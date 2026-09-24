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Οι Beach Boys ακύρωσαν ξαφνικά τρεις συναυλίες μία ημέρα πριν την επιστροφή τους στη σκηνή
Οι Beach Boys ακύρωσαν ξαφνικά τρεις συναυλίες μία ημέρα πριν την επιστροφή τους στη σκηνή
Τον Ιούλιο ο frontman Μάικ Λοβ είχε ανακοινώσει πως θα έκαναν ένα διάλειμμα για να γεμίσουν μπαταρίες και θα επέφτρεφαν ακόμη πιο δυνατοί - Τα αίτια για τις ακυρώσεις παραμένουν άγνωστα
Τρεις από τις προγραμματισμένες τους συναυλίες ακύρωσαν οι Beach Boys μία ημέρα πριν από την επιστροφή τους στη σκηνή, έπειτα από παύση δύο μηνών.
Το συγκρότημα επρόκειτο να εμφανιστεί την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου στο Big E Arena στο West Springfield της Μασαχουσέτης, ενώ θα ακολουθούσε συναυλία την Παρασκευή στο Univest Performance Center στο Quakertown της Πενσιλβάνια και δύο ημέρες αργότερα εμφάνιση στο Alabama Theatre στο Myrtle Beach της Νότιας Καρολίνας.
Παρόλα αυτά, και οι τρεις συναυλίες ακυρώθηκαν, με τόσο το Univest Performance Center όσο και το Alabama Theatre να επικαλούνται «περιστάσεις πέρα από τον έλεγχο» των χώρων για την απόφαση αυτή, σύμφωνα με το Page Six.
Οι ακυρώσεις προκάλεσαν αίσθηση, καθώς τον Ιούλιο ο frontman Μάικ Λοβ είχε ανακοινώσει πως θα έκαναν ένα διάλειμμα για να γεμίσουν μπαταρίες και θα επέφτρεφαν ακόμη πιο δυνατοί: «Περνάμε υπέροχα εκεί έξω και, για να συνεχίσουμε να κρατάμε τις καλές δονήσεις δυνατές, θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα για να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας πριν επιστρέψουμε στον δρόμο τον Σεπτέμβριο», είχε πει.
Παρόλα αυτά, τα μέλη του συγκροτήματος αλλά και οι εκπρόσωποί τους δεν έχουν προχωρήσει σε καμία σχετική δήλωση, με τα αίτια να παραμένουν άγνωστα.
Η επόμενη συναυλία, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της μπάντας είναι στις 9 Οκτωβρίου στο Grossinger Motors Arena στο Ιλινόις και αναμένεται να ακολουθήσουν εμφανίσεις στο Σινσινάτι του Οχάιο και στο Νάσβιλ του Τενεσί.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Το συγκρότημα επρόκειτο να εμφανιστεί την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου στο Big E Arena στο West Springfield της Μασαχουσέτης, ενώ θα ακολουθούσε συναυλία την Παρασκευή στο Univest Performance Center στο Quakertown της Πενσιλβάνια και δύο ημέρες αργότερα εμφάνιση στο Alabama Theatre στο Myrtle Beach της Νότιας Καρολίνας.
Παρόλα αυτά, και οι τρεις συναυλίες ακυρώθηκαν, με τόσο το Univest Performance Center όσο και το Alabama Theatre να επικαλούνται «περιστάσεις πέρα από τον έλεγχο» των χώρων για την απόφαση αυτή, σύμφωνα με το Page Six.
Beach Boys abruptly cancel several concerts just one day before returning to stage https://t.co/1ilmYgFrLU pic.twitter.com/3DD1DA52Gj— Page Six (@PageSix) September 24, 2026
Οι ακυρώσεις προκάλεσαν αίσθηση, καθώς τον Ιούλιο ο frontman Μάικ Λοβ είχε ανακοινώσει πως θα έκαναν ένα διάλειμμα για να γεμίσουν μπαταρίες και θα επέφτρεφαν ακόμη πιο δυνατοί: «Περνάμε υπέροχα εκεί έξω και, για να συνεχίσουμε να κρατάμε τις καλές δονήσεις δυνατές, θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα για να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας πριν επιστρέψουμε στον δρόμο τον Σεπτέμβριο», είχε πει.
Παρόλα αυτά, τα μέλη του συγκροτήματος αλλά και οι εκπρόσωποί τους δεν έχουν προχωρήσει σε καμία σχετική δήλωση, με τα αίτια να παραμένουν άγνωστα.
Η επόμενη συναυλία, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της μπάντας είναι στις 9 Οκτωβρίου στο Grossinger Motors Arena στο Ιλινόις και αναμένεται να ακολουθήσουν εμφανίσεις στο Σινσινάτι του Οχάιο και στο Νάσβιλ του Τενεσί.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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