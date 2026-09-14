Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο
Η κηδεία του δημοφιλούς τραγουδιστή έγινε στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, ενώ η ταφή του πραγματοποιήθηκε στο Γ΄ Νεκροταφείο, σε στενό οικογενειακό κύκλο
Συντετριμμένοι ήταν οι φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια. Πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό κόσμο που συνεργάστηκαν με τον τραγουδιστή, καθώς και άτομα από τον χώρο της τηλεόρασης και του θεάματος γενικότερα βρέθηκαν στο πλευρό της οικογένειάς του για να τον τιμήσουν.
Η κηδεία του δημοφιλούς τραγουδιστή, που έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια, ξεκίνησε τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 13:00 και ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 15:00, ενώ η ταφή του πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια στο Γ΄ Νεκροταφείο, σε στενό οικογενειακό κύκλο.
Με δάκρυα στα μάτια παρουσιάστηκε η Νατάσα Θεοδωρίδου στην εκκλησία, ενώ σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση ήταν και η Μαρία Μπεκατώρου, ο Γιώργος Σαμπάνης - ο οποίος συνοδευόταν από τη σύντροφό του Ιωάννα Σαρρή - η Έλενα Παπαρίζου, η οποία αποχώρησε κλαίγοντας από τον ναό, ο Γιώργος Αρσενάκος, η Πάολα, ο Stan, ο Δημήτρης Σκουλός , ο Τάκης Ζαχαράτος με τον Γιώργο Ντάβλα και ο Νίκος Κουρκούλης.
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Συγκινημένοι ήταν και ο Νίκος Οικονομόπουλος, αλλά και οι συνάδελφοι του τραγουδιστή από το The Voice, Χρήστος Μάστορας, Πάνος Μουζουράκης, Γιώργος Καπουτζίδης και Γιώργος Λιανός. Ο Νίκος Βέρτης, ο Πέτρος Ίμβριος, ο Νίκος Βουρλιώτης και ο Γιάννης Βαρδής, έδωσαν το παρών κρύβοντας το πρόσωπό τους με γυαλιά ηλίου.
Το παρών στην εξόδιο ακολουθία έδωσαν πολλοί ακόμα καλλιτέχνες, όπως είναι ο Νίκος Τερζής και ο Νίκος Γκάνος. Ακολούθησαν ο Ηλίας Βρεττός, ο Θάνος Πετρέλης με την κόρη του, ενώ ανάμεσά τους ήταν και ο Σάκης Αρσενίου.
Ακόμη και πρόσωπα από τον χώρο της πολιτικής, όπως ο Άδωνις Γεωργιάδης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Χάρης Δούκας και η Όλγα Κεφαλογιάννη τίμησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη.
Η κηδεία του δημοφιλούς τραγουδιστή, που έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια, ξεκίνησε τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 13:00 και ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 15:00, ενώ η ταφή του πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια στο Γ΄ Νεκροταφείο, σε στενό οικογενειακό κύκλο.
Με δάκρυα στα μάτια παρουσιάστηκε η Νατάσα Θεοδωρίδου στην εκκλησία, ενώ σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση ήταν και η Μαρία Μπεκατώρου, ο Γιώργος Σαμπάνης - ο οποίος συνοδευόταν από τη σύντροφό του Ιωάννα Σαρρή - η Έλενα Παπαρίζου, η οποία αποχώρησε κλαίγοντας από τον ναό, ο Γιώργος Αρσενάκος, η Πάολα, ο Stan, ο Δημήτρης Σκουλός , ο Τάκης Ζαχαράτος με τον Γιώργο Ντάβλα και ο Νίκος Κουρκούλης.
Δείτε φωτογραφίες
Συγκινημένοι ήταν και ο Νίκος Οικονομόπουλος, αλλά και οι συνάδελφοι του τραγουδιστή από το The Voice, Χρήστος Μάστορας, Πάνος Μουζουράκης, Γιώργος Καπουτζίδης και Γιώργος Λιανός. Ο Νίκος Βέρτης, ο Πέτρος Ίμβριος, ο Νίκος Βουρλιώτης και ο Γιάννης Βαρδής, έδωσαν το παρών κρύβοντας το πρόσωπό τους με γυαλιά ηλίου.
Το παρών στην εξόδιο ακολουθία έδωσαν πολλοί ακόμα καλλιτέχνες, όπως είναι ο Νίκος Τερζής και ο Νίκος Γκάνος. Ακολούθησαν ο Ηλίας Βρεττός, ο Θάνος Πετρέλης με την κόρη του, ενώ ανάμεσά τους ήταν και ο Σάκης Αρσενίου.
Ακόμη και πρόσωπα από τον χώρο της πολιτικής, όπως ο Άδωνις Γεωργιάδης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Χάρης Δούκας και η Όλγα Κεφαλογιάννη τίμησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη.
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