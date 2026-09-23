Ο διάλογος της νοσηλεύτριας με τη Γάκα στις τελευταίες στιγμές του Μαζωνάκη: «Δεν τον βλέπω καλά» - «Δεν θα μου πεις εσύ, εγώ είμαι γιατρός»
ΕΛΛΑΔΑ
Γιώργος Μαζωνάκης Ηλίας Θεοδωρόπουλος Ιωάννα Γάκα Κολωνάκι Πλασμαφαίρεση

Ο διάλογος της νοσηλεύτριας με τη Γάκα στις τελευταίες στιγμές του Μαζωνάκη: «Δεν τον βλέπω καλά» - «Δεν θα μου πεις εσύ, εγώ είμαι γιατρός»

Η 53χρονη νοσηλεύτρια που βρισκόταν μέσα στο δωμάτιο της πλασμαφαίρεσης φέρεται να είδε το χέρι του τραγουδιστή να «τινάζεται» και προειδοποίησε την Ιωάννα Γάκα - Οι κλήσεις στον κατασκευαστή του απινιδωτή και το τηλεφώνημα σε αναισθησιολόγο για «μέθη» και «αντίδοτο»

Ο διάλογος της νοσηλεύτριας με τη Γάκα στις τελευταίες στιγμές του Μαζωνάκη: «Δεν τον βλέπω καλά» - «Δεν θα μου πεις εσύ, εγώ είμαι γιατρός»
Μαρίνος Αλειφέρης, Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
108 ΣΧΟΛΙΑ
Έναν κρίσιμο διάλογο που φέρεται να εκτυλίχθηκε μέσα στο δωμάτιο της πλασμαφαίρεσης, λίγο πριν φύγει από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης, έχουν πλέον στη διάθεσή τους οι Αρχές, καθώς επιχειρούν να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό τις τελευταίες στιγμές του τραγουδιστή στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η μαρτυρία μιας 53χρονης νοσηλεύτριας, της Ε.Θ., η οποία πραγματοποιούσε θεραπευτικά μασάζ και βρισκόταν μέσα στον χώρο όπου γινόταν η διαδικασία στον Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το protothema.gr, η 53χρονη είδε κάποια στιγμή ένα από τα χέρια του τραγουδιστή να «τινάζεται». Η εικόνα του την ανησύχησε και απευθύνθηκε αμέσως στην Ιωάννα Γάκα. «Δεν τον βλέπω καλά», φέρεται να της είπε.

Η απάντηση της 56χρονης γιατρού, σύμφωνα με τη μαρτυρία, ήταν: «Δεν θα μου πεις εσύ, εγώ είμαι γιατρός».

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης εξέπεμπε συνεχόμενα alerts, ενώ η κατάσταση του τραγουδιστή είχε ήδη αρχίσει να προκαλεί έντονη ανησυχία στους ανθρώπους που βρίσκονταν στον χώρο.

Οι δύο κλήσεις για τον απινιδωτή

Οι κινήσεις που ακολούθησαν βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο της έρευνας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Ιωάννα Γάκα πραγματοποίησε δύο τηλεφωνικές κλήσεις στον κατασκευαστή του απινιδωτή, προκειμένου να λάβει οδηγίες για τη χρήση του.

Μάλιστα, η επικοινωνία φέρεται να έγινε με ανοιχτή ακρόαση, ώστε όσοι βρίσκονταν μέσα στο ιατρείο να ακούν τις οδηγίες για τη λειτουργία της συσκευής.

Οι δύο γιατροί, Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος, έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση, ενώ η έρευνα συνεχίζεται με τις Αρχές να εξετάζουν, μεταξύ άλλων, τις αντιδράσεις στα alerts του μηχανήματος, τις ενέργειες που έγιναν μετά την επιδείνωση της κατάστασης του Μαζωνάκη και τον χρόνο κατά τον οποίο ζητήθηκε η συνδρομή του ΕΚΑΒ.

Κλείσιμο

Το κρίσιμο τηλεφώνημα στην αναισθησιολόγο

Ακόμη πιο κρίσιμο θεωρείται ένα τηλεφώνημα που, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, έγινε περίπου στις 16:15, λίγα λεπτά πριν κληθεί το ΕΚΑΒ. Η κλήση είχε διάρκεια μόλις λίγων δευτερολέπτων και έγινε από γυναίκα που βρισκόταν μέσα στο ιατρείο προς αναισθησιολόγο ιδιωτικού νοσοκομείου.

Η συγκεκριμένη γιατρός είναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εξωτερική συνεργάτιδα και καλείται σε έκτακτες περιπτώσεις.

Το περιεχόμενο της συνομιλίας που έχει τεθεί υπόψη των Αρχών παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η γυναίκα από το ιατρείο φέρεται να είπε: «Έχω χορηγήσει σε ασθενή μέθη (αναισθητική ουσία). Έχω χορηγήσει και το αντίδοτο. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να δώσω σε αυτή την περίπτωση;».

Η επικοινωνία αυτή αποτελεί πλέον ένα από τα κρίσιμα κομμάτια του παζλ που επιχειρούν να συνθέσουν οι ερευνητές.
Μαρίνος Αλειφέρης, Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
108 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Nova more: Η πρόταση της Nova που κερδίζει τους καταναλωτές

Η εποχή της ταχύτητας και της συνδεσιμότητας, φέρνει την ανάγκη για πολλά περισσότερα από απλώς μια καλή τιμή. Το Nova more έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτή την ανάγκη: Η ολοκληρωμένη πρόταση της Nova, ενώνει Internet, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, προσθέτοντας, παράλληλα, υπηρεσίες και δυνατότητες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης