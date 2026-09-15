Emmy 2026: Η συγκινητική αποθέωση του Μάικλ Τζ. Φοξ και το μήνυμα ελπίδας για το Πάρκινσον
Emmy 2026: Η συγκινητική αποθέωση του Μάικλ Τζ. Φοξ και το μήνυμα ελπίδας για το Πάρκινσον
Αρχικά κράτησα τη διάγνωση μυστική, ανησυχούσα ότι θα επηρέαζε τη δουλειά μου και τις σχέσεις μου με το κοινό, δήλωσε ο ηθοποιός
Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές των Emmy 2026 ήταν η εμφάνιση του Μάικλ Τζ. Φοξ, με το κοινό να τον υποδέχεται όρθιο και τον ίδιο να στέλνει μήνυμα ελπίδας για τη μάχη του με το Πάρκινσον.
Ο 65χρονος ηθοποιός γνώρισε θερμή υποδοχή στην 78η τελετή απονομής, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, όπου τιμήθηκε με το Ανθρωπιστικό Βραβείο Bob Hope. Η ομιλία του αποτέλεσε μία από τις πιο φορτισμένες στιγμές της βραδιάς, καθώς αναφέρθηκε στη μάχη του με τη νόσο και στην προσπάθειά του να στηρίξει την έρευνα για την αντιμετώπισή της.
Ο πέντε φορές βραβευμένος με Emmy Μάικλ Τζ. Φοξ τιμήθηκε για την «καθοριστική συμβολή του στην έρευνα και την ευαισθητοποίηση για τη νόσο του Πάρκινσον». Ο Φοξ ανέβηκε στη σκηνή, αφού προηγουμένως τον είχε προλογίσει η συμπρωταγωνίστριά του στη σειρά «The Good Wife», Τζουλιάνα Μάργκουλις, και ευχαρίστησε την Ακαδημία Τηλεόρασης «για αυτή την τεράστια τιμή».
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Στην ομιλία του αναφέρθηκε στον Μπομπ Χόουπ, προς τιμήν του οποίου θεσπίστηκε το βραβείο, μιλώντας για το παράδειγμα που αποτέλεσε για εκείνον η προσφορά του σπουδαίου καλλιτέχνη. «Διδάχτηκα από το παράδειγμά του. Δεν μπορούσα να ξέρω πόσο θα επηρέαζαν αυτά τα μαθήματα τη δική μου ζωή μέχρι τα τέλη της δεκαετίας των 20 μου, όταν η μοίρα μου επιφύλασσε έναν ρόλο που δεν ήθελα. Αρχικά κράτησα τη διάγνωση μυστική. Ανησυχούσα ότι θα επηρέαζε τη δουλειά μου και τις σχέσεις μου με το κοινό» δήλωσε.
Στη συνέχεια, ο Μάικλ Τζ. Φοξ μίλησε για τη στήριξη που δέχτηκε όταν αποφάσισε να δημοσιοποιήσει τη διάγνωσή του και για τον τρόπο με τον οποίο αυτή επηρέασε τη στάση του απέναντι στη νόσο. «Όμως, έμεινα άναυδος από τη στήριξη όλων σας, ένιωσα τόσο δυνατός και συνειδητοποίησα ότι δεν είχα χάσει αυτό που κάνω. Δεν μπορούσαν να μου το στερήσουν. Και αυτό επειδή με υποστηρίξατε. Κατάλαβα ότι το να αποδεχτώ το Πάρκινσον δεν σήμαινε ότι έπρεπε να παραδοθώ σε αυτό. Σήμαινε ότι έπρεπε να κάνω ό,τι μπορούσα για όλους όσοι ζουν με αυτή την ασθένεια» πρόσθεσε.
Ο πρωταγωνιστής της σειράς «Family Ties» διαγνώστηκε με τη νόσο του Πάρκινσον το 1991, σε ηλικία 29 ετών, ενώ δημοσιοποίησε την κατάστασή του το 1998.
Αναφερόμενος στην προσπάθεια που ξεκίνησε για τη στήριξη της έρευνας, ο ηθοποιός τόνισε: «Ξεκίνησα με σκοπό να αγωνιστώ για τη νόσο και να συγκεντρώσω χρήματα. Βρήκα ανθρώπους να ηγηθούν αυτής της προσπάθειας εκ μέρους μου και υποσχέθηκα να χρηματοδοτήσω την καλύτερη επιστημονική έρευνα στον κόσμο. Είμαι υπερήφανος για την πρόοδο που έχουμε σημειώσει προς όφελος των ασθενών με Πάρκινσον και των οικογενειών τους. Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην οριστική εξάλειψη αυτής της νόσου. Είμαι βαθιά ευγνώμων στο προσωπικό μας, στους δωρητές, στους ερευνητές και πάνω απ' όλα στην κοινότητα των ασθενών που κάνουν εφικτό το έργο μας στο ίδρυμα».
Ο 65χρονος ηθοποιός γνώρισε θερμή υποδοχή στην 78η τελετή απονομής, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, όπου τιμήθηκε με το Ανθρωπιστικό Βραβείο Bob Hope. Η ομιλία του αποτέλεσε μία από τις πιο φορτισμένες στιγμές της βραδιάς, καθώς αναφέρθηκε στη μάχη του με τη νόσο και στην προσπάθειά του να στηρίξει την έρευνα για την αντιμετώπισή της.
Ο πέντε φορές βραβευμένος με Emmy Μάικλ Τζ. Φοξ τιμήθηκε για την «καθοριστική συμβολή του στην έρευνα και την ευαισθητοποίηση για τη νόσο του Πάρκινσον». Ο Φοξ ανέβηκε στη σκηνή, αφού προηγουμένως τον είχε προλογίσει η συμπρωταγωνίστριά του στη σειρά «The Good Wife», Τζουλιάνα Μάργκουλις, και ευχαρίστησε την Ακαδημία Τηλεόρασης «για αυτή την τεράστια τιμή».
Δείτε βίντεο
Michael J. Fox receives standing ovation at 2026 Emmys for Parkinson’s disease advocacy work https://t.co/RBQpj8uFK0 pic.twitter.com/nMiF9fWeHb— New York Post (@nypost) September 15, 2026
Στη συνέχεια, ο Μάικλ Τζ. Φοξ μίλησε για τη στήριξη που δέχτηκε όταν αποφάσισε να δημοσιοποιήσει τη διάγνωσή του και για τον τρόπο με τον οποίο αυτή επηρέασε τη στάση του απέναντι στη νόσο. «Όμως, έμεινα άναυδος από τη στήριξη όλων σας, ένιωσα τόσο δυνατός και συνειδητοποίησα ότι δεν είχα χάσει αυτό που κάνω. Δεν μπορούσαν να μου το στερήσουν. Και αυτό επειδή με υποστηρίξατε. Κατάλαβα ότι το να αποδεχτώ το Πάρκινσον δεν σήμαινε ότι έπρεπε να παραδοθώ σε αυτό. Σήμαινε ότι έπρεπε να κάνω ό,τι μπορούσα για όλους όσοι ζουν με αυτή την ασθένεια» πρόσθεσε.
Ο πρωταγωνιστής της σειράς «Family Ties» διαγνώστηκε με τη νόσο του Πάρκινσον το 1991, σε ηλικία 29 ετών, ενώ δημοσιοποίησε την κατάστασή του το 1998.
Αναφερόμενος στην προσπάθεια που ξεκίνησε για τη στήριξη της έρευνας, ο ηθοποιός τόνισε: «Ξεκίνησα με σκοπό να αγωνιστώ για τη νόσο και να συγκεντρώσω χρήματα. Βρήκα ανθρώπους να ηγηθούν αυτής της προσπάθειας εκ μέρους μου και υποσχέθηκα να χρηματοδοτήσω την καλύτερη επιστημονική έρευνα στον κόσμο. Είμαι υπερήφανος για την πρόοδο που έχουμε σημειώσει προς όφελος των ασθενών με Πάρκινσον και των οικογενειών τους. Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην οριστική εξάλειψη αυτής της νόσου. Είμαι βαθιά ευγνώμων στο προσωπικό μας, στους δωρητές, στους ερευνητές και πάνω απ' όλα στην κοινότητα των ασθενών που κάνουν εφικτό το έργο μας στο ίδρυμα».
Κλείνοντας την ομιλία του, ο Μάικλ Τζ. Φοξ ευχαρίστησε την οικογένειά του, αλλά και τον Μπομπ Χόουπ, σημειώνοντας ότι αμφότεροι του «έδειξαν τον δρόμο».
Ο Φοξ ήταν υποψήφιος στην κατηγορία Καλύτερου Guest Ηθοποιού σε Κωμική Σειρά για τη συμμετοχή του στο «Shrinking». Το βραβείο, ωστόσο, απονεμήθηκε στον Ρομπ Ράινερ, λίγους μήνες μετά τον τραγικό θάνατό του.
Φωτογραφίες: Reuters
Ο Φοξ ήταν υποψήφιος στην κατηγορία Καλύτερου Guest Ηθοποιού σε Κωμική Σειρά για τη συμμετοχή του στο «Shrinking». Το βραβείο, ωστόσο, απονεμήθηκε στον Ρομπ Ράινερ, λίγους μήνες μετά τον τραγικό θάνατό του.
Φωτογραφίες: Reuters
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