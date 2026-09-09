Μάικλ Τζ. Φοξ: Είναι μεγάλη τιμή για μένα να αφιερώνω ό,τι έχω για να βρεθεί θεραπεία για το Πάρκινσον

Ο 65χρονος Φοξ εξήγησε γιατί το βραβείο Lasker «ξεχωρίζει».

σημείωσε.

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Ο Φοξ έχει συνδυάσει τη δουλειά του στο ίδρυμα με την επιστροφή του στην υποκριτική νωρίτερα φέτος. Ο ηθοποιός, ο οποίος είχε αποσυρθεί το 2000, όταν αποχώρησε από τον βραβευμένο με Emmy και Χρυσή Σφαίρα ρόλο του στο «Spin City», αφού είχε ήδη δημοσιοποιήσει τη διάγνωσή του, πρόσφατα προτάθηκε ξανά για Emmy για τη guest εμφάνισή του στο «Shrinking».