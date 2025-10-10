Μάικλ Τζ. Φοξ για τη μάχη του με το Πάρκινσον: Ξυπνάω και ακούω τι μήνυμα μου δίνει το σώμα μου, συνεχώς προκύπτουν νέες προκλήσεις
Μάικλ Τζ. Φοξ για τη μάχη του με το Πάρκινσον: Ξυπνάω και ακούω τι μήνυμα μου δίνει το σώμα μου, συνεχώς προκύπτουν νέες προκλήσεις
Ο ηθοποιός διαγνώστηκε με τη νόσο το 1991 σε ηλικία 29 ετών
Τη συνεχή μάχη του με τη νόσο του Πάρκινσον περιέγραψε ο Μάικλ Τζ. Φοξ, εξηγώντας πως αντιμετωπίζει καθημερινά σωματικές προκλήσεις και προσαρμόζεται στα μηνύματα που του δίνει το σώμα του.
Ο ηθοποιός και ιδρυτής του Michael J. Fox Foundation μίλησε στο «People» για τα 25 χρόνια προσφοράς του οργανισμού και τη συνεχιζόμενη ελπίδα του για θεραπεία. Πρόκειται για τη μη κερδοσκοπική οργάνωση που ίδρυσε το 2000, εννέα χρόνια μετά τη διάγνωσή του με τη νευροεκφυλιστική νόσο του Πάρκινσον, σε ηλικία 29 ετών, όταν εμφάνισε τα πρώτα συμπτώματα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Doc Hollywood».
Περιγράφοντας την καθημερινότητά του, ο ηθοποιός εξήγησε πως προσαρμόζεται στις φυσικές του δυνατότητες. «Ξυπνάω και ακούω τι μήνυμα μου δίνει το σώμα μου για τη μέρα που έρχεται, και προσπαθώ να προσαρμοστώ», είπε και πρόσθεσε: «Συνεχώς προκύπτουν νέες προκλήσεις σωματικά, και τις ξεπερνάω».
Το Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research αποτελεί πλέον τον μεγαλύτερο παγκοσμίως μη κερδοσκοπικό φορέα χρηματοδότησης της έρευνας για τη νόσο. «Είμαι τόσο χαρούμενος με όσα έχουμε πετύχει. Χαίρομαι που βλέπω πρόοδο, παίρνουμε ρίσκα, και αποδίδουν» δήλωσε ο ηθοποιός και υπενθύμισε πως πριν από δύο χρόνια οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν νέο βιοδείκτη για το Πάρκινσον, γεγονός που επιτρέπει πλέον πιο έγκαιρη διάγνωση και στοχευμένες θεραπείες για τους ασθενείς. Ο Φοξ εξακολουθεί να ελπίζει σε μια θεραπεία, δηλώνοντας με αισιοδοξία: «Πρέπει να το ολοκληρώσουμε».
Η δράση του ιδρύματος έχει αποκτήσει οικογενειακή διάσταση. Η σύζυγός του, Τρέισι Πόλαν είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου, ενώ και τα τέσσερα παιδιά τους συμμετέχουν ενεργά. «Είναι υπέροχο που εμπλέκονται. Δεν το απαιτώ ποτέ, δεν το ζητάω. Ο καθένας έχει τη δική του ζωή», είπε ο Φοξ.
Ο Μάικλ Τζ. Φοξ έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση μαζί με τη σύζυγό του στο US Open 2025, όπου για λίγα λεπτά στάθηκε όρθιος και πόζαρε στους φωτογράφους. Ο 64χρονος ηθοποιός, που εδώ και δεκαετίες δίνει τη δική του μάχη με τη νόσο του Πάρκινσον, παρακολούθησε την 15η ημέρα του τουρνουά στο USTA Billie Jean King National Tennis Center στη Νέα Υόρκη, την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου.
Σε βίντεο που ανάρτησε η influencer της Νέας Υόρκης Μίκι Μπλανκ στο Instagram, ο Φοξ φαίνεται τη στιγμή που σηκώθηκε από το αμαξίδιό του για να σταθεί δίπλα στην Τρέισι Πόλαν, ενώ οι φωτογράφοι απαθανάτισαν τη σκηνή. Λίγα λεπτά αργότερα, ο ηθοποιός επέστρεψε στο αμαξίδιο και χαιρέτησε τους φωτογράφους πριν μπει στον χώρο του τουρνουά.
Δείτε το βίντεο
Φωτογραφία: Splashnews.com / IDEAL IMAGE
Michael J. Fox gives update on Parkinson’s battle: ‘I keep getting new challenges physically’ https://t.co/s5xeLGCwFJ pic.twitter.com/w7m7EWPh48— New York Post (@nypost) October 8, 2025
Η εμφάνισή του με αμαξίδιο - Στάθηκε όρθιος για να φωτογραφηθεί με τη σύζυγό του
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Φωτογραφία: Splashnews.com / IDEAL IMAGE
