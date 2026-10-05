Θετικό momentum στη Wall Street: Ρεκόρ για τον Nasdaq, κοντά σε νέα υψηλά ο S&P 500

Επιστροφή στα κέρδη για τους δείκτες με το αγοραστικό ενδιαφέρον για τον τεχνολογικό κλάδο να οδηγεί την κούρσα του Nasdaq - Η αποκλιμάκωση του πετρελαίου αντιστάθμισε τις πιέσεις από τη νέα άνοδο στις αποδόσεις των ομολόγων





Στο ταμπλό, ο







Το ενεργειακό τοπίο παίζει σαφώς ρόλο κλειδί. Η απελευθέρωση πετρελαϊκών αποθεμάτων από τις χώρες του G7, σε συνδυασμό με τα στοιχεία για τις αυξήσεις στις εξαγωγές αργού από τη Μέση Ανατολή έδωσαν… ανάσες στον κλάδο επιτρέποντας στις τιμές να παρουσιάσουν σημαντική πτώση τη Δευτέρα.



Η προθεσμιακή τιμή του Brent «έκλεισε» στα 100,32 δολάρια το βαρέλι, ενώ μετασυνεδριακά έπεσε κάτω και από το φράγμα των 100 δολαρίων. Αντιστοίχως, το αμερικανικό αργό WTI υποχώρησε στα 89,43 δολάρια με απώλειες 2,39%.







Το 10ετές σκαρφάλωσε πάνω από το 5,3%, στο 5,309% και το 30ετές ανέβηκε στο 5,662%, έχοντας πρόσκαιρα «πιάσει» και το 5,7%, σε νέα υψηλά από το 2002.



Οι επενδυτές εξακολουθούν να εμφανίζονται επιφυλακτικοί στο να εκτιμήσουν ότι οι αποδόσεις των ομολόγων έχουν φθάσει στην κορύφωσή τους, έπειτα από τη σταθερή ανοδική πορεία που καταγράφουν από τα μέσα Αυγούστου. Η οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται, με φόντο την έκρηξη των επενδύσεων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, ενώ ο πληθωρισμός παραμένει σε υψηλά επίπεδα, διατηρώντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αυξήσεων των επιτοκίων από την Fed. Έκθεση για τον αμερικανικό τομέα υπηρεσιών τη Δευτέρα έδειξε ότι οι πιέσεις στο κόστος αυξήθηκαν τον περασμένο μήνα με τον ισχυρότερο ρυθμό των τελευταίων άνω των τεσσάρων ετών.



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Σημειωτέον ότι η απόδοση του 30ετούς έχει να ξεπεράσει το 6% από το 2000!



«Οι μετοχές έχουν περιθώριο να κινηθούν υψηλότερα κατά τους επόμενους έξι έως 12 μήνες, εν μέσω ανθεκτικής οικονομικής ανάπτυξης και ισχυρών εταιρικών κερδών», σχολίασε η Ούλρικε Χόφμαν-Μπούρχαρντι του UBS Chief Investment Office προσθέτοντας, ωστόσο, «ότι η πορεία είναι απίθανο να είναι ομαλή».



Σε μακροοικονομικό επίπεδο, το ημερολόγιο της εβδομάδας είναι σχετικά περιορισμένο, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται κυρίως στα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της FOMC, τα οποία δημοσιεύονται την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και αναμένεται να δώσουν περισσότερες ενδείξεις για το κατά πόσον τα στελέχη της Fed θεωρούν αναγκαίες νέες αυξήσεις επιτοκίων, τους επόμενους μήνες.



Wall Street κινήθηκε υψηλότερα στη συνεδρίαση της Δευτέρας, με το ισχυρό αγοραστικό ενδιαφέρον για τεχνολογικές μετοχές να οδηγεί σε νέο ρεκόρ τον Nasdaq, αλλά και τον S&P 500 μόλις μια… ανάσα από τα υψηλά του. Την ίδια ώρα, η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου αντιστάθμισε τις πιέσεις από το παρατεταμένο sell-off στην αγορά ομολόγωνΣτο ταμπλό, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,18% στις 51.267 μονάδες και ο S&P 500 κατέγραψε άνοδο ύψους 0,66% φτάνοντας τις 7.773 μονάδες, ήτοι λίγες μονάδες από τα υψηλά του Αυγούστου, στις 7.798 μονάδες. Ωστόσο, την παράσταση «έκλεψε» ο Nasdaq , ο οποίος με άλμα 1,05% εκτινάχθηκε σε νέα υψηλά στις 27.477 μονάδες.Οι αγορές έχουν μέχρι στιγμής απορροφήσει την άνοδο των επιτοκίων, το υψηλό ενεργειακό κόστος και την αναζωπύρωση των ανησυχιών για τον πληθωρισμό, με τις μετοχές να συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία. Όμως, τα ισχυρά εταιρικά κέρδη, οι καταναλωτικές δαπάνες και οι συνεχιζόμενες επενδύσεις που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη έχουν συμβάλει στη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής.Το ενεργειακό τοπίο παίζει σαφώς ρόλο κλειδί. Η απελευθέρωση πετρελαϊκών αποθεμάτων από τις χώρες του G7, σε συνδυασμό με τα στοιχεία για τις αυξήσεις στις εξαγωγές αργού από τη Μέση Ανατολή έδωσαν… ανάσες στον κλάδο επιτρέποντας στις τιμές να παρουσιάσουν σημαντική πτώση τη Δευτέρα.Η προθεσμιακή τιμή του Brent «έκλεισε», ενώ μετασυνεδριακά έπεσε κάτω και από το φράγμα των 100 δολαρίων. Αντιστοίχως, το αμερικανικό αργό WTI υποχώρησε στα 89,43 δολάρια με απώλειες 2,39%.Η αποκλιμάκωση του μαύρου χρυσού αντιστάθμισε τις πιέσεις από τους συνεχιζόμενους τριγμούς στις αγορές ομολόγων. Μάλιστα, οι αποδόσεις των κρατικών τίτλων, κυρίως των ομολόγων μεγαλύτερης διάρκειας, περιόρισαν κάπως τα αρχικά τους κέρδη, αν και ουσιαστικά παρέμειναν σε μεταπολεμικά υψηλά επίπεδα.Το 10ετές σκαρφάλωσε πάνω από το 5,3%, στο 5,309% και το 30ετές ανέβηκε στο 5,662%, έχοντας πρόσκαιρα «πιάσει» και το 5,7%, σε νέα υψηλά από το 2002.Οι επενδυτές εξακολουθούν να εμφανίζονται επιφυλακτικοί στο να εκτιμήσουν ότι οι αποδόσεις των ομολόγων έχουν φθάσει στην κορύφωσή τους, έπειτα από τη σταθερή ανοδική πορεία που καταγράφουν από τα μέσα Αυγούστου. Η οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται, με φόντο την έκρηξη των επενδύσεων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, ενώ ο πληθωρισμός παραμένει σε υψηλά επίπεδα, διατηρώντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αυξήσεων των επιτοκίων από την Fed. Έκθεση για τον αμερικανικό τομέα υπηρεσιών τη Δευτέρα έδειξε ότι οι πιέσεις στο κόστος αυξήθηκαν τον περασμένο μήνα με τον ισχυρότερο ρυθμό των τελευταίων άνω των τεσσάρων ετών.Υπό τα δεδομένα αυτά ο Ερλ Ντέιβις της BMO Asset Management υποστήριξε, μιλώντας στο Bloomberg TV, ότι η αύξηση της απόδοσης του 30ετούς πάνω από το 6% είναι «αναπόφευκτη» και πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί ήδη μέσα στον Οκτώβριο.Σημειωτέον ότι«Οι μετοχές έχουν περιθώριο να κινηθούν υψηλότερα κατά τους επόμενους έξι έως 12 μήνες, εν μέσω ανθεκτικής οικονομικής ανάπτυξης και ισχυρών εταιρικών κερδών», σχολίασε η Ούλρικε Χόφμαν-Μπούρχαρντι του UBS Chief Investment Office προσθέτοντας, ωστόσο, «ότι η πορεία είναι απίθανο να είναι ομαλή».Σε μακροοικονομικό επίπεδο, το ημερολόγιο της εβδομάδας είναι σχετικά περιορισμένο, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται κυρίως στα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της FOMC, τα οποία δημοσιεύονται την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και αναμένεται να δώσουν περισσότερες ενδείξεις για το κατά πόσον τα στελέχη της Fed θεωρούν αναγκαίες νέες αυξήσεις επιτοκίων, τους επόμενους μήνες.

Ακόμη μεγαλύτερο βάρος, ωστόσο, αποκτούν τα στοιχεία της επόμενης εβδομάδας, καθώς θα αποτελέσουν ορισμένες από τις σημαντικότερες ενδείξεις για την πορεία του πληθωρισμού και της αμερικανικής οικονομίας πριν από τη συνεδρίαση της Fed στις 27-28 Οκτωβρίου.



Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου δημοσιεύεται ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) για τον Σεπτέμβριο, ενώ την ίδια ημέρα η Fed δημοσιεύει το Beige Book. Την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου ακολουθούν ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI), οι λιανικές πωλήσεις και περιφερειακοί δείκτες μεταποίησης.



Τα στοιχεία αυτά είναι βέβαιο ότι θα επηρεάσουν τα προγνωστικά των traders αναφορικά με την τροχιά της νομισματικής πολιτικής. Για την ώρα, πάντως, οι αγορές προεξοφλούν σε μεγάλο βαθμό παύση της Fed τον Οκτώβριο, με πιθανότητα περίπου 75%-82% να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια και 18%-25% να προχωρήσει σε αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης.



Σε επίπεδο μετοχών, ξεχώρισε θετικά η PTC, με άλμα άνω του 33%, μετά την πρόταση εξαγοράς της από τη Schneider Electric έναντι περίπου 22,6 δισ. δολαρίων, με τίμημα 205 δολάρια ανά μετοχή.



Ισχυρή άνοδο περίπου 22% και για την RXO, καθώς η C.H. Robinson Worldwide συμφώνησε να εξαγοράσει την εταιρεία διαμεσολάβησης στις μεταφορές σε συμφωνία ύψους 5,8 δισ. δολαρίων.



Στις κερδισμένες, επίσης, η Cerebras Systems μετά τις δηλώσεις του Σαμ Άλτμαν ότι αποτελεί «στενό συνεργάτη» της OpenAI και ότι οι δύο πλευρές συνεργάζονται στενά για την αύξηση των ταχυτήτων στην AI, καθώς και η Western Digital, μέσα στο ευρύτερο θετικό κλίμα για τις μετοχές που συνδέονται με τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και την αποθήκευση δεδομένων.



Στον αντίποδα, η C.H. Robinson Worldwide αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες χαμένες της ημέρας, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν το κόστος και τους όρους της συμφωνίας εξαγοράς της RXO.



Ισχυρές απώλειες και για την Coterra Energy, με την υποχώρηση των τιμών της ενέργειας να επιβαρύνει τον κλάδο, ενώ η Lennar έχασε περίπου 5%, καθώς η εκτίναξη των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων και το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης επαναφέρουν τις πιέσεις στις εταιρείες που συνδέονται με την αγορά κατοικίας



Υπό πίεση και η Intel, μετά από δημοσιεύματα για συζητήσεις πιθανής συνεργασίας της Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. με την πρωτοβουλία Terafab του Έλον Μασκ, εξέλιξη που ενισχύει τις ανησυχίες για τον ανταγωνισμό στην κούρσα κατασκευής προηγμένων μικροτσίπ.