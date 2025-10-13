Μάικλ Τζ. Φοξ: Μπορώ να περπατήσω, αλλά είναι λίγο επικίνδυνο
Μάικλ Τζ. Φοξ: Μπορώ να περπατήσω, αλλά είναι λίγο επικίνδυνο
Ο ηθοποιός έχει διαγωνιστεί με τη νόσο του Πάρκινσον από το 1991
Την καθημερινότητά του με τη νόσο του Πάρκινσον περιέγραψε ο Μάικλ Τζ. Φοξ δηλώνοντας πως μπορεί να περπατήσει, ωστόσο είναι επικίνδυνο, καθώς ενέχει κίνδυνο τραυματισμού.
Ο ηθοποιός έχει διαγωνιστεί με τη νόσο από το 1991, σε ηλικία 29 ετών, όταν εμφάνισε τα πρώτα συμπτώματα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Doc Hollywood». Για την κατάσταση της υγείας του μίλησε δημόσια το 1998 και έκτοτε παρέχει τακτικά ενημερώσεις, ενώ παραμένει η κινητήρια δύναμη πίσω από το ίδρυμα που έχει δημιουργήσει από το 2000.
Σε δηλώσεις του στην εφημερίδα «The Sunday Times» ο Μάικλ Τζ. Φοξ αναφέρθηκε στην ιστορία των τραυματισμών του, αποκαλύπτοντας ότι τα πολλαπλά κατάγματα ξεκίνησαν ήδη από το απόγειο της καριέρας του όταν εκτελούσε επικίνδυνες σκηνές, όπως όταν γλιστρούσε από καπό αυτοκινήτων.
«Σε διάστημα τριών ετών έσπασα τον αγκώνα μου, το χέρι μου, έπαθα μια σοβαρή λοίμωξη στο χέρι και παραλίγο να χάσω το δάχτυλό μου» είπε ο Φοξ. «Τώρα το παίρνω πιο χαλαρά, δεν περπατάω τόσο πολύ πια. Μπορώ να περπατήσω, αλλά δεν είναι όμορφο και είναι και λίγο επικίνδυνο» συμπλήρωσε.
Παρά τα προβλήματα υγείας συνεχίζει να είναι υποστηρικτής της έρευνας για τη νόσο του Πάρκινσον. Το ίδρυμα Michael J. Fox, έχει συγκεντρώσει πάνω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια για τη χρηματοδότηση επιστημονικών ανακαλύψεων και θεραπειών. Επίσης συμμετείχε ως guest στην υποψήφια για Emmy σειρά, «Shrinking» του Apple TV, ενώ προωθεί το πέμπτο του βιβλίο «Future Boy», σύμφωνα με την Daily Mail.
«Βλέπω τη δουλειά άλλων ανθρώπων και αυτό με κάνει να πιστεύω ότι, ίσως, μπορέσω να βρω κάτι που μου ταιριάζει ως ηθοποιός και ως συγγραφέας», είχε δηλώσει στο «People» λίγες ημέρες νωρίτερα. «Και ως γονιός, σύζυγος και φίλος, έχω πολλά να κάνω ακόμα» πρόσθεσε.
Ο Μάικλ Τζ. Φοξ έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση στο US Open 2025, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, όπου για λίγα λεπτά στάθηκε όρθιος προκειμένου να ποζάρει στους φωτογράφους. Ο ηθοποιός παρακολούθησε την 15η ημέρα του τουρνουά στο USTA Billie Jean King National Tennis Center στη Νέα Υόρκη, την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου.
Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram η influencer της Νέας Υόρκης Μίκι Μπλανκ, ο Φοξ φαίνεται τη στιγμή που σηκώνεται από το αμαξίδιό του για να σταθεί στο πλευρό της Τρέισι Πόλαν, ενώ οι φωτογράφοι απαθανάτιζαν τη στιγμή. Λίγο αργότερα, ο Μάικλ Τζ. Φοξ κάθισε ξανά στο αμαξίδιο και, χαμογελαστός, χαιρέτησε τους φωτογράφους πριν εισέλθει στον χώρο του τουρνουά.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο Μάικλ Τζ. Φοξ έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση στο US Open 2025, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, όπου για λίγα λεπτά στάθηκε όρθιος προκειμένου να ποζάρει στους φωτογράφους. Ο ηθοποιός παρακολούθησε την 15η ημέρα του τουρνουά στο USTA Billie Jean King National Tennis Center στη Νέα Υόρκη, την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου.
Η εμφάνισή του με αμαξίδιο - Στάθηκε όρθιος για να φωτογραφηθεί με τη σύζυγό του
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
