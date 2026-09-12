Καλλιτέχνες αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη με φορτισμένες αφιερώσεις και τα τραγούδια του, δείτε βίντεο
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Γιώργος Μαζωνάκης Άννα Βίσση Νίκος Βουρλιώτης Νατάσα Θεοδωρίδου Έλλη Κοκκίνου Μελίνα Ασλανίδου Ιουλία Καλλιμάνη

Καλλιτέχνες αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη με φορτισμένες αφιερώσεις και τα τραγούδια του, δείτε βίντεο

Πλήθος συναδέλφων του τίμησε τη μνήμη του τραγουδιστή από τη σκηνή

Καλλιτέχνες αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη με φορτισμένες αφιερώσεις και τα τραγούδια του, δείτε βίντεο
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Από τις πίστες και τις μουσικές σκηνές αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη οι συνάδελφοί του. Από την Άννα Βίσση μέχρι τα Ημισκούμπρια, πολλοί ήταν οι καλλιτέχνες που τίμησαν τη μνήμη του τραγουδιστή, ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Άλλοι ερμηνεύοντας κάποια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, άλλοι με μερικά συγκινητικά λόγια για εκείνον.

Η Άννα Βίσση σε εμφάνισή της στην Κύπρο έκανε μία συγκινητική αναφορά στον τον Γιώργο Μαζωνάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ένας ωραίος άνθρωπος, ένας ωραίος καλλιτέχνης, ένας φίλος όλων μας, χάθηκε. Ξαφνικά δεν υπάρχει. Η ξαφνική αυτή είδηση ήταν για όλους μας ένα σοκ. Μια βαθιά λύπη, μια βαθιά αγανάκτηση, γιατί το να χαθεί τόσο άδικα και τόσο γρήγορα ένας άνθρωπος, νομίζω ότι μας κάνει όλους να σκεφτόμαστε πάρα πολλά πράγματα».

Στη συνέχεια, κάλεσε τον κόσμο να τη συνοδεύσει στο τραγούδι που θα ερμήνευε. «Ελάτε να σιγοτραγουδήσουμε, μήπως και μας ακούσει. Ποτέ δεν ξέρεις… Εγώ νιώθω ότι το πνεύμα του είναι παντού», είπε και στη συνέχεια τραγούδησε μίας από τις επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη, το «Ανήκω σε μένα».


Με το «Ανήκω σε μένα» είπε το δικό της «αντίο» και η Έλλη Κοκκίνου.

@vaso_sara

ΜΟΝΑΞΙΑ… #ellikokkinou #fy #mazonakis #mpesforyouuugamwww #foryoupage❤️❤️

♬ πρωτότυπος ήχος - vaso_sar
Με τη σειρά του, ο Νίκος Βουρλιώτης κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας του με τον Χρήστο Χολίδηείπε το δικό του αντίο». Ο ράπερ ζήτησε από τους θαμώνες του μαγαζιού να σκηκωθούν, ως φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη, και στη συνέχεια τραγούδησε μαζί με τον συνάδελφό του το «Θέλω να γυρίσω». Αυτό ήταν το κομμάτι που είχε προκύψει από τη συνεργασία του Νίκου Βουρλιώτη με τον τραγουδιστή.

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Από την πλευρά της, η Νατάσα Θεοδωρίδου θέλησε να τον τιμήσει με ένα τραγούδι που συνήθιζαν να ερμηνεύουν μαζί στις συνεργασίες τους. «Θέλω να τον κρατάτε στην καρδιά σας. Να μας αγαπάτε εμάς τους καλλιτέχνες, γιατί είμαστε πολύ ευαίσθητοι άνθρωποι», είπε απεθυνόμενη στους θεατές, λίγο πριν τραγουδήσει.


Η Μελίνα Ασλανίδου εμφανίστηκε συγκινημένη πάνω στη σκήνη. «Νιώθω μια στενοχώρια. Ένας πολύ καλός μας φίλος μας άφησε. Τραγούδησε τα πάντα, την αγάπη, τον καημό», είπε για να τραγουδήσει στη συνέχεια τις «Ώρες Μικρές».

@westradio24

Η Μελίνα Ασλανίδου αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη. 🖤 #aslanidou #mazonakis #cyprus

♬ πρωτότυπος ήχος - West Radio
Με το ίδιο τραγούδι επέλεξε να τιμήσει τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη και η Ιουλία Καλλιμάνη στην πρεμιέρα της.

@alexnaceri

Το αφιέρωμα της @iouliakallimani_OFFICIAL σε έναν μεγάλο καλλιτέχνη, που άφησε το δικό του ανεξίτηλο σημάδι στο ελληνικό τραγούδι. Γιώργο Μαζωνάκη ❤️🕊️ #fy #iouliakallimani #mazonakis #kapsoura #alexnaceri

♬ πρωτότυπος ήχος - alexnaceri
Με έναν διαφορετικό τρόπο τον αποχαιρέτησαν τα Ημισκούμπρια στην επετειακή συναυλία τους στη Θεσσαλονίκη για τα τριάντα τους χρόνια. Από τη σκηνή φώναξαν τρεις φορές το όνομα «Γιώργος Μαζωνάκης», με το κοινό να απαντά κάθε φορά: «Ένα κενό».

Τα Ημισκούμπρια για τον Μαζωνάκη
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