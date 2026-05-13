Μακόλεϊ Κάλκιν για Κάθριν Ο' Χάρα: Είχαμε ανοιχτούς λογαριασμούς, νιώθω ότι της χρωστούσα μια χάρη
Δεν μου αρέσει να έχω χρέη, πρόσθεσε ο ηθοποιός αναφερόμενος στην απώλεια της κινηματογραφικής του μητέρας
Ανοιχτούς λογαριασμούς αποκάλυψε ο Μακόλεϊ Κάλκιν πως είχε με την κινηματογραφική του μητέρα, Κάθριν Ο’Χάρα, που έφυγε από τη ζωή πριν από μερικούς μήνες.
Η Ο’Χάρα πέθανε σε ηλικία 71 ετών, από πνευμονική εμβολή, με τον καρκίνο του ορθού να αναφέρεται ως υποκείμενη αιτία. Ο πρωταγωνιστής του Home Alone την είχε αποχαιρετήσει τότε με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, αποκαλώντας την «μαμά» του. Ο Κάλκιν υποδύθηκε τον Κέβιν ΜακΚάλιστερ στο κινηματογραφικό franchise, αρχικά στην εμβληματική ταινία του 1990 και στη συνέχεια στο σίκουελ του 1992, δίπλα στην Ο’Χάρα, η οποία ενσάρκωσε τη μητέρα του, Κέιτ.
Μιλώντας στο Gentleman’s Journal ο Κάλκιν δήλωσε συγκινημένος: «Όταν η Κάθριν πέθανε τον Ιανουάριο, με χτύπησε. Με χτύπησε αρκετά δυνατά, γιατί, ξέρετε, ήταν πολύ νωρίς. Και ένιωσα ότι είχαμε ανοιχτούς λογαριασμούς. Σίγουρα νιώθω ότι είχα ανοιχτούς λογαριασμούς μαζί της, καταλαβαίνετε; Νιώθω ότι της χρωστούσα μια χάρη - και δεν μου αρέσει να έχω χρέη».
Λίγο αφότου είχε γίνει γνωστή η είδηση του θανάτου της ηθοποιού ο Κάλκιν είχε πει το δικό του «αντίο» με μία ανάρτηση στο Instagram: «Μαμά. Νόμιζα ότι είχαμε χρόνο», είχε γράψει τότε. «Ήθελα περισσότερο. Ήθελα να καθίσω σε μια καρέκλα δίπλα σου. Σε άκουσα, αλλά είχα τόσα πολλά ακόμη να πω. Σ’ αγαπώ. Θα σε δω αργότερα», είχε καταλήξει στην ανάρτησή του.
Οι δυο τους είχαν επανενωθεί τον Δεκέμβριο του 2023, σε μια δημόσια εμφάνιση που έμελλε να είναι η τελευταία τους, με αφορμή την απονομή του αστεριού του Κάλκιν στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ. Η Ο’Χάρα είχε εκφωνήσει μια ομιλία στην τελετή, όπου εξήρε την «τέλεια» ερμηνεία του στις ταινίες.
Είχε πει χαρακτηριστικά: «Το Home Alone ήταν, είναι και θα είναι πάντα ένα αγαπημένο παγκόσμιο φαινόμενο... ο λόγος που οικογένειες σε όλο τον κόσμο δεν αφήνουν να περάσει ούτε ένας χρόνος χωρίς να δουν και να αγαπήσουν μαζί το Home Alone είναι ο Μακόλεϊ Κάλκιν».
Χαρακτηρίζοντας την ερμηνεία του Κάλκιν «τέλεια», είχε προσθέσει: «Ξέρω ότι δούλεψες πολύ σκληρά, το ξέρω, αλλά έκανες την υποκριτική να μοιάζει με το πιο φυσικό πράγμα στον κόσμο». Η ίδια είχε τονίσει ότι ο Κάλκιν έφερνε σε κάθε πρότζεκτ του τη «γλυκιά και διαστρεβλωμένη, αλλά απολύτως οικεία αίσθηση του χιούμορ» του, σημειώνοντας: «Είναι σημάδι ευφυΐας σε ένα παιδί και κλειδί επιβίωσης σε κάθε ηλικία».
«Μακόλεϊ, συγχαρητήρια. Αξίζεις τόσο πολύ το αστέρι σου στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ. Και σε ευχαριστώ που συμπεριέλαβες εμένα, την ψεύτικη μαμά σου που σε άφησε μόνο στο σπίτι όχι μία αλλά δύο φορές, για να μοιραστώ αυτή τη χαρούμενη περίσταση. Είμαι τόσο περήφανη για σένα», είχε πει κλείνοντας.
