέδωσε χθες ρόλο ρυθμιστή, αφού υποστήριξε ότι θα αναδιατάξει το υπάρχον πολιτικό σκηνικό.
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