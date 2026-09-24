Εγκατέλειψαν το σπίτι τους στον Πύργο η 12χρονη και η μητέρα της μετά την επίθεση που δέχθηκε η ανήλικη από Ρομά
Εγκατέλειψαν το σπίτι τους στον Πύργο η 12χρονη και η μητέρα της μετά την επίθεση που δέχθηκε η ανήλικη από Ρομά
Οι Ρομά θεωρούν υπεύθυνη τη μητέρα για τροχαίο στο οποίο σκοτώθηκε ένας 17χρονος ποδηλάτης - Η γυναίκα αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση με το δυστύχημα
Το σπίτι της αναγκάστηκε να εγκαταλείψει και να φύγει μαζί με την οικογένειά της, η μητέρα από τον Πύργο μετά από σοβαρές απειλές που δέχτηκε για τη ζωή της από Ρομά. Αφορμή για την απόφαση της, σύμφωνα με την ίδια, αποτέλεσε η λανθασμένη σύνδεσή της με το θανατηφόρο τροχαίο της 7ης Σεπτεμβρίου στην περιοχή του Λαμπετίου, όπου έχασε τη ζωή του ένας 17χρονος ποδηλάτης Ρομά.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στην κοινωνία του Πύργου καθώς σύμφωνα με την καταγγελία της ίδιας, η γυναίκα με την οικογένειά της βρέθηκε στο στόχαστρο ανθρώπων που θεωρούν ότι εκείνη ήταν η οδηγός του οχήματος που ενεπλάκη στο δυστύχημα.
Η ίδια αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση με το τροχαίο. Όπως υποστηρίζει δεν οδηγούσε, δεν διαθέτει αυτοκίνητο και δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση.
Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η μητέρα, τέσσερις γυναίκες ακολουθούσαν τη 12χρονη στον δρόμο. Το κορίτσι άλλαζε πεζοδρόμιο προσπαθώντας να τις αποφύγει, ωστόσο εκείνες συνέχιζαν να κινούνται πίσω της. Κάποια στιγμή άρχισε να τρέχει αναζητώντας ασφαλές σημείο, ενώ, κατά την ίδια καταγγελία, στη διάρκεια του περιστατικού εκτοξεύθηκαν προς το μέρος της μπουκάλια και πέτρες.
Μετά την καταγγελία της μητέρας, οι τέσσερις γυναίκες οδηγήθηκαν ενώπιον της Δικαιοσύνης.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στην κοινωνία του Πύργου καθώς σύμφωνα με την καταγγελία της ίδιας, η γυναίκα με την οικογένειά της βρέθηκε στο στόχαστρο ανθρώπων που θεωρούν ότι εκείνη ήταν η οδηγός του οχήματος που ενεπλάκη στο δυστύχημα.
Η ίδια αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση με το τροχαίο. Όπως υποστηρίζει δεν οδηγούσε, δεν διαθέτει αυτοκίνητο και δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση.
Η καταδίωξη της 12χρονης κόρης τηςΣτην καταγγελία της, η μητέρα περιγράφει και ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό με τη 12χρονη κόρη της. Λίγο μετά το τέλος του σχολείου, το κορίτσι την κάλεσε στο τηλέφωνο κλαίγοντας με λυγμούς και ζητώντας της να πάει να τη βοηθήσει, καθώς, όπως της είπε, κάποιοι την ακολουθούσαν και φοβόταν ότι ήθελαν να της κάνουν κακό.
Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η μητέρα, τέσσερις γυναίκες ακολουθούσαν τη 12χρονη στον δρόμο. Το κορίτσι άλλαζε πεζοδρόμιο προσπαθώντας να τις αποφύγει, ωστόσο εκείνες συνέχιζαν να κινούνται πίσω της. Κάποια στιγμή άρχισε να τρέχει αναζητώντας ασφαλές σημείο, ενώ, κατά την ίδια καταγγελία, στη διάρκεια του περιστατικού εκτοξεύθηκαν προς το μέρος της μπουκάλια και πέτρες.
Μετά την καταγγελία της μητέρας, οι τέσσερις γυναίκες οδηγήθηκαν ενώπιον της Δικαιοσύνης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα