Καλλιτέχνες αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη με φορτισμένες αφιερώσεις και τα τραγούδια του, δείτε βίντεο

Η Μελίνα Ασλανίδου εμφανίστηκε συγκινημένη πάνω στη σκήνη. «Νιώθω μια στενοχώρια. Ένας πολύ καλός μας φίλος μας άφησε. Τραγούδησε τα πάντα, την αγάπη, τον καημό», είπε για να τραγουδήσει στη συνέχεια τις «Ώρες Μικρές».Με το ίδιο τραγούδι επέλεξε να τιμήσει τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη και η Ιουλία Καλλιμάνη στην πρεμιέρα της.Με έναν διαφορετικό τρόπο τον αποχαιρέτησαν τα Ημισκούμπρια στην επετειακή συναυλία τους στη Θεσσαλονίκη για τα τριάντα τους χρόνια. Από τη σκηνή φώναξαν τρεις φορές το όνομα «Γιώργος Μαζωνάκης», με το κοινό να απαντά κάθε φορά: «Ένα κενό».