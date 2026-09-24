Η Εθνική παίζει στον Alpha



Ο Alpha θα βρίσκεται και πάλι στο πλευρό της γαλανόλευκης, στη νέα πρόκληση που έχει μπροστά της, την παρθενική της συμμετοχή στο Α΄ Γκρουπ Δυναμικότητας του UEFA Nations League.

Τέσσερα σπουδαία παιχνίδια σε 14 ημέρες, με τα εντός έδρας ματς να διεξάγονται στην Θεσσαλονίκη. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει, για τον 2ο όμιλο της ελίτ του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, τα μεγαθήρια Γερμανία και Ολλανδία, αλλά η εκκίνηση θα γίνει στο Βελιγράδι απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία.

Απόψε, στις 21:45, ο Alpha θα μεταδώσει, απευθείας από το στάδιο «Ράικο Μίτιτς» τον αγώνα Σερβία – Ελλάδα. Στην περιγραφή θα είναι ο Ισίδωρος Πρίντεζης και δίπλα του στο σχόλιο - ανάλυση θα βρίσκεται ο Πρωταθλητής Ευρώπης του 2004 Νίκος Νταμπίζας. Το ρεπορτάζ από τον αγωνιστικό χώρο θα μεταφέρει ο Σπύρος Νάσιος.

Πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης, στις 21:00, ο Άγγελος Στυλιάδης θα υποδεχθεί στο πλατό της Pre Game εκπομπής τον πρώην διεθνή τερματοφύλακα, Αντώνη Νικοπολίδη. Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθεί η Post Game εκπομπή με όλα τα παραλειπόμενα και τις συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών.



Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 21:45 η Ελλάδα φιλοξενείται από την Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ, παιχνίδι που θα παρακολουθήσουμε απευθείας από τον Alpha σε περιγραφή Ισίδωρου Πρίντεζη, σχόλιο Νίκου Νταμπίζα και το ρεπορτάζ από τον αγωνιστικό χώρο θα μεταφέρει ο Σπύρος Νάσιος.

Στις 21:00, ο Άγγελος Στυλιάδης θα φιλοξενήσει στην Pre game εκπομπή τον προπονητή του ΟΦΗ, Χρήστο Κόντη και αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα στην Post Game εκπομπή παραλειπόμενα και συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών.

Δείτε το trailer εδώ

Ο Alpha θα μεταδώσει κι άλλες σημαντικές αναμετρήσεις για την ίδια διοργάνωση.

Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, στις 21:45, Ιταλία – Βέλγιο, σε περιγραφή Άγγελου Στυλιάδη, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στις 21:45, Αγγλία – Ισπανία σε περιγραφή Άγγελου Στυλιάδη και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, στις 19:00, Σερβία – Ολλανδία σε περιγραφή Ηλία Βλάχου.

Δείτε το trailer εδώ

Το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων αναλυτικά: