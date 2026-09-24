Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ βρέθηκε νεκρός σε υπνοδωμάτιο της πολυτελούς κλινικής αποτοξίνωσης
Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ βρέθηκε νεκρός σε υπνοδωμάτιο της πολυτελούς κλινικής αποτοξίνωσης
Πηγές που επικαλείται η Daily Mail, υποστηρίζουν ότι η σορός του δεν βρέθηκε πάνω στο κρεβάτι, αλλά σε άλλο σημείο του δωματίου
Σε υπνοδωμάτιο της πολυτελούς κλινικής αποτοξίνωσης εντοπίστηκε νεκρός ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ.
Νέα στοιχεία για τον θάνατο του Γκέρμπερ σε ηλικία 27 ετών, έρχονται στο φως σύμφωνα με δημοσιεύματα ξένων μέσων. Ο γιος της Σίντι Κρόφορντ έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ενώ είχε εισαχθεί στη δομή μόλις το προηγούμενο βράδυ. Πηγές που επικαλείται η Daily Mail, υποστηρίζουν ότι η σορός του δεν βρέθηκε πάνω στο κρεβάτι, αλλά σε άλλο σημείο του δωματίου, χωρίς να διευκρινίσουν ακριβώς πού.
Το ίδιο μέσο, είχε εξασφαλίσει το ηχητικό από την κλήση στο 911 που έγινε από τη δομή στη Σάντα Μόνικα. Σε αυτήν, μια αυτοματοποιημένη φωνή ακούγεται να αναφέρει αρχικά «καρδιακή ανακοπή» και στη συνέχεια «υπερβολική δόση». Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ταχύτητα με την οποία φέρεται να επιδεινώθηκε η κατάστασή του μέσα σε λίγα λεπτά. Η πρώτη κλήση έγινε στις 9:35 το πρωί της Κυριακής για περιστατικό καρδιακής ανακοπής. Μόλις τρία λεπτά αργότερα, το περιστατικό αναβαθμίστηκε σε «υπερβολική δόση».
Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση του ηχητικού της κλήσης, πηγές από το περιβάλλον του μοντέλου ανέφεραν την Τρίτη στο TMZ ότι γιατρός φέρεται να του συνταγογραφούσε κεταμίνη, παρά το γεγονός ότι γνώριζε το παρελθόν του με τη συγκεκριμένη ουσία. Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, στενοί φίλοι του Πρίσλεϊ φέρεται να είναι εξοργισμένοι με το γεγονός ότι ο γιατρός συνέχιζε να του συνταγογραφεί κεταμίνη, ενώ γνώριζε ότι αντιμετώπιζε επί χρόνια προβλήματα εθισμού.
Ο μοναχογιός της Κρόφορντ και του επιχειρηματία Γκέρμπερ πέθανε, έπειτα από πολυετή μάχη με τον εθισμό, τις κρίσεις πανικού και προβλήματα ψυχικής υγείας. Ο Ιατροδικαστής της Κομητείας του Λος Άντζελες δεν έχει ακόμη προσδιορίσει την επίσημη αιτία θανάτου, αν και η νεκροψία είχε ολοκληρωθεί μέχρι το πρωί της Δευτέρας.
Η κλινική αποτοξίνωσης των 7,7 εκατομμυρίων δολαρίων όπου έκανε θεραπεία
Η κλινική στην οποία έμενε ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο ερωτημάτων σχετικά με τον θάνατό του. Πρόκειται για την τριώροφη κλινική Resolutions Living, αξίας 7,7 εκατομμυρίων δολαρίων, στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνιας. Το κέντρο επικεντρώνεται στην υποστήριξη ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα εθισμού και ψυχικής υγείας, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Page Six.
Όπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα της κλινικής, στόχος της είναι να προσφέρει στους φιλοξενούμενούς της «ηρεμία και γαλήνη». Σε ό,τι αφορά τα προγράμματα θεραπείας, όσοι επιλέγουν να συμμετάσχουν σε ένα από τα τρία στάδια αποκατάστασης έχουν τη δυνατότητα να το προσαρμόσουν στις προσωπικές τους ανάγκες, θέτοντας στόχους, προσφέροντας εθελοντική εργασία και πραγματοποιώντας ασκήσεις ενδυνάμωσης του χαρακτήρα τους, υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένου προσωπικού.
Στην ομάδα των εργαζομένων περιλαμβάνονται πιστοποιημένοι σύμβουλοι, γιατροί, ψυχίατροι, ψυχολόγοι, θεραπευτές, εκπαιδευτές γιόγκα, βελονιστής και υπνοθεραπευτής. Οι εγκαταστάσεις της κλινικής περιλαμβάνουν, εκτός από τους χώρους διαμονής των φιλοξενούμενων, κινηματογραφική αίθουσα, γυμναστήριο και πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα.
Νέα στοιχεία για τον θάνατο του Γκέρμπερ σε ηλικία 27 ετών, έρχονται στο φως σύμφωνα με δημοσιεύματα ξένων μέσων. Ο γιος της Σίντι Κρόφορντ έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ενώ είχε εισαχθεί στη δομή μόλις το προηγούμενο βράδυ. Πηγές που επικαλείται η Daily Mail, υποστηρίζουν ότι η σορός του δεν βρέθηκε πάνω στο κρεβάτι, αλλά σε άλλο σημείο του δωματίου, χωρίς να διευκρινίσουν ακριβώς πού.
Presley Gerber was discovered dead 'in a bedroom' at luxurious rehab facility after going into cardiac arrest https://t.co/r4K6p6XKB1— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 24, 2026
Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση του ηχητικού της κλήσης, πηγές από το περιβάλλον του μοντέλου ανέφεραν την Τρίτη στο TMZ ότι γιατρός φέρεται να του συνταγογραφούσε κεταμίνη, παρά το γεγονός ότι γνώριζε το παρελθόν του με τη συγκεκριμένη ουσία. Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, στενοί φίλοι του Πρίσλεϊ φέρεται να είναι εξοργισμένοι με το γεγονός ότι ο γιατρός συνέχιζε να του συνταγογραφεί κεταμίνη, ενώ γνώριζε ότι αντιμετώπιζε επί χρόνια προβλήματα εθισμού.
Ο μοναχογιός της Κρόφορντ και του επιχειρηματία Γκέρμπερ πέθανε, έπειτα από πολυετή μάχη με τον εθισμό, τις κρίσεις πανικού και προβλήματα ψυχικής υγείας. Ο Ιατροδικαστής της Κομητείας του Λος Άντζελες δεν έχει ακόμη προσδιορίσει την επίσημη αιτία θανάτου, αν και η νεκροψία είχε ολοκληρωθεί μέχρι το πρωί της Δευτέρας.
Η κλινική αποτοξίνωσης των 7,7 εκατομμυρίων δολαρίων όπου έκανε θεραπεία
Η κλινική στην οποία έμενε ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο ερωτημάτων σχετικά με τον θάνατό του. Πρόκειται για την τριώροφη κλινική Resolutions Living, αξίας 7,7 εκατομμυρίων δολαρίων, στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνιας. Το κέντρο επικεντρώνεται στην υποστήριξη ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα εθισμού και ψυχικής υγείας, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Page Six.
Όπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα της κλινικής, στόχος της είναι να προσφέρει στους φιλοξενούμενούς της «ηρεμία και γαλήνη». Σε ό,τι αφορά τα προγράμματα θεραπείας, όσοι επιλέγουν να συμμετάσχουν σε ένα από τα τρία στάδια αποκατάστασης έχουν τη δυνατότητα να το προσαρμόσουν στις προσωπικές τους ανάγκες, θέτοντας στόχους, προσφέροντας εθελοντική εργασία και πραγματοποιώντας ασκήσεις ενδυνάμωσης του χαρακτήρα τους, υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένου προσωπικού.
Στην ομάδα των εργαζομένων περιλαμβάνονται πιστοποιημένοι σύμβουλοι, γιατροί, ψυχίατροι, ψυχολόγοι, θεραπευτές, εκπαιδευτές γιόγκα, βελονιστής και υπνοθεραπευτής. Οι εγκαταστάσεις της κλινικής περιλαμβάνουν, εκτός από τους χώρους διαμονής των φιλοξενούμενων, κινηματογραφική αίθουσα, γυμναστήριο και πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα.
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