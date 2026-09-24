Μείωση 35% των θανάτων από καρκίνο στις ΗΠΑ

Για το σύνολο των καρκίνων, η πενταετής σχετική επιβίωση σε ασθενείς με απομακρυσμένη νόσο έχει υπερδιπλασιαστεί τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, από 17% στα μέσα της δεκαετίας του 1990 σε 36% την περίοδο 2016-2022