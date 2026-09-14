Δημήτρης Μακρυνιώτης: Ο σύντροφος της αδελφής του Γιώργου Μαζωνάκη τον αποχαιρέτησε με μία συγκινητική ανάρτηση
Δημήτρης Μακρυνιώτης: Ο σύντροφος της αδελφής του Γιώργου Μαζωνάκη τον αποχαιρέτησε με μία συγκινητική ανάρτηση
Λίγες ώρες μετά την κηδεία ο pastry chef είπε το δικό του «αντίο» στον τραγουδιστή
Με μια λιτή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Δημήτρης Μακρυνιώτης αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ο pastry chef έχει σχέση με την αδελφή του τραγουδιστή, Βάσω, εδώ και δέκα χρόνια.
Λίγες ώρες μετά την κηδεία του καλλιτέχνη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, ο Δημήτρης Μακρυνιώτης δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram ένα κοινό τους στιγμιότυπο. Σε αυτό, οι δυο τους κολυμπούν, με φόντο έναν μικρό καταρράκτη. «Καλό ταξίδι Γιώργο… Σε δροσερά νερά που τόσο αγαπούσες…», έγραψε ο Δημήτρης Μακρυνιώτης δίπλα στη φωτογραφία, αποχαιρετώντας με τον δικό του τρόπο τον Γιώργο Μαζωνάκη.
Δείτε την ανάρτησή του
Λίγες ώρες μετά την κηδεία του καλλιτέχνη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, ο Δημήτρης Μακρυνιώτης δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram ένα κοινό τους στιγμιότυπο. Σε αυτό, οι δυο τους κολυμπούν, με φόντο έναν μικρό καταρράκτη. «Καλό ταξίδι Γιώργο… Σε δροσερά νερά που τόσο αγαπούσες…», έγραψε ο Δημήτρης Μακρυνιώτης δίπλα στη φωτογραφία, αποχαιρετώντας με τον δικό του τρόπο τον Γιώργο Μαζωνάκη.
Δείτε την ανάρτησή του
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