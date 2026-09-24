Καρυστιανού: Θα φύγω από την Ελλάδα εάν δεν μπούμε στη Βουλή, για μένα θα έχει τελειώσει

ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, όσον αφορά το εάν η κάθοδός της στην πολιτική κόστισε στο κίνημα των

, η Μαρία Καρυστιανού σημείωσε πως δεν θεωρεί ότι η απόφασή της αυτή επηρέασε την πορεία του.

σημείωσε μεταξύ άλλων.

«Για εμένα είναι η εξέλιξη του κινήματος. Το κίνημα έφτασε μέχρι ένα σημείο, έκανε τις νομικές ενέργειες που έπρεπε να γίνουν και από εκεί και πέρα είναι σε αναμονή»,