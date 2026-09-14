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Σταύρος Ξαρχάκος για Γιώργο Μαζωνάκη: Αποχαιρετούμε πρόωρα δυστυχώς το τελευταίο λαϊκό είδωλο
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Σταύρος Ξαρχάκος Γιώργος Μαζωνάκης

Σταύρος Ξαρχάκος για Γιώργο Μαζωνάκη: Αποχαιρετούμε πρόωρα δυστυχώς το τελευταίο λαϊκό είδωλο

Ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση, έγραψε ακόμη ο συνθέτης

Σταύρος Ξαρχάκος για Γιώργο Μαζωνάκη: Αποχαιρετούμε πρόωρα δυστυχώς το τελευταίο λαϊκό είδωλο
Ιωάννα Μαρίνου
12 ΣΧΟΛΙΑ
Με τον δικό του τρόπο αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη ο Σταύρος Ξαρχάκος, εκφράζοντας τη λύπη του για το γεγονός πως έφυγε πρόωρα από τη ζωή, σε ηλικία 54 ετών.

Ο συνθέτης ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook μία φωτογραφία του τραγουδιστή και τόνισε πως πρόκειται για το τελευταίο λαϊκό είδωλο, σημειώνοντας πως κάθε τραγούδι του αποτελεί ένα είδος προσωπικής του εξομολόγησης.

«Αποχαιρετούμε - δυστυχώς πρόωρα - το τελευταίο λαϊκό είδωλο, έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση. Καλό σου ταξίδι, Γιώργο», έγραψε ο Σταύρος Ξαρχάκος.

Δείτε την ανάρτηση

Σταύρος Ξαρχάκος για Γιώργο Μαζωνάκη: Αποχαιρετούμε πρόωρα δυστυχώς το τελευταίο λαϊκό είδωλο
Ιωάννα Μαρίνου
12 ΣΧΟΛΙΑ

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