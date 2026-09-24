«Ε, όχι και ο Αρβανίτης!»: Η απάντηση Γεωργιάδη μετά το «να παραιτηθεί ο υπουργός του μπάφου»

Τίποτε δεν με ενοχλεί περισσότερο από την υποκρισία. Εγώ προχθές στο @action24tv έκανα προφανώς χιούμορ με την φράση που χρησιμοποίησα. Ήθελα απλώς να δείξω πόσο παράλογη είναι η συζήτηση που προσπαθούν με το ζόρι ορισμένοι να ανοίξουν, ότι δήθεν δηλ θα μπορούσε μετά τις εκλογές… pic.twitter.com/T3GJWuWpkE