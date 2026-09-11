Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
«Μερικές φορές η σιωπή μιλάει πιο πολύ»: Ο Πάνος Μουζουράκης αποχαιρέτησε επί σκηνής τον Γιώργο Μαζωνάκη, δείτε βίντεο
«Μερικές φορές η σιωπή μιλάει πιο πολύ»: Ο Πάνος Μουζουράκης αποχαιρέτησε επί σκηνής τον Γιώργο Μαζωνάκη, δείτε βίντεο
Η πρώτη γνωριμία στην Κρήτη και η συνεργασία στο «The Voice» - «Χάσαμε έναν σπουδαίο καλλιτέχνη», είπε
Ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ήταν η συναυλία που έδωσε χθες το βράδυ στη Λεμεσό ο Πάνος Μουζουράκης, δύο ημέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
Ο Πάνος Μουζουράκης ανέβηκε στη σκηνή του Δημοτικού Κηποθεάτρου Λεμεσού εμφανώς συγκινημένος και αφιέρωσε μεγάλο μέρος της βραδιάς στον φίλο και συνεργάτη του.
Ο Πάνος Μουζουράκης δεν έκρυψε από το κοινό ότι δυσκολευόταν να διαχειριστεί τη συγκίνησή του, λέγοντας πως η παρουσία του κόσμου τον βοήθησε να αισθανθεί καλύτερα.
«Από εκεί πάνω που μας βλέπει θα ήθελε να περάσουμε καλά. Δεν ξέρω μπορεί να έλεγε: Τι κάνεις ρε μ@@@ Μουζουράκη. Εγώ πέθανα και εσείς κάνεις συναυλίες; Αλλά νομίζω εάν με έκραζε για κάτι θα ήταν για να σταματάω να μιλάω και να τραγουδήσω», είπε αρχικά ο Πάνος Μουζουράκης.
Μίλησε για τη φωνή και τη σκηνική παρουσία του Μαζωνάκη και περιέγραψε έναν άνθρωπο διαφορετικό από τους άλλους, με τον οποίο στη συνέχεια ανέπτυξε στενή σχέση και συνεργάστηκε τηλεοπτικά στο «The Voice».
«Χάσαμε έναν σπουδαίο καλλιτέχνη», είπε για τον φίλο του, ενώ ακόμη και σε αυτή τη δύσκολη στιγμή επιστράτευσε το χιούμορ του, φανταζόμενος πώς θα σχολίαζε ο ίδιος ο Μαζωνάκης το γεγονός ότι εκείνος βρισκόταν στη σκηνή και έδινε συναυλία.
«Μερικές φορές η σιωπή μιλάει πιο πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας παράλληλα να εννοηθεί ότι οποιαδήποτε επιλογή και αν έκανε θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο κριτικής.
Ήταν το προσωπικό αντίο του Πάνου Μουζουράκη στον Γιώργο Μαζωνάκη, αυτή τη φορά όχι μέσα από μια ανάρτηση στο διαδίκτυο, αλλά από τη σκηνή της Λεμεσού και μπροστά στο κοινό που παρακολουθούσε μια από τις πιο φορτισμένες στιγμές της συναυλίας.
Ο Πάνος Μουζουράκης ανέβηκε στη σκηνή του Δημοτικού Κηποθεάτρου Λεμεσού εμφανώς συγκινημένος και αφιέρωσε μεγάλο μέρος της βραδιάς στον φίλο και συνεργάτη του.
Ο Πάνος Μουζουράκης δεν έκρυψε από το κοινό ότι δυσκολευόταν να διαχειριστεί τη συγκίνησή του, λέγοντας πως η παρουσία του κόσμου τον βοήθησε να αισθανθεί καλύτερα.
«Από εκεί πάνω που μας βλέπει θα ήθελε να περάσουμε καλά. Δεν ξέρω μπορεί να έλεγε: Τι κάνεις ρε μ@@@ Μουζουράκη. Εγώ πέθανα και εσείς κάνεις συναυλίες; Αλλά νομίζω εάν με έκραζε για κάτι θα ήταν για να σταματάω να μιλάω και να τραγουδήσω», είπε αρχικά ο Πάνος Μουζουράκης.
Η πρώτη γνωριμίαΑπό τη σκηνή της Λεμεσού θυμήθηκε την πρώτη φορά που είχε δει τον Γιώργο Μαζωνάκη να τραγουδά στην Κρήτη και τη συνάντησή τους στα καμαρίνια μετά την εμφάνιση.
Μίλησε για τη φωνή και τη σκηνική παρουσία του Μαζωνάκη και περιέγραψε έναν άνθρωπο διαφορετικό από τους άλλους, με τον οποίο στη συνέχεια ανέπτυξε στενή σχέση και συνεργάστηκε τηλεοπτικά στο «The Voice».
«Χάσαμε έναν σπουδαίο καλλιτέχνη», είπε για τον φίλο του, ενώ ακόμη και σε αυτή τη δύσκολη στιγμή επιστράτευσε το χιούμορ του, φανταζόμενος πώς θα σχολίαζε ο ίδιος ο Μαζωνάκης το γεγονός ότι εκείνος βρισκόταν στη σκηνή και έδινε συναυλία.
«Η σιωπή μιλάει πιο πολύ»Ο Πάνος Μουζουράκης αναφέρθηκε και στις επικρίσεις που δέχθηκε επειδή δεν επέλεξε να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη με κάποια δημόσια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εξήγησε ότι δεν θεωρεί πως ένας άνθρωπος είναι υποχρεωμένος να εκθέτει δημόσια τον τρόπο με τον οποίο βιώνει τη θλίψη και το πένθος του.
«Μερικές φορές η σιωπή μιλάει πιο πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας παράλληλα να εννοηθεί ότι οποιαδήποτε επιλογή και αν έκανε θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο κριτικής.
Το τραγούδι για τον ΜαζωνάκηΗ πιο έντονη στιγμή της βραδιάς ήρθε όταν ο Μουζουράκης πέρασε από τα λόγια στη μουσική. Αρχικά αφιέρωσε στον Γιώργο Μαζωνάκη ένα τραγούδι του Robbie Williams και στη συνέχεια, σχεδόν βουρκωμένος, επέλεξε να ερμηνεύσει ένα από τα τραγούδια που είχε συνδεθεί μαζί του.
Ήταν το προσωπικό αντίο του Πάνου Μουζουράκη στον Γιώργο Μαζωνάκη, αυτή τη φορά όχι μέσα από μια ανάρτηση στο διαδίκτυο, αλλά από τη σκηνή της Λεμεσού και μπροστά στο κοινό που παρακολουθούσε μια από τις πιο φορτισμένες στιγμές της συναυλίας.
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