«Η ζωή σου είναι λίγη»: Ο 38χρονος πυροβόλησε δύο φορές με καραμπίνα κατά της πρώην συντρόφου του στη Καλαμάτα
«Η ζωή σου είναι λίγη»: Ο 38χρονος πυροβόλησε δύο φορές με καραμπίνα κατά της πρώην συντρόφου του στη Καλαμάτα
Συνελήφθη μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή - Την προηγούμενη ημέρα την είχε φωτογραφήσει χωρίς τη θέλησή της, ενώ πριν την επίθεση την απείλησε τηλεφωνικώς
Ένα εφιαλτικό περιστατικό και παρ’ ολίγον γυναικοκτονία σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (23/9) στην Καλαμάτα, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία. Ένας 38χρονος, ο οποίος επιτέθηκε και πυροβόλησε με καραμπίνα κατά της 25χρονης πρώην συντρόφου του, αφού πρώτα την είχε απειλήσει ευθέως για τη ζωή της.
Όλα ξεκίνησαν σήμερα το πρωί, την ώρα που η 25χρονη ήταν πεζή επί της οδού Ξενοφώντος και πήγαινε προς τη δουλειά της στην οδό Αριστομένους. Ο 38χρονος, με τον οποίο διατηρούσε σχέση δύο ετών και είχαν χωρίσει πριν από περίπου ένα μήνα, παρακολουθούσε τις κινήσεις της.
Μόλις δέκα λεπτά πριν από την αιματηρή επίθεση, ο δράστης φρόντισε να καταστήσει σαφείς τις προθέσεις του, της τηλεφώνησε και την απείλησε υποστηρίζοντας πως «Η ζωή σου είναι λίγη». Οι απειλές αυτές αποτέλεσαν την κορύφωση μιας συστηματικής ενόχλησης, καθώς ήδη από το προηγούμενο απόγευμα ο 38χρονος είχε φωτογραφίσει τη γυναίκα χωρίς τη θέλησή της.
Λίγο πριν τις 8 το πρωί, ο δράστης προσπέρασε την κοπέλα με το αυτοκίνητό του. Σταμάτησε σε απόσταση μόλις δέκα μέτρων, αποβιβάστηκε κρατώντας ένα δίκαννο, το όπλισε ψύχραιμα και κινήθηκε εναντίον της. Στη συνέχεια, πυροβόλησε σε ευθεία βολή προς το μέρος της δύο φορές. Από καθαρή τύχη, τα σκάγια δεν πέτυχαν τη 25χρονη, η οποία γλίτωσε από θαύμα.
Αμέσως μετά, ο 38χρονος επιβιβάστηκε στο όχημά του και τράπηκε σε φυγή. Κατά τη διάρκεια της πορείας του στην οδό Λυκούργου, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα προσκρούοντας σε φορτηγό, ωστόσο εγκατέλειψε το σημείο. Λίγο αργότερα αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τον εντόπισαν σε περιοχή της Καλαμάτας και τον συνέλαβαν. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή απειλή, παράβαση των νομοθεσιών για τα όπλα, περί προσωπικών δεδομένων και του Κ.Ο.Κ.
Στην κατοχή είχε το δίκαννο, το οποίο ο δράστης είχε κρύψει στο υπόγειο πολυκατοικίας συγγενικού του προσώπου. Όπως διαπιστώθηκε, το κυνηγετικό όπλο ανήκε νόμιμα στον 68χρονο πατέρα του δράστη, ο οποίος προσήλθε αυτοβούλως στην Αστυνομία και συνελήφθη επίσης για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.
Όλα ξεκίνησαν σήμερα το πρωί, την ώρα που η 25χρονη ήταν πεζή επί της οδού Ξενοφώντος και πήγαινε προς τη δουλειά της στην οδό Αριστομένους. Ο 38χρονος, με τον οποίο διατηρούσε σχέση δύο ετών και είχαν χωρίσει πριν από περίπου ένα μήνα, παρακολουθούσε τις κινήσεις της.
Μόλις δέκα λεπτά πριν από την αιματηρή επίθεση, ο δράστης φρόντισε να καταστήσει σαφείς τις προθέσεις του, της τηλεφώνησε και την απείλησε υποστηρίζοντας πως «Η ζωή σου είναι λίγη». Οι απειλές αυτές αποτέλεσαν την κορύφωση μιας συστηματικής ενόχλησης, καθώς ήδη από το προηγούμενο απόγευμα ο 38χρονος είχε φωτογραφίσει τη γυναίκα χωρίς τη θέλησή της.
Λίγο πριν τις 8 το πρωί, ο δράστης προσπέρασε την κοπέλα με το αυτοκίνητό του. Σταμάτησε σε απόσταση μόλις δέκα μέτρων, αποβιβάστηκε κρατώντας ένα δίκαννο, το όπλισε ψύχραιμα και κινήθηκε εναντίον της. Στη συνέχεια, πυροβόλησε σε ευθεία βολή προς το μέρος της δύο φορές. Από καθαρή τύχη, τα σκάγια δεν πέτυχαν τη 25χρονη, η οποία γλίτωσε από θαύμα.
Αμέσως μετά, ο 38χρονος επιβιβάστηκε στο όχημά του και τράπηκε σε φυγή. Κατά τη διάρκεια της πορείας του στην οδό Λυκούργου, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα προσκρούοντας σε φορτηγό, ωστόσο εγκατέλειψε το σημείο. Λίγο αργότερα αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τον εντόπισαν σε περιοχή της Καλαμάτας και τον συνέλαβαν. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή απειλή, παράβαση των νομοθεσιών για τα όπλα, περί προσωπικών δεδομένων και του Κ.Ο.Κ.
Στην κατοχή είχε το δίκαννο, το οποίο ο δράστης είχε κρύψει στο υπόγειο πολυκατοικίας συγγενικού του προσώπου. Όπως διαπιστώθηκε, το κυνηγετικό όπλο ανήκε νόμιμα στον 68χρονο πατέρα του δράστη, ο οποίος προσήλθε αυτοβούλως στην Αστυνομία και συνελήφθη επίσης για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.
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