Από τι πέθανε η Κάθριν Ο' Χάρα: Η ιατροδικαστική δίνει απαντήσεις για τον θάνατο της κινηματογραφικής μητέρας του «Κέβιν ΜακΚάλιστερ»
Κάθριν Ο' Χάρα αιτία θανάτου

Από τι πέθανε η Κάθριν Ο' Χάρα: Η ιατροδικαστική δίνει απαντήσεις για τον θάνατο της κινηματογραφικής μητέρας του «Κέβιν ΜακΚάλιστερ»

Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στις 30 Ιανουαρίου στα 71 της χρόνια

Γνωστή έγινε η αιτία θανάτου της Κάθριν Ο’Χάρα, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 30 Ιανουαρίου.

Το Γραφείο Ιατροδικαστή της Κομητείας του Λος Άντζελες ανακοίνωσε τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου τα αίτια θανάτου της ηθοποιού. Ως άμεση αιτία θανάτου της Ο’Χάρα καταγράφεται η πνευμονική εμβολή, με τον καρκίνο του ορθού να αναφέρεται ως υποκείμενη αιτία.

Στο πιστοποιητικό θανάτου, που εξασφάλισε το TMZ, σημειώνεται ότι η Ο’Χάρα αποτεφρώθηκε και ότι τα λείψανά της παραδόθηκαν στον σύζυγό της, Ρόμπερτ «Μπο» Γουέλτς.

Η Κάθριν Ο’Χάρα ενσάρκωσε πλήθος εμβληματικών ρόλων στη διάρκεια της καριέρας της, πρωταγωνιστώντας σε σειρές και ταινίες όπως το «Schitt’s Creek», το «Beetlejuice», αλλά και —ίσως πιο χαρακτηριστικά— στον ρόλο της μητέρας του Μακόλεϊ Κάλκιν στις δύο πρώτες ταινίες «Μόνος στο Σπίτι».

Πιο πρόσφατα, απέσπασε υποψηφιότητα για Emmy για τη δουλειά της δίπλα στον Σεθ Ρόγκεν στη σειρά του Apple TV+ «The Studio». Στην πορεία της καριέρας της τιμήθηκε με πολλές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων δύο Emmy, δύο SAG Awards και μία Χρυσή Σφαίρα, ανάμεσα σε άλλα βραβεία.
