Δημήτρης Μακρυνιώτης: Ο σύντροφος της αδελφής του Γιώργου Μαζωνάκη τον αποχαιρέτησε με μία συγκινητική ανάρτηση
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Δημήτρης Μακρυνιώτης Γιώργος Μαζωνάκης Βάσω Μαζωνάκη

Δημήτρης Μακρυνιώτης: Ο σύντροφος της αδελφής του Γιώργου Μαζωνάκη τον αποχαιρέτησε με μία συγκινητική ανάρτηση

Λίγες ώρες μετά την κηδεία ο pastry chef είπε το δικό του «αντίο» στον τραγουδιστή

Δημήτρης Μακρυνιώτης: Ο σύντροφος της αδελφής του Γιώργου Μαζωνάκη τον αποχαιρέτησε με μία συγκινητική ανάρτηση
Με μια λιτή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Δημήτρης Μακρυνιώτης αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ο pastry chef έχει σχέση με την αδελφή του τραγουδιστή, Βάσω, εδώ και δέκα χρόνια.

Λίγες ώρες μετά την κηδεία του καλλιτέχνη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, ο Δημήτρης Μακρυνιώτης δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram ένα κοινό τους στιγμιότυπο. Σε αυτό, οι δυο τους κολυμπούν, με φόντο έναν μικρό καταρράκτη. «Καλό ταξίδι Γιώργο… Σε δροσερά νερά που τόσο αγαπούσες…», έγραψε ο Δημήτρης Μακρυνιώτης δίπλα στη φωτογραφία, αποχαιρετώντας με τον δικό του τρόπο τον Γιώργο Μαζωνάκη.
Δείτε την ανάρτησή του

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