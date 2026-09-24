‘Η εμείς ή κανείς: ένα βολικό δίλημμα

Υπάρχει όμως μία μεγάλη διαφορά, αφού το παλιό δίλημμα αφορούσε το ποιος θα αναλάμβανε τη διακυβέρνηση, ενώ τώρα μιλάμε μάλλον για το τρόπαιο της αξιωματικής αντιπολίτευσης.Βεβαίως, ο Αλέξης Τσίπρας φρόντισε να καλύψει την αδυναμία της ΕΛΑΣ να αντιμετωπίσει τη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη πίσω από τον δεύτερο γύρο των εκλογών, υπονοώντας ότι αν είναι δεύτερος και με κάποια διαφορά σχετικά μικρή από τον πρώτο, τότε οι ψηφοφόροι στα αριστερά της ΝΔ θα εγκαταλείψουν τα κόμματά τους και θα στηρίξουν το δικό του, με μοναδικό στόχο να αλλάξει χέρια η διακυβέρνηση.Μία τέτοια στρατηγική μπορεί να ακουμπά στις διαθέσεις μίας μερίδας των ψηφοφόρων της Κεντροαριστεράς, αλλά σίγουρα αυτό δεν αρκεί για να περάσει η εκλογική πρωτιά στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να επαινεί δημοσίως και να εύχεται το καλύτερο στον Αντώνη Σαμαρά, μιας και γνωρίζει ότι μόνον η ΝΔ και όχι ο ίδιος θα πάθει ζημιά από το υπό δημιουργία κόμμα του, αλλά η δημοσκοπική αλήθεια είναι ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν επικοινωνεί με το 28,3% της ΝΔ στις ευρωεκλογές, αλλά με το 40,6% των εθνικών εκλογών του 2023, που περιλαμβάνει πλέον αρκετούς δυσαρεστημένους ψηφοφόρους. Τι θα πράξουν οι ψηφοφόροι αυτοί, αν σε ένα ενδεχόμενο δεύτερο εκλογικό γύρο το δίλημμα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας; Θα προτιμήσουν να επιλέξουν τον Αλέξη Τσίπρα ή απλώς θα συσπειρωθούν και πάλι γύρω από το κυβερνών κόμμα, ανεξάρτητα του τι θα έχουν ψηφίσει την πρώτη Κυριακή; Η απάντηση είναι μάλλον αυτονόητη: πιο εύκολα θα επανατοποθετηθούν υπέρ της ΝΔ, εφόσον το έχουν ξανακάνει. Μάλιστα, όσο χειρότερο είναι το αποτέλεσμα για τη Νέα Δημοκρατία στις πρώτες εκλογές, τόσο μεγαλύτερη θα είναι ενδεχομένως η επανασυσπείρωση στην δεύτερη κάλπη, κατά το πρότυπο του 2012.Από την άλλη πλευρά, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό των αναποφάσιστων είναι παλιοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι δεν ενθουσιάστηκαν με την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, ούτε με τις επιλογές των νέων και άφθαρτων τομεαρχών, οι οποίοι έκαναν ουκ ολίγες γκέλες στις τηλεοπτικές εμφανίσεις τους. Το δε «εμείς ή κανείς», με τον Κανένα στα γκάλοπ να βρίσκεται ακόμη στα …ύψη, κάθε άλλο παρά επιβεβαιώνει στην παρούσα φάση το αισιόδοξο σενάριο της ΕΛΑΣ.Οι ψηφοφόροι εν τω μεταξύ του ΠΑΣΟΚ δεν είναι, ως φαίνεται ένα εύκολο πεδίο για την ΕΛΑΣ. Καταρχάς εξακολουθούν να είναι …τριχασμένοι στα γκάλοπ όσον αφορά στις μελλοντικές συνεργασίες- που κάτι δείχνει…. Όπως είναι γνωστό, το 30% δεν θα έλεγε όχι σε μία συνεργασία με τη ΝΔ, το 40% θέλει αυτόνομη πορεία και μόνον ο ένας στους τρεις καλοβλέπει το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Τα ίδια και χειρότερα ισχύουν για τους ψηφοφόρους των κομμάτων που προέκυψαν από τις διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και για τους εναπομείναντες της Κουμουνδούρου.Επομένως, το δίλημμα του Αλέξη Τσίπρα είναι βολικό μόνον για τον ίδιο και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αφού αν υπερισχύσει στην κάλπη, τότε ο ιδρυτής της ΕΛΑΣ θα είναι ο επόμενος αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ο πρωθυπουργός θα συνεχίσει να έχει το γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου.Βεβαίως, αυτό που ισχύει για όλους τους ανθρώπους, ισχύει και για τους πολιτικούς αρχηγούς: όταν κάνουν σχέδια, ο Θεός γελά. Είμαστε στην αρχή ενός πολύ δύσκολου φθινοπώρου, που μπορεί να μας οδηγήσει σε έναν πρωτοφανώς σκληρό χειμώνα, σε ό,τι αφορά το κόστος της ζωής. Όλα, μα όλα τα κόμματα, πρέπει να έχουν στο νου τους ότι με τις τιμές των καυσίμων στα ύψη, οι πολίτες δεν έχουν την πολυτέλεια να παρακολουθούν τηλεοπτικές αναμετρήσεις για το ποιος υπόσχεται τι, ούτε για τις σπόντες ή τις ύβρεις που πετάει ο ένας στον άλλον. Και όταν θα φτάσουμε στην άνοιξη ή στις αρχές του καλοκαιριού για το πρώτο ραντεβού με την κάλπη, μπορεί να ξαναδούμε εκλογικά φαινόμενα που τον Μάιο του 2012 θεωρούσαμε ότι δεν θα ξαναβλέπαμε ποτέ.