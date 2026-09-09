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Μάικλ Τζ. Φοξ: Είναι μεγάλη τιμή για μένα να αφιερώνω ό,τι έχω για να βρεθεί θεραπεία για το Πάρκινσον
Μάικλ Τζ. Φοξ: Είναι μεγάλη τιμή για μένα να αφιερώνω ό,τι έχω για να βρεθεί θεραπεία για το Πάρκινσον
Ο ηθοποιός βραβεύτηκε πρόσφατα για τη συμβολή του μέσω του ιδρύματός του στην έρευνα για τη νόσο
Για τη δημόσια προσφορά του και κυρίως για τη συμβολή του μέσω του ιδρύματός του στην έρευνα για τη νόσο του Πάρκινσον, βραβεύτηκε ο Μάικλ Τζ. Φοξ. Ο ηθοποιός, που δίνει μάχη με τη νόσο, στάθηκε στο πόσο σημαντικό είναι για εκείνον να συνεισφέρει με τον τρόπο του, ώστε να βρεθεί θεραπεία, ενώ την την ίδια στιγμή μίλησε για την επιστροφή του στην υποκριτική.
Ο Φοξ τιμήθηκε με το Lasker-Bloomberg Public Service Award από το Ίδρυμα Lasker και έκανε δηλώσεις στο PEOPLE. «Ήξερα ότι το όνομά μου μπορούσε να τραβήξει την προσοχή και να μας βοηθήσει να πετύχουμε τους στόχους μας πιο γρήγορα. Αλλά έχω κι εγώ αυτή τη νόσο. Γνωρίζω τα προβλήματα και συμμερίζομαι την αίσθηση επείγοντος που έχει η κοινότητά μου», είπε στο περιοδικό.
Ο ηθοποιός ίδρυσε το Michael J. Fox, το 2000 και έκτοτε μέσω αυτού έχουν δοθεί περισσότερα από 3 δισ. δολάρια την έρευνα για τη νόσο του Πάρκινσον. Το έργο του αυτό τιμήθηκε τώρα από το Ίδρυμα Lasker, τα ετήσια βραβεία του οποίου για την επιστημονική έρευνα αποκαλούνται συχνά «τα αμερικανικά Νόμπελ», με το Βραβείο Δημόσιας Προσφοράς Lasker-Bloomberg.
Για τον ιδιο, δεν είναι πάντα εύκολο να βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αντιμετωπίζοντας συμπτώματα που μπορεί να περιλαμβάνουν τρόμο και προβλήματα ισορροπίας. «Φυσικά, με τα χρόνια τα πράγματα έχουν γίνει πιο δύσκολα. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να αφιερώνω τον χρόνο και την ενέργειά μου, δίνοντας ό,τι έχω, για να βοηθήσω να βρεθεί θεραπεία για αυτή τη νόσο», τόνισε.
Ο 65χρονος Φοξ εξήγησε γιατί το βραβείο Lasker «ξεχωρίζει». «Οι νικητές των Lasker δείχνουν στον κόσμο τι μπορεί να πετύχει η επιστήμη όταν παραμένουμε προσηλωμένοι στον στόχο. Το να συμπεριλαμβάνομαι σε αυτή την ομάδα ανθρώπων είναι τιμή και με γεμίζει ταπεινότητα», σημείωσε.
Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι μοιράζεται το βραβείο με «τους ερευνητές και τους κλινικούς γιατρούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αναζήτησης θεραπείας, καθώς και με τους ασθενείς και τις οικογένειες που προσφέρουν κρίσιμες πληροφορίες για αυτή την αποστολή».
Σε ανακοίνωσή του, το Ίδρυμα Lasker αναφέρει ότι ο Φοξ, ο οποίος άρχισε να εμφανίζει τα πρώτα συμπτώματα της νόσου του Πάρκινσον το 1990, σε ηλικία 29 ετών, και το ίδρυμά του «έχουν συμβάλει στην καταπολέμηση του στίγματος που συνοδεύει τη νόσο και έχουν πρωτοστατήσει σε μία επανάσταση στον χώρο της έρευνας για τη νόσο του Πάρκινσον».
Ο Φοξ έχει συνδυάσει τη δουλειά του στο ίδρυμα με την επιστροφή του στην υποκριτική νωρίτερα φέτος. Ο ηθοποιός, ο οποίος είχε αποσυρθεί το 2000, όταν αποχώρησε από τον βραβευμένο με Emmy και Χρυσή Σφαίρα ρόλο του στο «Spin City», αφού είχε ήδη δημοσιοποιήσει τη διάγνωσή του, πρόσφατα προτάθηκε ξανά για Emmy για τη guest εμφάνισή του στο «Shrinking».
Ο Φοξ δήλωσε ότι το να υποδύεται έναν χαρακτήρα με Πάρκινσον, απέναντι στον Χάρισον Φορντ, ο χαρακτήρας του οποίου επίσης πάσχει από Πάρκινσον, ήταν «απίστευτα διασκεδαστικό». «Αυτός ο νέος χαρακτήρας μου επιτρέπει να εμφανίζομαι στο πλατό ως ο εαυτός μου», σχολίασε.
Σε κάποια φάση της καριέρας του, ο Φοξ ήταν πεπεισμένος ότι δεν ήταν βέβαιος αν θα μπορούσε να ξαναβρεί αυτή τη χαρά της υποκριτικής. Μετά την πρώτη αποχώρησή του είχε πραγματοποιήσει γκεστ εμφανίσεις, μεταξύ άλλων στις σειρές «Scrubs» και «The Good Wife», αλλά το 2020 αποσύρθηκε ξανά, επειδή «προέκυψε ένας νέος παράγοντας: η ικανότητά μου να απομνημονεύω ατάκες», όπως εξήγησε.
Ο Φοξ τιμήθηκε με το Lasker-Bloomberg Public Service Award από το Ίδρυμα Lasker και έκανε δηλώσεις στο PEOPLE. «Ήξερα ότι το όνομά μου μπορούσε να τραβήξει την προσοχή και να μας βοηθήσει να πετύχουμε τους στόχους μας πιο γρήγορα. Αλλά έχω κι εγώ αυτή τη νόσο. Γνωρίζω τα προβλήματα και συμμερίζομαι την αίσθηση επείγοντος που έχει η κοινότητά μου», είπε στο περιοδικό.
Ο ηθοποιός ίδρυσε το Michael J. Fox, το 2000 και έκτοτε μέσω αυτού έχουν δοθεί περισσότερα από 3 δισ. δολάρια την έρευνα για τη νόσο του Πάρκινσον. Το έργο του αυτό τιμήθηκε τώρα από το Ίδρυμα Lasker, τα ετήσια βραβεία του οποίου για την επιστημονική έρευνα αποκαλούνται συχνά «τα αμερικανικά Νόμπελ», με το Βραβείο Δημόσιας Προσφοράς Lasker-Bloomberg.
Για τον ιδιο, δεν είναι πάντα εύκολο να βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αντιμετωπίζοντας συμπτώματα που μπορεί να περιλαμβάνουν τρόμο και προβλήματα ισορροπίας. «Φυσικά, με τα χρόνια τα πράγματα έχουν γίνει πιο δύσκολα. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να αφιερώνω τον χρόνο και την ενέργειά μου, δίνοντας ό,τι έχω, για να βοηθήσω να βρεθεί θεραπεία για αυτή τη νόσο», τόνισε.
Michael J. Fox Says Life With Parkinson’s Has ‘Gotten Harder Over the Years’ But ‘I’m Bringing Everything I Got’ For a Cure (Exclusive) https://t.co/wvDAXek0Eb— People (@people) September 9, 2026
Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι μοιράζεται το βραβείο με «τους ερευνητές και τους κλινικούς γιατρούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αναζήτησης θεραπείας, καθώς και με τους ασθενείς και τις οικογένειες που προσφέρουν κρίσιμες πληροφορίες για αυτή την αποστολή».
Σε ανακοίνωσή του, το Ίδρυμα Lasker αναφέρει ότι ο Φοξ, ο οποίος άρχισε να εμφανίζει τα πρώτα συμπτώματα της νόσου του Πάρκινσον το 1990, σε ηλικία 29 ετών, και το ίδρυμά του «έχουν συμβάλει στην καταπολέμηση του στίγματος που συνοδεύει τη νόσο και έχουν πρωτοστατήσει σε μία επανάσταση στον χώρο της έρευνας για τη νόσο του Πάρκινσον».
Ο Φοξ έχει συνδυάσει τη δουλειά του στο ίδρυμα με την επιστροφή του στην υποκριτική νωρίτερα φέτος. Ο ηθοποιός, ο οποίος είχε αποσυρθεί το 2000, όταν αποχώρησε από τον βραβευμένο με Emmy και Χρυσή Σφαίρα ρόλο του στο «Spin City», αφού είχε ήδη δημοσιοποιήσει τη διάγνωσή του, πρόσφατα προτάθηκε ξανά για Emmy για τη guest εμφάνισή του στο «Shrinking».
Ο Φοξ δήλωσε ότι το να υποδύεται έναν χαρακτήρα με Πάρκινσον, απέναντι στον Χάρισον Φορντ, ο χαρακτήρας του οποίου επίσης πάσχει από Πάρκινσον, ήταν «απίστευτα διασκεδαστικό». «Αυτός ο νέος χαρακτήρας μου επιτρέπει να εμφανίζομαι στο πλατό ως ο εαυτός μου», σχολίασε.
Σε κάποια φάση της καριέρας του, ο Φοξ ήταν πεπεισμένος ότι δεν ήταν βέβαιος αν θα μπορούσε να ξαναβρεί αυτή τη χαρά της υποκριτικής. Μετά την πρώτη αποχώρησή του είχε πραγματοποιήσει γκεστ εμφανίσεις, μεταξύ άλλων στις σειρές «Scrubs» και «The Good Wife», αλλά το 2020 αποσύρθηκε ξανά, επειδή «προέκυψε ένας νέος παράγοντας: η ικανότητά μου να απομνημονεύω ατάκες», όπως εξήγησε.
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