Μάικλ Τζ. Φοξ: Μπορώ να περπατήσω, αλλά είναι λίγο επικίνδυνο



Μάικλ Τζ. Φοξ δηλώνοντας πως μπορεί να περπατήσει, ωστόσο είναι επικίνδυνο, καθώς ενέχει κίνδυνο τραυματισμού.

Η εμφάνισή του με αμαξίδιο - Στάθηκε όρθιος για να φωτογραφηθεί με τη σύζυγό του

Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram η influencer της Νέας Υόρκης Μίκι Μπλανκ, ο Φοξ φαίνεται τη στιγμή που σηκώνεται από το αμαξίδιό του για να σταθεί στο πλευρό της Τρέισι Πόλαν, ενώ οι φωτογράφοι απαθανάτιζαν τη στιγμή. Λίγο αργότερα, ο

κάθισε ξανά στο αμαξίδιο και, χαμογελαστός, χαιρέτησε τους φωτογράφους πριν εισέλθει στον χώρο του τουρνουά.