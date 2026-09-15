Ο Μακόλεϊ Κάλκιν απέτισε φόρο τιμής στην Κάθριν Ο’Χάρα στα φετινά Emmy: Ήταν πάντα εκεί όταν της το ζητούσα, είπε συγκινημένος
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν απέτισε φόρο τιμής στην Κάθριν Ο’Χάρα στα φετινά Emmy: Ήταν πάντα εκεί όταν της το ζητούσα, είπε συγκινημένος
Μαζί του στη σκηνή τη βραδιά των βραβείων βρέθηκαν και οι Άνι Μέρφι και Νταν Λέβι, τα άλλα δύο τηλεοπτικά παιδιά της ηθοποιού που τίμησαν τη μνήμη της
Η Κάθριν Ο'Χάρα, η οποία έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο σε ηλικία 71 ετών, τιμήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην 78η τελετή απονομής των Βραβείων Emmy από τα τρία τηλεοπτικά της παιδιά: τον Μακόλεϊ Κάλκιν, την 'Ανι Μέρφι και τον Νταν Λέβι.
Ο Κάλκιν άνοιξε τον φόρο τιμής, περιγράφοντας τη μαμά του από το «Μόνος στο Σπίτι» ως «ενθαρρυντική», «ζεστή» και φυσικά, «αστεία», σύμφωνα με το Variety.
«Δεν ήταν απλώς σύζυγος και μητέρα για τον Μπο, τον Μάθιου και τον Λουκ. Ήταν η μαμά μου. Ήταν η μαμά μας. Και κατ' επέκταση, είναι η μαμά όλων μας. Με την ευκαιρία, τηλεφωνήστε στη μητέρα σας απόψε. Σοβαρά. Ας χειροκροτήσουμε τις μαμάδες», είπε επί σκηνής και συνέχισε: «Αλλά, όπως κάθε καλή μαμά, ήταν πάντα εκεί όταν της το ζητούσα. Επειδή αυτή ήταν η Κάθριν. Αυτό έκανε. Ήταν πάντα παρούσα. Και αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε εμείς για εκείνη απόψε. Είμαστε εδώ για εκείνη. Μπορεί να με «ξέχασε» δύο φορές, αλλά εμείς θα τη θυμόμαστε για πάντα».
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Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε η Μέρφι η οποία υποδύθηκε την κόρη της, Alexis στην κωμική σειρά «Schitt's Creek». Περιέγραψε το γέλιο της ηθοποιού ως ένα «αδιάκοπο "ναι"», προσθέτοντας ότι «προκαλούσε όποιον το άκουγε να συμμετάσχει και να χαρεί όσο κι εκείνη». Παράλληλα αναφέρθηκε στην αγάπη που εισέπραξε από ανθρώπους που δεν γνώριζε με αφορμή τον θάνατό της.
«Αφού χάσαμε την Κάθριν, μου έδωσαν ένα σημείωμα σε μια πτήση της Air Canada που έλεγε: "Ήταν τόσο ξεχωριστή. Ελπίζω να είσαι καλά"» θυμήθηκε η βραβευμένη ηθοποιός.
Ο Λέβι, ο οποίος είχε το ρόλο του David επίσης στο «Schitt's Creek», είπε: «Το μεγαλύτερο μάθημα που πήρα από την Κάθριν, τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά, ήταν να λέω πάντα "ναι"», αποκάλυψε.
Η βραβευμένη με Emmy σταρ πέθανε στο σπίτι της στο Λος 'Αντζελες, μετά από σύντομη ασθένεια.
Φωτογραφία άρθρου: Reuters
Ο Κάλκιν άνοιξε τον φόρο τιμής, περιγράφοντας τη μαμά του από το «Μόνος στο Σπίτι» ως «ενθαρρυντική», «ζεστή» και φυσικά, «αστεία», σύμφωνα με το Variety.
«Δεν ήταν απλώς σύζυγος και μητέρα για τον Μπο, τον Μάθιου και τον Λουκ. Ήταν η μαμά μου. Ήταν η μαμά μας. Και κατ' επέκταση, είναι η μαμά όλων μας. Με την ευκαιρία, τηλεφωνήστε στη μητέρα σας απόψε. Σοβαρά. Ας χειροκροτήσουμε τις μαμάδες», είπε επί σκηνής και συνέχισε: «Αλλά, όπως κάθε καλή μαμά, ήταν πάντα εκεί όταν της το ζητούσα. Επειδή αυτή ήταν η Κάθριν. Αυτό έκανε. Ήταν πάντα παρούσα. Και αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε εμείς για εκείνη απόψε. Είμαστε εδώ για εκείνη. Μπορεί να με «ξέχασε» δύο φορές, αλλά εμείς θα τη θυμόμαστε για πάντα».
Δείτε το βίντεο
@entertainmenttonight Macaulay Culkin spoke from the heart as he honored his 'Home Alone' mom, Catherine O'Hara, alongside her ‘Schitt’s Creek’ kids, Annie Murphy and Dan Levy, at the #Emmys. #catherineohara #macaulayculkin #anniemurphy #danlevy ♬ original sound - Entertainment Tonight
Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε η Μέρφι η οποία υποδύθηκε την κόρη της, Alexis στην κωμική σειρά «Schitt's Creek». Περιέγραψε το γέλιο της ηθοποιού ως ένα «αδιάκοπο "ναι"», προσθέτοντας ότι «προκαλούσε όποιον το άκουγε να συμμετάσχει και να χαρεί όσο κι εκείνη». Παράλληλα αναφέρθηκε στην αγάπη που εισέπραξε από ανθρώπους που δεν γνώριζε με αφορμή τον θάνατό της.
«Αφού χάσαμε την Κάθριν, μου έδωσαν ένα σημείωμα σε μια πτήση της Air Canada που έλεγε: "Ήταν τόσο ξεχωριστή. Ελπίζω να είσαι καλά"» θυμήθηκε η βραβευμένη ηθοποιός.
Ο Λέβι, ο οποίος είχε το ρόλο του David επίσης στο «Schitt's Creek», είπε: «Το μεγαλύτερο μάθημα που πήρα από την Κάθριν, τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά, ήταν να λέω πάντα "ναι"», αποκάλυψε.
Η βραβευμένη με Emmy σταρ πέθανε στο σπίτι της στο Λος 'Αντζελες, μετά από σύντομη ασθένεια.
Φωτογραφία άρθρου: Reuters
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