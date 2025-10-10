Μάικλ Τζ. Φοξ για τη μάχη του με το Πάρκινσον: Ξυπνάω και ακούω τι μήνυμα μου δίνει το σώμα μου, συνεχώς προκύπτουν νέες προκλήσεις
GALA
Μάικλ Τζ. Φοξ Πάρκινσον

Μάικλ Τζ. Φοξ για τη μάχη του με το Πάρκινσον: Ξυπνάω και ακούω τι μήνυμα μου δίνει το σώμα μου, συνεχώς προκύπτουν νέες προκλήσεις

Ο ηθοποιός διαγνώστηκε με τη νόσο το 1991 σε ηλικία 29 ετών

Μάικλ Τζ. Φοξ για τη μάχη του με το Πάρκινσον: Ξυπνάω και ακούω τι μήνυμα μου δίνει το σώμα μου, συνεχώς προκύπτουν νέες προκλήσεις
Ελένη Μήτση
Τη συνεχή μάχη του με τη νόσο του Πάρκινσον περιέγραψε ο Μάικλ Τζ. Φοξ, εξηγώντας πως αντιμετωπίζει καθημερινά σωματικές προκλήσεις και προσαρμόζεται στα μηνύματα που του δίνει το σώμα του.

Ο ηθοποιός και ιδρυτής του Michael J. Fox Foundation μίλησε στο «People» για τα 25 χρόνια προσφοράς του οργανισμού και τη συνεχιζόμενη ελπίδα του για θεραπεία. Πρόκειται για τη μη κερδοσκοπική οργάνωση που ίδρυσε το 2000, εννέα χρόνια μετά τη διάγνωσή του με τη νευροεκφυλιστική νόσο του Πάρκινσον, σε ηλικία 29 ετών, όταν εμφάνισε τα πρώτα συμπτώματα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Doc Hollywood».

Περιγράφοντας την καθημερινότητά του, ο ηθοποιός εξήγησε πως προσαρμόζεται στις φυσικές του δυνατότητες. «Ξυπνάω και ακούω τι μήνυμα μου δίνει το σώμα μου για τη μέρα που έρχεται, και προσπαθώ να προσαρμοστώ», είπε και πρόσθεσε: «Συνεχώς προκύπτουν νέες προκλήσεις σωματικά, και τις ξεπερνάω».

Το Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research αποτελεί πλέον τον μεγαλύτερο παγκοσμίως μη κερδοσκοπικό φορέα χρηματοδότησης της έρευνας για τη νόσο. «Είμαι τόσο χαρούμενος με όσα έχουμε πετύχει. Χαίρομαι που βλέπω πρόοδο, παίρνουμε ρίσκα, και αποδίδουν» δήλωσε ο ηθοποιός και υπενθύμισε πως πριν από δύο χρόνια οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν νέο βιοδείκτη για το Πάρκινσον, γεγονός που επιτρέπει πλέον πιο έγκαιρη διάγνωση και στοχευμένες θεραπείες για τους ασθενείς. Ο Φοξ εξακολουθεί να ελπίζει σε μια θεραπεία, δηλώνοντας με αισιοδοξία: «Πρέπει να το ολοκληρώσουμε».

Η δράση του ιδρύματος έχει αποκτήσει οικογενειακή διάσταση. Η σύζυγός του, Τρέισι Πόλαν είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου, ενώ και τα τέσσερα παιδιά τους συμμετέχουν ενεργά. «Είναι υπέροχο που εμπλέκονται. Δεν το απαιτώ ποτέ, δεν το ζητάω. Ο καθένας έχει τη δική του ζωή», είπε ο Φοξ.


Η εμφάνισή του με αμαξίδιο - Στάθηκε όρθιος για να φωτογραφηθεί με τη σύζυγό του

Ο Μάικλ Τζ. Φοξ έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση μαζί με τη σύζυγό του στο US Open 2025, όπου για λίγα λεπτά στάθηκε όρθιος και πόζαρε στους φωτογράφους. Ο 64χρονος ηθοποιός, που εδώ και δεκαετίες δίνει τη δική του μάχη με τη νόσο του Πάρκινσον, παρακολούθησε την 15η ημέρα του τουρνουά στο USTA Billie Jean King National Tennis Center στη Νέα Υόρκη, την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου.

Σε βίντεο που ανάρτησε η influencer της Νέας Υόρκης Μίκι Μπλανκ στο Instagram, ο Φοξ φαίνεται τη στιγμή που σηκώθηκε από το αμαξίδιό του για να σταθεί δίπλα στην Τρέισι Πόλαν, ενώ οι φωτογράφοι απαθανάτισαν τη σκηνή. Λίγα λεπτά αργότερα, ο ηθοποιός επέστρεψε στο αμαξίδιο και χαιρέτησε τους φωτογράφους πριν μπει στον χώρο του τουρνουά.

Δείτε το βίντεο

Κλείσιμο

Φωτογραφία: Splashnews.com / IDEAL IMAGE
Ειδήσεις σήμερα:

Θρίλερ στον Αγιο Παντελεήμονα: Ενας νεκρός και ένας τραυματίας εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα

Αφιερώνω το Νόμπελ Ειρήνης στον λαό της Βενεζουέλας και στον Τραμπ, λέει η νικήτρια Κορίνα Ματσάδο

Παραλήρημα από τον μεγιστάνα της τεχνολογίας Πίτερ Τιλ: Η Γκρέτα Τούνμπεργκ και οι επικριτές της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι... λεγεωνάριοι του Αντίχριστου!

Ελένη Μήτση

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το μαζί που γεννιέται γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών

Το φαγητό είναι πολλά περισσότερα από βασική βιολογική ανάγκη. Είναι μια πράξη αγάπης, φροντίδας, συντροφικότητας και ένα πιάτο σπαγγέτι Barilla μπορεί να ενισχύσει την επαφή, να προκαλέσει σύνδεση και να δηλώσει ανυπόκριτα «είμαι εδώ για σένα»! Αυτή είναι η ιστορία πίσω από τη νέα καμπάνια της Barilla.

Start Υour Business: Ώθηση στις νέες ΜμΕ με 6 μήνες δωρεάν Internet και ψηφιακά εργαλεία από την COSMOTE TELEKOM

Μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που παρέχει στις νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνολογική υποστήριξη, εργαλεία παραγωγικότητας και ψηφιακές δυνατότητες για να αναπτυχθούν γρήγορα και με ασφάλεια στην αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης