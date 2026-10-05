Στην Ισλανδία ο Ρούμπιο για συζητήσεις συνεργασίας στους τομείς της οικονομίας και της ασφάλειας

Αυτό το ταξίδι εξπρές, συμβολικό και πολιτικό ταυτόχρονα, πραγματοποιείται στον απόηχο της συμφωνίας ασφαλείας για τη Γροιλανδία, που υπογράφηκε πριν από περίπου δέκα ημέρες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη





Πριν μεταβεί στην Ελλάδα και στη συνέχεια στην Πορτογαλία, το αεροσκάφος του προσγειώθηκε απόψε στο νησί του βορείου Ατλαντικού.







«Είναι μέλη του ΝΑΤΟ και καλοί φίλοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι λοιπόν ευκαιρία να κάνω μια στάση εκεί και να τους συναντήσω», δήλωσε ο Ρούμπιο λίγο πριν από την αναχώρησή του. «Αυτό έπεται μιας συνομιλίας που είχα με την ηγεσία της χώρας κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στις αρχές του έτους, όπως με τον υπουργό τους των Εξωτερικών».



Secretary of State Marco Rubio has landed in Iceland to begin a four-day visit to NATO members Iceland, Greece and Portugal. It's a brisk 39 degrees F https://t.co/IcGy7SXxYL — Eric Martin (@EMPosts) October 5, 2026

Συμβολικό και πολιτικό ταξίδι Αυτό το ταξίδι εξπρές, συμβολικό και πολιτικό ταυτόχρονα, πραγματοποιείται στον απόηχο της συμφωνίας ασφαλείας για τη Γροιλανδία, που υπογράφηκε πριν από περίπου δέκα ημέρες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.



Η συμφωνία έθεσε τέλος, τουλάχιστον επί του παρόντος, στις εντάσεις που προκάλεσαν οι επίμονες βλέψεις του Ντόναλντ Τραμπ για το αυτόνομο έδαφος της Δανίας, οι οποίες είχαν δυσχεράνει τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση.



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Με την αύξηση των εντάσεων στην Αρκτική, η Ισλανδία ξαναβρήκε τη μείζονα στρατηγική της σημασία.



«Το γεγονός ότι ο Ρούμπιο έρχεται σήμερα για διπλωματικούς σκοπούς, προκειμένου να κάνει αυτόν τον διάλογο (για την Αρκτική) με τους Ισλανδούς αξιωματούχους, είναι σημαντικό», δήλωσε στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RUV η Πία Χάνσον, διευθύντρια του Ινστιτούτου Διεθνών Μελετών του Πανεπιστημίου της Ισλανδίας.



Το νησί, το οποίο δεν έχει στρατό, συνεχίζει να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις Ηνωμένες Πολιτείες για την ασφάλειά του, μέσω μιας διμερούς αμυντικής συμφωνίας που συνήφθη το 1951 και μέσω του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου.



Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έφθασε σήμερα στην Ισλανδία , προκειμένου να συνεχίσει εκεί την εκστρατεία των ΗΠΑ στην Αρκτική, μετά τη συμφωνία για τη Γροιλανδία.Πριν μεταβεί στην Ελλάδα και στη συνέχεια στην Πορτογαλία, το αεροσκάφος του προσγειώθηκε απόψε στο νησί του βορείου Ατλαντικού.Στο Ρέικιαβικ, την ισλανδική πρωτεύουσα, ο Ρούμπιο αναμένεται να συναντήσει αξιωματούχους «για να συζητήσει για τη συνεργασία στους τομείς της οικονομίας και της ασφάλειας», δήλωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.«Είναι μέλη του ΝΑΤΟ και καλοί φίλοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι λοιπόν ευκαιρία να κάνω μια στάση εκεί και να τους συναντήσω», δήλωσε ο Ρούμπιο λίγο πριν από την αναχώρησή του. «Αυτό έπεται μιας συνομιλίας που είχα με την ηγεσία της χώρας κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στις αρχές του έτους, όπως με τον υπουργό τους των Εξωτερικών».Αυτό το ταξίδι εξπρές, συμβολικό και πολιτικό ταυτόχρονα, πραγματοποιείται στον απόηχο της συμφωνίας ασφαλείας για τη Γροιλανδία, που υπογράφηκε πριν από περίπου δέκα ημέρες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.Η συμφωνία έθεσε τέλος, τουλάχιστον επί του παρόντος, στις εντάσεις που προκάλεσαν οι επίμονες βλέψεις του Ντόναλντ Τραμπ για το αυτόνομο έδαφος της Δανίας, οι οποίες είχαν δυσχεράνει τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση.Στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής, η Ουάσινγκτον προβλέπει να εγκαταστήσει δύο νέες στρατιωτικές βάσεις στη Γροιλανδία, εντάσσοντάς την λίγο περισσότερο στη σφαίρα επιρροής των ΗΠΑ.Με την αύξηση των εντάσεων στην Αρκτική, η Ισλανδία ξαναβρήκε τη μείζονα στρατηγική της σημασία.«Το γεγονός ότι ο Ρούμπιο έρχεται σήμερα για διπλωματικούς σκοπούς, προκειμένου να κάνει αυτόν τον διάλογο (για την Αρκτική) με τους Ισλανδούς αξιωματούχους, είναι σημαντικό», δήλωσε στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RUV η Πία Χάνσον, διευθύντρια του Ινστιτούτου Διεθνών Μελετών του Πανεπιστημίου της Ισλανδίας.Το νησί, το οποίο δεν έχει στρατό, συνεχίζει να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις Ηνωμένες Πολιτείες για την ασφάλειά του, μέσω μιας διμερούς αμυντικής συμφωνίας που συνήφθη το 1951 και μέσω του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διαθέτουν εκεί μόνιμη βάση, αλλά προτίθενται να εδραιώσουν την κυριαρχία τους στις οδούς πρόσβασης στην Αρκτική, τις οποίες επιθυμούν διακαώς να έχουν η Ρωσία και η Κίνα.



Στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ωστόσο προκαλέσει αντιπαράθεση με έναν «χάρτη» που κάλυπτε με τη σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών όλη τη Βόρεια Αμερική, το Μεξικό, την Καραϊβική, τη Γροιλανδία και την Ισλανδία.



Το Ρέικιαβικ είχε αντιδράσει καλώντας τον Αμερικανό πρέσβη «για να του καταστήσει σαφές ότι η εικόνα αυτή είναι εντελώς ανάρμοστη».



Οι βλέψεις του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία κλόνισαν κάποιες βεβαιότητες όσον αφορά τη σχέση τους, χωρίς αυτή να αμφισβητηθεί.



Το ταξίδι του Ρούμπιο πραγματοποιείται επίσης μετά το δημοψήφισμα στα τέλη Αυγούστου, όπου οι Ισλανδοί απέρριψαν με ποσοστό 52,8% έναντι 47,2% μια επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες έχουν παγώσει από το 2013.