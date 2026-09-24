Ριάνα: Η εντυπωσιακή εμφάνιση στο Παρίσι με ημιδιάφανη μπλούζα και μεταλλιζέ φούστα
Ριάνα: Η εντυπωσιακή εμφάνιση στο Παρίσι με ημιδιάφανη μπλούζα και μεταλλιζέ φούστα
Η τραγουδίστρια βρέθηκε στη «Πόλη του Φωτός» για τη συναυλία της Σελίν Ντιόν
Με ημιδιάφανη μεταλλιζέ δημιουργία εθεάθη η Ριάνα στο Παρίσι τραβώντας τα βλέμματα με την ενδυματολογική της επιλογή.
Η 38χρονη ποπ σταρ εμφανίστηκε την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου σε εστιατόριο, μετά τη συναυλία της Σελίν Ντιόν, φορώντας ένα σύνολο του οίκου Ferragamo από τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026, η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου.
Η Ριάνα επέλεξε ένα σύνολο, το οποίο αποτελούνταν από ένα ημιδιάφανο τοπ με μανίκια με βολάν και ψηλή λαιμόκοψη. Το κάτω μέρος ολοκληρωνόταν με μεταλλιζέ πλισέ φούστα, η οποία κατέληγε σε ένα ιδιαίτερο σφιχτό τελείωμα. Η τραγουδίστρια ολοκλήρωσε το look της με τις μαύρες σατέν γόβες και γυαλιά ηλίου.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία
Φωτογραφίες: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Η 38χρονη ποπ σταρ εμφανίστηκε την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου σε εστιατόριο, μετά τη συναυλία της Σελίν Ντιόν, φορώντας ένα σύνολο του οίκου Ferragamo από τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026, η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου.
Η Ριάνα επέλεξε ένα σύνολο, το οποίο αποτελούνταν από ένα ημιδιάφανο τοπ με μανίκια με βολάν και ψηλή λαιμόκοψη. Το κάτω μέρος ολοκληρωνόταν με μεταλλιζέ πλισέ φούστα, η οποία κατέληγε σε ένα ιδιαίτερο σφιχτό τελείωμα. Η τραγουδίστρια ολοκλήρωσε το look της με τις μαύρες σατέν γόβες και γυαλιά ηλίου.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία
Rihanna leaving César restaurant tonight. pic.twitter.com/TiUsTHj0f9— 𝖌𝖆𝖇 (@gabgonebad) September 24, 2026
Φωτογραφίες: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
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