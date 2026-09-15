Ο Μακόλεϊ Κάλκιν απέτισε φόρο τιμής στην Κάθριν Ο’Χάρα στα φετινά Emmy: Ήταν πάντα εκεί όταν της το ζητούσα, είπε συγκινημένος
GALA
Μακόλεϊ Κάλκιν Κάθριν Ο' Χάρα Emmy Emmy 2026

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν απέτισε φόρο τιμής στην Κάθριν Ο’Χάρα στα φετινά Emmy: Ήταν πάντα εκεί όταν της το ζητούσα, είπε συγκινημένος

Μαζί του στη σκηνή τη βραδιά των βραβείων βρέθηκαν και οι Άνι Μέρφι και Νταν Λέβι, τα άλλα δύο τηλεοπτικά παιδιά της ηθοποιού που τίμησαν τη μνήμη της

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν απέτισε φόρο τιμής στην Κάθριν Ο’Χάρα στα φετινά Emmy: Ήταν πάντα εκεί όταν της το ζητούσα, είπε συγκινημένος
Η Κάθριν Ο'Χάρα, η οποία έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο σε ηλικία 71 ετών, τιμήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην 78η τελετή απονομής των Βραβείων Emmy από τα τρία τηλεοπτικά της παιδιά: τον Μακόλεϊ Κάλκιν, την 'Ανι Μέρφι και τον Νταν Λέβι.

Ο Κάλκιν άνοιξε τον φόρο τιμής, περιγράφοντας τη μαμά του από το «Μόνος στο Σπίτι» ως «ενθαρρυντική», «ζεστή» και φυσικά, «αστεία», σύμφωνα με το Variety.

«Δεν ήταν απλώς σύζυγος και μητέρα για τον Μπο, τον Μάθιου και τον Λουκ. Ήταν η μαμά μου. Ήταν η μαμά μας. Και κατ' επέκταση, είναι η μαμά όλων μας. Με την ευκαιρία, τηλεφωνήστε στη μητέρα σας απόψε. Σοβαρά. Ας χειροκροτήσουμε τις μαμάδες», είπε επί σκηνής και συνέχισε: «Αλλά, όπως κάθε καλή μαμά, ήταν πάντα εκεί όταν της το ζητούσα. Επειδή αυτή ήταν η Κάθριν. Αυτό έκανε. Ήταν πάντα παρούσα. Και αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε εμείς για εκείνη απόψε. Είμαστε εδώ για εκείνη. Μπορεί να με «ξέχασε» δύο φορές, αλλά εμείς θα τη θυμόμαστε για πάντα».

Δείτε το βίντεο

@entertainmenttonight Macaulay Culkin spoke from the heart as he honored his 'Home Alone' mom, Catherine O'Hara, alongside her ‘Schitt’s Creek’ kids, Annie Murphy and Dan Levy, at the #Emmys. #catherineohara #macaulayculkin #anniemurphy #danlevy ♬ original sound - Entertainment Tonight

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε η Μέρφι η οποία υποδύθηκε την κόρη της, Alexis στην κωμική σειρά «Schitt's Creek». Περιέγραψε το γέλιο της ηθοποιού ως ένα «αδιάκοπο "ναι"», προσθέτοντας ότι «προκαλούσε όποιον το άκουγε να συμμετάσχει και να χαρεί όσο κι εκείνη». Παράλληλα αναφέρθηκε στην αγάπη που εισέπραξε από ανθρώπους που δεν γνώριζε με αφορμή τον θάνατό της.

«Αφού χάσαμε την Κάθριν, μου έδωσαν ένα σημείωμα σε μια πτήση της Air Canada που έλεγε: "Ήταν τόσο ξεχωριστή. Ελπίζω να είσαι καλά"» θυμήθηκε η βραβευμένη ηθοποιός.

Ο Λέβι, ο οποίος είχε το ρόλο του David επίσης στο «Schitt's Creek», είπε: «Το μεγαλύτερο μάθημα που πήρα από την Κάθριν, τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά, ήταν να λέω πάντα "ναι"», αποκάλυψε.

Κλείσιμο
Η βραβευμένη με Emmy σταρ πέθανε στο σπίτι της στο Λος 'Αντζελες, μετά από σύντομη ασθένεια.

Φωτογραφία άρθρου: Reuters

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πριν σβήσουμε το φως του

Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.

Γονιμότητα: Όσα αξίζει να γνωρίζουμε σήμερα για την οικογένεια που ονειρευόμαστε

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης