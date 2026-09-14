Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο

στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια. Πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό κόσμο που συνεργάστηκαν με τον τραγουδιστή, καθώς και άτομα από τον χώρο της τηλεόρασης και του θεάματος γενικότερα βρέθηκαν στο πλευρό της οικογένειάς του για να τον τιμήσουν.





που έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια,

Ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη

Οι γονείς του Γιώργου Μαζωνάκη, Μανώλης και Κλειώ

Μαρία Μαζωνάκη

Βάσω και Κλειώ Μαζωνάκη

Νατάσα Θεοδωρίδου

Νατάσα Θεοδωρίδου

Νατάσα Θεοδωρίδου

Μαρία Μπεκατώρου

Μαρία Μπεκατώρου

Νατάσα Θεοδωρίδου - Μαρία Μπεκατώρου - Βασίλης Μπουλούμπασης

Γιώργος Σαμπάνης

Γιώργος Σαμπάνης - Ιωάννα Σαρρή

Έλενα Παπαρίζου

Νίκος Βουρλιώτης

Ηλίας Ψινάκης - Νίκος Βέρτης

Stan

Δημήτρης Σκουλός

Δημήτρης Σκουλός

Νίκος Κουρκούλης

Ο Τάκης Ζαχαράτος μαζί με τον Γιώργο Ντάβλα

Νίκος Οικονομόπουλος

Πέτρος Ίμβριος - Μάρκος Σεφερλής

Νατάσα Θεοδωρίδου

Νατάσα Θεοδωρίδου

Πάνος Κιάμος

Νίκος Οικονομόπουλος

Νίκος Οικονομόπουλος

Νίκος Βέρτης, Γιάννης Βαρδής

Πάνος Μουζουράκης - Γιώργος Λιανός

Βασίλης Μπισμπίκης

Πέτρος Ίμβριος

Νίκος Βέρτης

Νίκος Βουρλιώτης, Έλενα Παπαρίζου, Νίκος Βέρτης

Έλενα Παπαρίζου - Χρήστος Μάστορας - Πάνος Μουζουράκης

Γιώργος Καπουτζίδης

Γιώργος Λιανός

Γιώργος Καπουτζίδης

Μιχάλης Κουινέλης - Ήβη Αδάμου

Μαργαρίτα Μάτσα - Πέτρος Ίμβριος - Κική Τσόλκα

Stan

Ο συνθέτης Νίκος Τερζής

Γιώργος Λεμπέσης

Τάκης Ζαχαράτος

Νίκος Γκάνος

Η Πάολα με τον πρώην σύζυγό της Φώτη Ζογλοπίτη

Η Πόαλο με τον πρώην σύζυγό της Φώτη Ζογλοπίτη

Ο σύντροφος της Πάολα, Λάζαρος Βαφειάδης

Ηλίας Βρεττός

Θάνος Πετρέλης με την κόρη του

Σάκης Αρσενίου

Στάθης Αγγελόπουλος

Γιώργος Αρσενάκος, co-founder και CEO της Panik Entertainment Group

Νίκος Κοκλώνης

Η τραγουδίστρια Αμαρυλλίς με τον σύζυγό της Κώστα Ματσίκα

Η Αμαρυλλίς και δικηγόρος Αλέξανδρος Λυκούδης

Δήμος Αναστασιάδης

Κωνσταντίνος Παντελίδης

Λούκας Γιώρκας

Φοίβος

Θανάσης Βισκαδουράκης με τη σύζυγό του

Νένα Χρονοπούλου

Γιώργος Λεβέντης

Ηλίας Ψινάκης

Ραλλία Χρηστίδου

Μπέττυ Μαγγίρα

Κώστας Μαρτάκης

Μαριάννα Λάτση

Δημήτρης Αργυρόπουλος

Τζον Καγιούλης

Ο τραγουδιστής Γιάννης Ξανθόπουλος

Άδωνις Γεωργιάδης

Ζωή Κωνσταντοπούλου

Χάρης Δούκας

Όλγα Κεφαλογιάννη

Νάντια Γιαννακοπούλου