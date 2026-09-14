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Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
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Γιώργος Μαζωνάκης Κηδεία Πάολα Νατάσα Θεοδωρίδου Μαρία Μπεκατώρου Γιώργος Σαμπάνης Έλενα Παπαρίζου

Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο

Η κηδεία του δημοφιλούς τραγουδιστή έγινε στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, ενώ η ταφή του πραγματοποιήθηκε στο Γ΄ Νεκροταφείο, σε στενό οικογενειακό κύκλο

Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Φωτογραφίες: William Faithful
Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
UPD: 155 ΣΧΟΛΙΑ
Συντετριμμένοι ήταν οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια. Πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό κόσμο που συνεργάστηκαν με τον τραγουδιστή, καθώς και άτομα από τον χώρο της τηλεόρασης και του θεάματος γενικότερα βρέθηκαν στο πλευρό της οικογένειάς του για να τον τιμήσουν.

Η κηδεία του δημοφιλούς τραγουδιστή, που έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια, ξεκίνησε τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 13:00 και ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 15:00, ενώ η ταφή του πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια στο Γ΄ Νεκροταφείο, σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Με δάκρυα στα μάτια παρουσιάστηκε η Νατάσα Θεοδωρίδου στην εκκλησία, ενώ σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση ήταν και η Μαρία Μπεκατώρου, ο Γιώργος Σαμπάνης - ο οποίος συνοδευόταν από τη σύντροφό του Ιωάννα Σαρρή - η Έλενα Παπαρίζου, η οποία αποχώρησε κλαίγοντας από τον ναό, ο Γιώργος Αρσενάκος, η Πάολα, ο Stan, ο Δημήτρης Σκουλός , ο Τάκης Ζαχαράτος με τον Γιώργο Ντάβλα και ο Νίκος Κουρκούλης.

Δείτε φωτογραφίες

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Ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη
Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Οι γονείς του Γιώργου Μαζωνάκη, Μανώλης και Κλειώ

Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Μαρία Μαζωνάκη

Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Βάσω και Κλειώ Μαζωνάκη

Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Νατάσα Θεοδωρίδου
Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Νατάσα Θεοδωρίδου
Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Νατάσα Θεοδωρίδου

Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Μαρία Μπεκατώρου
Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Μαρία Μπεκατώρου

Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Νατάσα Θεοδωρίδου - Μαρία Μπεκατώρου - Βασίλης Μπουλούμπασης
Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Γιώργος Σαμπάνης
Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Γιώργος Σαμπάνης - Ιωάννα Σαρρή
Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Έλενα Παπαρίζου
Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Νίκος Βουρλιώτης
Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Ηλίας Ψινάκης - Νίκος Βέρτης
Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Stan
Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Δημήτρης Σκουλός
Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Δημήτρης Σκουλός
Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο


Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο


Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Νίκος Κουρκούλης

Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Ο Τάκης Ζαχαράτος μαζί με τον Γιώργο Ντάβλα

Συγκινημένοι ήταν και ο Νίκος Οικονομόπουλος, αλλά και οι συνάδελφοι του τραγουδιστή από το The Voice, Χρήστος Μάστορας, Πάνος Μουζουράκης, Γιώργος Καπουτζίδης και Γιώργος Λιανός. Ο Νίκος Βέρτης, ο Πέτρος Ίμβριος, ο Νίκος Βουρλιώτης και ο Γιάννης Βαρδής, έδωσαν το παρών κρύβοντας το πρόσωπό τους με γυαλιά ηλίου.

Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Νίκος Οικονομόπουλος


Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Πέτρος Ίμβριος - Μάρκος Σεφερλής

Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Νατάσα Θεοδωρίδου
Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Νατάσα Θεοδωρίδου
Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Πάνος Κιάμος


Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Νίκος Οικονομόπουλος
Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Νίκος Οικονομόπουλος
Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Νίκος Βέρτης, Γιάννης Βαρδής

Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Πάνος Μουζουράκης - Γιώργος Λιανός


Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Βασίλης Μπισμπίκης



Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Πέτρος Ίμβριος


Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Νίκος Βέρτης

Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Νίκος Βουρλιώτης, Έλενα Παπαρίζου, Νίκος Βέρτης


Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Έλενα Παπαρίζου - Χρήστος Μάστορας - Πάνος Μουζουράκης
Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Γιώργος Καπουτζίδης
Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Γιώργος Λιανός

Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Γιώργος Καπουτζίδης
Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Μιχάλης Κουινέλης - Ήβη Αδάμου

Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Μαργαρίτα Μάτσα - Πέτρος Ίμβριος - Κική Τσόλκα

Το παρών στην εξόδιο ακολουθία έδωσαν πολλοί ακόμα καλλιτέχνες, όπως είναι ο Νίκος Τερζής και ο Νίκος Γκάνος. Ακολούθησαν ο Ηλίας Βρεττός, ο Θάνος Πετρέλης με την κόρη του, ενώ ανάμεσά τους ήταν και ο Σάκης Αρσενίου.

Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Stan

Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Ο συνθέτης Νίκος Τερζής


Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Γιώργος Λεμπέσης
Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Τάκης Ζαχαράτος


Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Νίκος Γκάνος


Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Η Πάολα με τον πρώην σύζυγό της Φώτη Ζογλοπίτη
Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Η Πόαλο με τον πρώην σύζυγό της Φώτη Ζογλοπίτη

Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο

Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Ο σύντροφος της Πάολα, Λάζαρος Βαφειάδης

Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Ηλίας Βρεττός
Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Θάνος Πετρέλης με την κόρη του
Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Σάκης Αρσενίου

Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Στάθης Αγγελόπουλος

Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Γιώργος Αρσενάκος, co-founder και CEO της Panik Entertainment Group

Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Νίκος Κοκλώνης

Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Η τραγουδίστρια Αμαρυλλίς με τον σύζυγό της Κώστα Ματσίκα


Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Η Αμαρυλλίς και δικηγόρος Αλέξανδρος Λυκούδης
Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Δήμος Αναστασιάδης


Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Κωνσταντίνος Παντελίδης

Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Λούκας Γιώρκας

Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Φοίβος
Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Θανάσης Βισκαδουράκης με τη σύζυγό του

Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Νένα Χρονοπούλου
Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Γιώργος Λεβέντης


Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Ηλίας Ψινάκης

Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Ραλλία Χρηστίδου
Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Μπέττυ Μαγγίρα
Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Κώστας Μαρτάκης

Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Μαριάννα Λάτση

Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Δημήτρης Αργυρόπουλος
Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Τζον Καγιούλης


Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Ο τραγουδιστής Γιάννης Ξανθόπουλος


Ακόμη και πρόσωπα από τον χώρο της πολιτικής, όπως ο Άδωνις Γεωργιάδης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Χάρης Δούκας και η Όλγα Κεφαλογιάννη τίμησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Άδωνις Γεωργιάδης
Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Ζωή Κωνσταντοπούλου
Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Χάρης Δούκας

Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Όλγα Κεφαλογιάννη
Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Νάντια Γιαννακοπούλου

Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Ιωάννης Π. Τραγάκης, βουλευτής Β' Πειραιώς
Φωτογραφίες: William Faithful
Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
UPD: 155 ΣΧΟΛΙΑ

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